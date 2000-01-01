Беллингем вплотную приблизился к рекорду Линекера
Гол Джуда в ворота «Алавеса» стал для него 19-м в текущем сезоне чемпионата Испании — это второй результат среди англичан в истории Ла Лиги. Он в шаге от рекорда 37-летней давности!
Рекорд по голам за сезон в Ла Лиге среди англичан
Гари Линекер в сезоне-1986/1987 забил за «Барселону» 20 мячей. Рекорд держится уже 37 лет.
Беллингему остался один гол, чтобы побить рекорд Линекера 37-летней давности
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