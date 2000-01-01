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ChatGPT предсказала победителей Кубка Америки
ChatGPT предсказала победителей Кубка Америки
Портал Onefootball попросил ChatGPT назвать всех победителей Кубка Америки на ближайшие 36 лет. Кто же, по мнению нейросети, станет обладателем трофея до 2060 года?
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Бразильская серия
Бразильская серия
По мнению нейросети, в 2024 году победителем Кубка Америки станет Бразилия, в 2028-м — Аргентина, в 2032-м — Уругвай, в 2036-м — Чили, а в 2040-м — снова Бразилия.
Время Аргентины
Время Аргентины
В 2044 году трофей перейдёт к Аргентине, в 2048-м — к Колумбии, в 2052-м — к Бразилии, в 2056-м — к Уругваю, а в 2060-м — снова к Аргентине.
Нейросеть назвала победителей Кубка Америки до 2060 года. Кто заберёт больше титулов?
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