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Случайный болельщик в форме защитника «Далласа» Луки Дончича внезапно словесно набросился на Чарльза Баркли, члена Зала славы баскетбола.
Случайный болельщик в форме защитника «Далласа» Луки Дончича внезапно словесно набросился на Чарльза Баркли, члена Зала славы баскетбола.
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«Он без титулов! Он плохо играл в баскетбол. Вообще без титулов! Сынок Майкла Джордана», — сказал фанат. «А что, если я просто ударю его по лицу?» — отреагировал Баркли.
«Он без титулов! Он плохо играл в баскетбол. Вообще без титулов! Сынок Майкла Джордана», — сказал фанат. «А что, если я просто ударю его по лицу?» — отреагировал Баркли.
«Он без титулов!» Болельщик в форме Дончича беспощадно поиздевался над членом Зала славы
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