Беллингему остался один гол, чтобы побить рекорд Линекера 37-летней давности

Беллингем вплотную приблизился к рекорду Линекера

Гол Джуда в ворота «Алавеса» стал для него 19-м в текущем сезоне чемпионата Испании — это второй результат среди англичан в истории Ла Лиги. Он в шаге от рекорда 37-летней давности!