Шикарные апартаменты Мбаппе на базе «Реала». Видео
Кажется, Килиану Мбаппе в «Реале» будет комфортно не только на поле! Для форварда на базе клуба подготовили шикарный номер, войти в который можно только по отпечатку пальца.
Шикарные апартаменты Мбаппе на базе «Реала». Видео
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