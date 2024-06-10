Топ-матчи вторника: финал Кубка Стэнли «Флорида» — «Эдмонтон», футбол и теннис

За чем следить 11 июня: противостояния Азербайджан — Казахстан, Иран — Узбекистан и Португалия — Ирландия. Всё про игры дня.

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Время в материале указано по Москве.

🏒 3:00: «Флорида Пантерз» — «Эдмонтон Ойлерз», плей-офф НХЛ, финал Кубка Стэнли, второй матч

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: продолжит ли Бобровский быть непреодолимым препятствием для «Эдмонтона»?

«Флорида» начала финал Кубка Стэнли с победы, причём сухой. Главным её творцом стал Сергей Бобровский, чьи фантастические сейвы раз за разом ставили в тупик Коннора Макдэвида сотоварищи. Капитан «нефтяников» даже высказался о том, что хоккейные боги вернули его команде должок за победу в шестом матче с «Далласом», которую они не заслуживали, но одержали, нанеся всего 10 бросков. Смилостивятся ли боги над «Эдмонтоном» во втором матче или Бобровский продолжит быть для них непреодолимым препятствием?

🎾 13:30*: Роман Сафиуллин (Россия, 8) — Маттео Берреттини (Италия, SR), Штутгарт, первый круг

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*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: как россиянин откроет травяной сезон?

Россиянин Роман Сафиуллин начинает травяной сезон на турнире в Штутгарте матчем с опытным итальянцем Маттео Берретини, который попал в число участников по замороженному рейтингу. Теннисисты ранее на уровне основных сеток ATP не играли, а в квалификации Чжэньцзэня-2017 сильнее был Роман. Победитель новой встречи далее сразится с кем-то из пары Маттео Мартино — Денис Шаповалов.

⚽️ 17:00: Азербайджан — Казахстан, товарищеский матч

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Интрига: Казахстан проведёт последний матч без Черчесова

Станислав Черчесов возглавил сборную Казахстана, но на товарищеских играх с Арменией и Азербайджаном отсутствует. Казахстанцы проиграли в прошлом матче армянам — 1:2. Теперь — новая проверка. Футболистам сборной Казахстана важно показать себя в лучших кондициях, чтобы Станислав Черчесов в будущем рассчитывал на них.

⚽️ 19:00: Беларусь — Израиль, товарищеский матч

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Интрига: как сыграет Беларусь после разгрома от России?

В прошлом матче Беларусь разгромно уступила России — 0:4. Не самый приятный итог, причём на домашнем стадионе в Минске. А теперь белорусы сыграют с Израилем. Обе команды не участвуют в Евро-2024, поэтому могут просто искать оптимальные сочетания. Получится ли у Беларуси реабилитироваться за разгром от России?

⚽️ 19:00: Оман — Кыргызстан, отборочный цикл ЧМ-2026, Азия, группа D

Интрига: битва лидеров группы D в отборе к ЧМ-2026

Оман — неожиданный лидер отборочной группы D к ЧМ-2026. Кыргызстан же идёт вторым, отставая на два очка. В следующий этап проходят две команды из четырёх. Оман чувствует себя спокойно. Он гарантировал себе место в следующем раунде. А вот Кыргызстану нужна хотя бы ничья, чтобы обезопасить себя от потенциальной угрозы в лице Малайзии (семь очков).

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⚽️ 20:00: Иран — Узбекистан, отборочный цикл ЧМ-2026, Азия, группа Е

Интрига: кто финиширует первым в отборочной группе к ЧМ?

Иран и Узбекистан набрали по 13 очков за пять матчей в своей группе. У Туркменистана и Гонконга — по одному. Так что обе команды гарантировали себе выход в следующий этап. Теперь они зарубятся за итоговое первое место. У Узбекистана есть уникальный шанс подвинуть одного из грандов азиатского футбола. Получится?

⚽️ 21:00: Саудовская Аравия — Иордания, отборочный цикл ЧМ-2026, Азия, группа G

Интрига: Саудовская Аравия займёт первое место в своей группе?

Саудовская Аравия и Иордания уже гарантировали себе участие в следующем раунде квалификаций к ЧМ-2026. В последнем туре они разыграют первое место. Саудовцам нужно просто не проиграть дома, а вот Иордании необходима победа. Иорданцы дошли до финала на последнем Кубке Азии. Так что Саудовской Аравии предстоит тяжелейший матч — первое место ещё не гарантировано.

⚽️ 21:45: Португалия — Ирландия, товарищеский матч

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Интрига: Португалия исправится за поражение от Хорватии?

Португалия — один из фаворитов Евро-2024. Но в прошлом товарищеском матче она уступила Хорватии (1:2). Неприятная новость накануне большого турнира. Доказать, что это была всего лишь случайность, можно по итогам матча с Ирландией. Ирландцы на Евро-2024 не сыграют, поэтому во встрече с Португалией наверняка выложатся по полной. Тем лучше для португальцев, который ощутят максимальное сопротивление.