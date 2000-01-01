Кияну Энтони, сыну 10-кратного участника Матча всех звёзд НБА Кармело Энтони, сейчас 17 лет. Недавно он принял участие в матче в рамках NBPA Top 100 Camp, во время которого набрал солидные 42 очка.
Сын Кармело Энтони набрал 42 очка во время двустороннего матча в рамках NBPA Top 100 Camp
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