Что запретили есть арбитрам в Англии?
Professional Game Match Officials Limited (PGMOL), отвечающая за судейство в Англии, составила рекомендации по питанию арбитров в день матча. Судьям отправили списки, что можно, а что нельзя есть. Что же там?
Продукты под запретом
Перед играми рефери придётся отказаться от сэндвичей, жирной пищи и еды с высоким содержанием клетчатки, а также от орехов. Вся эта пища долго переваривается и усваивается организмом.
Можно до игры
Перед матчами арбитрам посоветовали есть фрукты, батончики для завтрака и рисовые лепёшки, смазанные сливочным маслом.
Можно после матча
После футбола судьи могут поесть пасту, суши, пирожные, ореховые батончики, буррито с курицей, стир-фрай, карри, рыбные котлеты и сладкий картофель, а также другие блюда из курицы, рыбы и мяса.
Арбитров АПЛ ограничили в еде. Вот продукты, которые им запретили есть перед матчами
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