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Эксперимент: как сжечь 1000 ккал за час тренировки. На пути к похудению

Майя Ямайская
Я худею. Как я тренировалась в юбке, дышала водородом и бегала в «космолёте»
И почему все эти процедуры помогают не только уменьшить вес.
Lifestyle / Фитнес 0

Похудеть «к лету» или «не к лету», «в сжатые сроки» или «так, чтобы навсегда» — Интернет пестрит запросами людей всех возрастов. В битве с лишними килограммами в ход идут радикальные диеты, интервальные голодания, кроссфит марафоны и «волшебные» таблетки из рекламы. Однако стоит понимать главное, что не так важно, как быстро вы сможете согнать вес, как то, сможете ли вы его удержать. Ведь вряд ли кто-то хочет, чтобы вся оставшаяся жизнь напоминала качели, которые несут от вас от фигуры мечты в тотальный зажор и обратно.

Продолжая эксперименты со своей фигурой, я обратилась к врачу инновационного Enhel Wellness Spa Dome, который расположился в самом сердце столицы. В выборе площадки для консультации Enhel Dome подкупил меня своей концепцией: технологии, которые применяют специалисты центра, привезены из Японии и имеют под собой серьёзный научный фундамент. Компания сотрудничает с лучшими клиниками и институтами Токио, и не только поставляет уникальное оборудование и тренажёры в Россию, но и активно продвигает свои собственные разработки на терапевтическом и косметическом рынке.

Юлия Энхель: девушка, которая привезла «японское чудо» в Россию
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Фото: «Чемпионат»

Исследование тела: сгонять жир или выгонять лишнюю воду?

До того как обратиться к специалисту, я практиковала лимфодренажные массажи, выпивала не менее 2,5 литров воды в день, по указаниям тренера старалась согнать лишнюю воду и запустить лимфоток. Не могу сказать, что это не принесло ожидаемых результатов. Визуально фигура действительно немного сдулась, чувствовала я себя неплохо, хотя те самые 2,5 литра воды в день упорно не могли войти в привычку. Объёмы уходили, но показания на весах восторга не вызывали.

Для того, чтобы решить вопрос раз и навсегда, я решила наконец-то пройти исследование тела на специализированном аппарате и получить консультацию врача Enhel Wellness Spa Dome. Корень проблемы стал виден сразу. Я узнала, что лишний вес в моём случае — это совсем не жидкость, от которой я пыталась избавиться, а жир, который отложился в определённых зонах. Сама диагностика на аппарате заняла около 5 минут.

Вообще, желая скинуть лишний вес, немногие задумываются о том, что необходимо собрать полный анамнез относительно своего организма. Понять причину, по которой вы набрали лишние килограммы, фактически равно тому, чтобы её решить.

Стоимость консультации врача: 2000₽, Стоимость диагностики на аппарате: 5000₽. Узнать больше.

Решение проблемы. Что делать, если лишний вес — это именно жировая прослойка?

Воздействовать на проблемные зоны лучше в комплексе: изнутри и снаружи. Внутреннее переустройство организма будет связано с корректировкой питания, внешнее — с активным комплексом жиросжигающих упражнений, интенсивным кардио и качественным восстановлением (хамам, баня, спа). Но давайте рассмотрим подробнее, как всё вышеперечисленное влияет на результат:

  • Шаг 1. Корректировка питания.

Диеты из Интернета не работают, а даже если и работают, то приносят лишь краткосрочный эффект. По-настоящему эффективная программа для похудения, поддержки и стабилизации веса не может быть составлена исходя из усредненного понимания о худеющем человеке. В основу вашей индивидуальной программы питания должны лечь именно те продукты, которые вам привычны. Поэтому в том случае, если вы настроены серьёзно, не помешает консультация диетолога или диетолога-эндокринолога, который проанализирует ваши ежедневные рационы и сможет правильно и аккуратно перевести организм на правильное питание.

