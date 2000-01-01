Шикарные апартаменты Мбаппе на базе «Реала». Видео

Кажется, Килиану Мбаппе в «Реале» будет комфортно не только на поле! Для форварда на базе клуба подготовили шикарный номер, войти в который можно только по отпечатку пальца.