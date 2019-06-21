Как сделать свой первый IRONMAN? Рассказывает тренер

Триатлон — невероятно сложный вид спорта, требующий концентрации сразу на трёх дисциплинах. Как найти в себе силы и мотивацию и с чего начать тем, кто только хочет попробовать себя в этих состязаниях? Об этом мы поговорили с тренером и многократным Ironman, тренером сети World Class Степаном Вахминым.

— В чём инновационность вашего подхода к тренировкам?

— По факту нет никакой инновации. Просто само видение может быть разное. Я человек из фитнеса, и никогда в спорте высших достижений не работал. Меня всегда привлекал фитнес и здоровый образ жизни. Раньше эта тема была не очень известна, не было понятия фитнес вообще. А теперь концепт, который я пропагандирую, связан именно с этим. Спортсмены, с которыми мы работаем, занимаются исключительно для поддержания здоровья. Вряд ли кто-то из них готов пожертвовать им ради результата. По сути, любой результат, достигаемый нашими любителями, в самых радужных перспективах – чемпион мира. Но на следующий год будет ещё один чемпионат мира, а через пять лет пройдёт уже пять, и вряд ли кто-то это вспомнит.

— А как же в большом спорте?

— Я сейчас работаю с тренером, и мы часто обсуждаем подобные вопросы. Оказалось, что у профессионалов сегодня такой же подход к спорту. Любая травма не даст атлету возможности развиться. Она в любом случае вылезет при тренировках с высокой интенсивностью. Важен здоровый подход и регулярность, поэтому большой спорт и фитнес неразрывно связаны.

Фото: Валерия Баринова, «Чемпионат»

— Как вы думаете, возможно ли быстро «прокачаться» в триатлоне?

— Это очень долгий вид спорта. Атлет развивается годами, десятилетиями. Я знаю ребят, которые за 3-4 года достигают топовых результатов, но это звёзды, которые потом так и гаснут. Как, например, Егор Виноградов. С точки зрения результата он добился многого, поставил рекорд России, но где он сейчас? Больше не хочет заниматься, потому что стал обычным человеком. У каждого своя цель, и каждый идёт к ней по своему. Я в десятке лучших в России уже лет пять и не хочу останавливаться. Для многих чемпионат мира – конечная точка, но я так не считаю. В жизни её нет. Лучше долгое время удерживать свои позиции, чем один раз достигнуть высот и упасть.

— Согласны с тем, что у каждого свой Ironman?

— Это то, чему учит триатлон. Я, например, всегда своим ученикам говорю об условном балансе. Ты не можешь начать много тренироваться, пока у тебя проблемы в семье или на работе. Триатлон – это не место, где можно убежать от проблем. Это спорт, куда нужно приходить счастливым. Многие просто бегут от себя — тренируясь большое количество часов, ты просто забываешь, что у тебя есть какие-то дела и проблемы. Это не очень правильно.

— А как вы поддерживаете баланс между тренировками, семьёй и работой?

— Я принял решение, что семья на первом месте, на втором – работа, на третьем – спорт. И если у меня есть какие-то проблемы в первых двух сферах, я могу отложить тренировки. Пусть это будет год, два, но я разберусь с первым и приступлю ко второму.

Фото: Валерия Баринова, «Чемпионат»

— Где находите мотивацию?

— Мне помогает то, что я работаю тренером. Многие упражнения выполняю с учениками, и это им тоже очень нравится. Они видят, как я пробегаю километры на высоких скоростях и понимают, что так можно сделать. Получается некий энергообмен. Это очень важно, потому что результатов мы достигаем не на соревнованиях, а на тяжёлых тренировках. В этом ключ.

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— Если к вам придёт клиент и скажет, что хочет подготовиться к триатлону, с какой дистанции посоветуете начать?

— Это очень часто встречающийся вопрос. Первое, что мы делаем, это проверяем здоровье, всё зависит от этого. Но чаще всего я советую спринт. Это самая простая дистанция, и если человек хоть как-то плавает, ездит на велосипеде, немного бегает или ходит (а некоторые мои клиенты просто проходят этот этап), то спринт – это реально. Честно сказать, я сделал 10 Ironman или больше, но ни один из них не пробежал до конца. Всегда переходил на шаг.

Фото: Валерия Баринова, «Чемпионат»

— Как вы относитесь к тому, что в Штатах люди проще относятся к философии Ironman, а здесь пыхтят на результат?

— Конечно, у нас всё слишком завышено, но, если посмотреть на дистанцию, больше половины идут пешком. Для меня есть только победитель и призёры. Какая разница, пришёл ты восьмой или двадцать восьмой. Всё внутри. Главное, что твоей целью была половинка (или любая другая дистанция), и ты это сделал.

Единственный совет, который я даю всем моим клиентам – даже если ты прошёл всю дистанцию пешком, собери силы в кулак и пробеги последние два километра. Ты должен пересечь финишную черту в муках. Я привожу в пример Яна Фродено, который в первый раз выиграл, переходя на шаг на каждом пункте питания. А чем вы хуже чемпиона мира?

— На что вы ориентируете своих клиентов на дистанции? За чем нужно следить?

— Первый фактор – удовольствие, потому что, если человеку не понравится, он прекратит этим заниматься. Важна концентрация на внутренние ощущения. Даже на тренировках мы за этим следим. Если ты чувствуешь себя не очень, посиди, отдохни, прочувствуй свой организм и продолжи.

— Как вы думаете, что опаснее: когда люди, которые сделали 226, забивают на спорт, или когда после 226 начинают открывать всё более и более экстремальные дистанции?

— У меня двоякое мнение по этому поводу. Тот, кто сделал Ironman и прекратил заниматься триатлоном, скорее всего, сделал это для того, чтобы похвастаться в офисе. Но, с другой стороны, те, кто сделал 226, часто переходят на более короткие дистанции, потому что они требуют меньше времени на подготовку. Тех, кто делает много и часто, скорее всего привлекают путешествия, на мой взгляд. Назвать соревнованиями это сложно. Вопрос тут в двух вещах – подготовка и деньги. Но какой от этого прок, непонятно.

Фото: Валерия Баринова, «Чемпионат»

— Любой человек может подготовиться к спринту?

— Если у него нет заболеваний и наблюдающий врач разрешает заниматься, да. Не обязательно ехать на велосипеде, чтобы дым шёл. И идти пешком можно. На одной дистанции со мной рядом шёл мужчина довольно быстрым шагом и не останавливался, а я бежал в его темпе от пункта до пункта.

— Что вам помогает собраться перед стартом?

— Перед дистанцией я не люблю ни с кем здороваться, отвлекаться. И всегда говорю себе, что главная задача – показать, что тренировал ты, а не другие. И если я покажу свой максимум, который показывал на тренировках, для меня это будет стопроцентное выполнение задачи. Я уже выиграл гонку.

— Как не поддаться панике, когда кто-то тебя обгоняет?

— Помни, что у тебя нет никакого плана, просто получай удовольствие.