Интересный факт: отложению жира в организме способствует редкий и обильный прием пищи (1-2 раза в сутки). Специалисты Пражского института клинической и экспериментальной медицины обнаружили, что среди людей, питающихся 3 раза в день, избыточная масса тела наблюдалась в 50% случаев, а среди питающихся 5 раз в день — в 28,9% случаев.
  • Шаг 2. Какие тренировки помогут?

Если вы решили «растопить» подкожный жир, то смело отдавайте предпочтение длительному кардио и силовым нагрузкам в зале. Единственный важный трекер — продолжительность тренировки, увы, но даже самая интенсивная по темпу пробежка в течение 10 минут проигрывает длительной часовой ходьбе в среднем темпе. Длительное кардио хорошо разгоняет кровь и улучшает метоболизм.

Кардиотренировки – занятия, направленные на укрепление сердечно-сосудистой системы. К ним относятся нагрузки без дополнительных утяжелителей, такие как аэробика, езда на велосипеде, бег, ходьба и другие.
  • Шаг 3. Восстановительный комплекс.

Так часто причиной лишнего веса является именно стресс. Находясь в состоянии постоянного стресса организм начинает «копить» и «запасать». Даже самая временная бесконтрольная голодовка несомненно приведёт к тому, что в следующий приём пищи человек съест в два раза больше. Но это лишь один из примеров, недостаток сна, негативные эмоции и переживания так или иначе найдут своё отражение в вашем теле, и лишний вес — лишь самое простое и визуально заметное глазу изменение.

Именно поэтому так важно уделять время правильному восстановлению, не забывать делать заминку после тренировок или пробежки, посещать массажи и СПА-ритуалы. И может именно тогда тело перестанет «запасть» лишнее и найдёт тот самый необходимый баланс.

Самые популярные восстановительные процедуры: спа, хамам, сауна, гидромассажная ванна, низкоинтенсивные тренировки — йога, стречинг, пилатес.
Фото: «Чемпионат»

Акцент на кардио. Сжечь 1000 ккал за 30 минут — это реально?

Инновационные технологии спешат на помощь всем любителям сладостей, булочек и бокальчика красного за ужином. Теперь открывая коробку конфет, не стоит сразу же мысленно представлять свои страдания в кросс-фит зале. Тренировки будущего — это формат, который вы готовы органично вписать в свою жизнь и заниматься ежедневно с удовольствием, без боли и страданий. К тому же, чем чётче и понятнее ваша цель, тем больше шансов подобрать максимально эффективную программу под этот запрос, а значит — скорее увидеть результат.

В Enhel Wellness Spa Dome мне посчастливилось опробовать на себе линейку новых суперсовременных и технологичных тренажёров. За одну 30-минутную тренировку на одном только «велосипеде» или «беговой дорожке» можно сжечь 1000 ккал и даже больше. Всё дело в принципе, на основе которого работают тренажёры. Перед тренировкой вы надеваете специальную неопреновую юбку, которая плотно прилегает к телу и «закрепляет» вас на спортивном оборудовании. Затем внутри тренажёра включается режим «вакуум». Он добавляет сложности каждому вращению педали, затягивая вас внутрь. Помимо прочего всё это происходит в особом температурном режиме (инфракрасная сауна), что ускоряет метаболизм в организме в целом, а также позволяет более точечно поработать над, так называемыми, «проблемными зонами».

Спустя две недели тренировок (два занятия в неделю), я потеряла 2,5 кг в весе и 4 см в объёме (талия).

Для сравнения:

Бег вверх по ступенькам1029
Бег (8 км/ч)485
Футбол450
Аквааэробика530
Фото: «Чемпионат»

Вместо заключения: если вы поставили перед собой большую цель, разбейте её на несколько повседневных и небольших. Похудение и преображение — это сферы, где совершенствоваться можно бесконечно. Но для того, чтобы достичь долгосрочного результата, придется сильно поработать над собой и своей мотивацией.

Источник: «Чемпионат»

Заглавное фото: «Чемпионат»

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