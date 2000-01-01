«Аталанта» бурно отметила выход в ЛЧ. Видео
«Аталанта» обыграла «Лечче» (2:0) и обеспечила себе участие в Лиге чемпионов в следующем сезоне. Посмотрите, как парни радуются этому событию!
«Аталанта» бурно отметила выход в Лигу чемпионов. Видео
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