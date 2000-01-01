Случайный болельщик в форме защитника «Далласа» Луки Дончича внезапно словесно набросился на Чарльза Баркли, члена Зала славы баскетбола.
«Он без титулов! Он плохо играл в баскетбол. Вообще без титулов! Сынок Майкла Джордана», — сказал фанат. «А что, если я просто ударю его по лицу?» — отреагировал Баркли.
«Он без титулов!» Болельщик в форме Дончича беспощадно поиздевался над членом Зала славы
Читайте также
Сын Кармело Энтони набрал 42 очка в двусторонке
Кто выигрывал финал плей-офф НБА с 0-2?
Харден попал в смешную ситуацию на свадьбе друзей
Фанат «Бостона» жёстко подколол Луку Дончича
Карри отжигает в двусторонке, когда идёт плей-офф
Девушки-баскетболистки пошутили над новичком
Тренировочный процесс игроков, чей рост за 211 см
Необычный способ отработки бросков. Видео
Фанаты «Бостона» цинично растерзали куклу Ирвинга
Уникальное достижение Луки Дончича в финале НБА
Неверный ответ на вопрос о баскетболе. Вот конфуз!
Тейтум шикарен! Лишь четверым в НБА это удавалось
Собака Air Corgi прогнозирует финал НБА. Видео
Необычное хобби баскетболиста НБА. Видео
Чем занят Леброн после вылета из плей-офф НБА?
Простите, сколько? Джордан продолжает бить рекорды