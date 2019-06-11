Жить здорово. Малышева вообще даёт адекватные советы?

Недавно в интервью Rambler News Service главный телеврач страны Елена Малышева высказалась, что природа стремится избавиться от женщин старше 50 лет с помощью ожирения. Люди в возрасте якобы не нужны природе, и она придумывает свои механизмы для избавления от них. Один из таких – переедание. Шутки шутками, а доля смысла в этом есть. Мы собрали ещё несколько советов из известной передачи, которыми можно воспользоваться.

Не переедайте

Начнём с того же и выясним, что же в этом совете дельного. Телеведущая подчеркнула, что женщин старше 50 лет, страдающих ожирением, вдвое больше, чем мужчин. Это связано с отсутствием у женщин тестостерона, который является главным жиросжигающим гормоном.

У мужчин гораздо больше мышечная масса, чем у женщин, а мышцы — это главное место, где жиры сжигаются. Именно в мышцах находятся фабрики по сжиганию жира — митохондрии.

Кроме того, в жизни женщин есть ещё два важных этапа, когда они наиболее подвержены ожирению. Первый связан с периодом после родов, а второй — с климаксом. В эти периоды у представительниц прекрасного пола изменяется гормональный статус, из-за чего их организм гораздо хуже справляется с лишним весом.

Фото: vk.com/zdorovie_info

Не полагайтесь на спорт

«За счёт спорта все калории сгорят», — считают многие худеющие. И отчасти это так, но стоит вспомнить о калорийности, например, бутерброда с сыром (350 ккал), который сжигается за одну интенсивную тренировку. Но это только бутерброд, а как быть с куском торта, который ты съел после? Спорт, несомненно, важная вещь, но, придерживаясь своей цели, не забывайте и о питании.

Обнимайтесь

Малышева советует в борьбе с ежедневными стрессами почаще использовать контакт «skin to skin», который сведёт все переживания к минимуму. У этого способа есть довольно аргументированная позиция — это рефлекс, оставшийся нам от внутриутробной части жизни.

Фото: vk.com/zdorovie_info

Бейте посуду

Со стрессом также помогут справиться интенсивная зарядка, быстрая ходьба, скандинавская ходьба по побережью или парку, плавание, пробежка с ускорениями. Если это невозможно или ваша физическая форма не позволяет, нужна хоть какая-то мышечная активность, чтобы выплеснуть эмоцию: поколотите подушку или грушу, порвите газеты, побейте посуду, сделайте 10 приседаний, поднимитесь в свою квартиру не на лифте, а пешком по лестнице; хотя бы прокричитесь — только не на близких, а в пустую стеклянную банку.

Идите в баню!

Оказалось, что при посещении бани в организме человека вырабатываются белки, которые назвали сначала белками теплового шока, а потом стресс-белками. Находясь в сосудах, они выявляют раковые клетки в крови, присоединяются к ним и тащат к клеткам-убийцам макрофагам, которые их просто сжирают. Кроме того, эти стресс-белки вырабатывают специальное вещество, которое борется с воспалениями в организме.

Фото: vk.com/zdorovie_info

Не спите дольше 7 часов

Последние научные исследования показали, что нормальным и достаточным для взрослого человека является сон от 4,5 до 7 часов. Если спать больше 7 часов, то повышаются риски различных болезней. Елена советует не проспать жизнь, но и недосып тоже ни к чему.

Будьте оптимистами

Малышева рассказывает: «Израильские ученые пришли к выводу, что позитивный взгляд на жизнь продлевает жизнь пациентов, перенесших инфаркт». Действительно, по многочисленным исследованиям именно оптимизм помогает быстрее восстановиться после болезней. Ранее учёные из Великобритании показали, что повторный инфаркт у людей, относящихся к жизни позитивно, возникает гораздо реже.