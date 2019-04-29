Российский фильм о сёрфинге «На волне»: чему вас может научить океан?

Две важные победы в одном фильме. Чемпион мира, которому приходится доказать свою победу, и новичок, который пытается подружиться с волной.

В феврале этого года в прокат вышел российский фильм о сёрфинге – «На волне». После просмотра мне сразу захотелось бросить всё к чёрту, упаковать чемодан и отправиться покорять бурлящий спот, как это сделала героиня фильма. Но если вам, как и мне, об отпуске пока приходится только мечтать, всегда можно перенестись в атмосферу солнечного Бали, шумящих волн и палящего солнца, посмотрев фильм «На волне».



В основе фильма лежат две несвязанные истории: американца Келли Слейтера и россиянки Марии, а также истории людей, с которыми они встречаются.

Келли Слейтер Фото: Кадр из фильма «На волне»

Келли – профессиональный сёрфер, он 10 раз становился чемпионом мира, и всё идёт к тому, что мировое первенство покорится ему и в 11-й раз. Но в момент, когда он с кубком в руках уже стоял на пьедестале, оказалось, что случился сбой в системе подсчёта очков, поэтому ему необходимо подтвердить своё звание.

Келли Слейтер — ошибка в подсчётах Фото: Кадр из фильма «На волне»

Келли Слейтер Фото: Кадр из фильма «На волне»

Слейтер – очень известная фигура в мире сёрфинга, в 20 лет он стал самым молодым чемпионом мира, а в 39 лет – самым возрастным, именно этот период его жизни показан в фильме. Также Келли принадлежит ещё один рекорд – в 2005 году он совершил два 10-очковых прохода и заработал максимальное количество очков за одну попытку. Помимо сёрфинга Келли снялся в большом количестве фильмов, клипов и даже создал свою музыкальную группу.

Маша Фото: Кадр из фильма «На волне»

Мария – человек, который никогда не стоял на доске и знаком с сёрфингом только по фильмам, но очень хочет научиться. Поэтому она прилетает на Бали, чтобы претворить мечту в жизнь. Люди, с которыми они встречаются, так или иначе связали свою жизнь с сёрфингом: для одних это источник вдохновения, для других бесценные знания, которые они хотят передать другим.

Маша Фото: Кадр из фильма «На волне»

Обучение сёрфингу даётся Маше тяжело, у неё очень долго ничего не получается, но в один момент она меняется сама и меняет свой подход к обучению и тогда начинает делать успехи. В ходе обучения она понимает, что океан – не её соперник, что не нужно пытаться покорить стихию, необходимо, как говорит сама героиня, «подружиться с волной». К ней приходит понимание того, что есть вещи, которые нельзя купить, и что стать хорошим сёрфером по щелчку пальцев невозможно, даже те люди, кто покоряет волны несколько лет, считают себя новичками.

В конце фильма оба героя одерживают свои важные победы, Келли становится 11-кратным чемпионом мира, а Марии удаётся поймать свою первую волну.