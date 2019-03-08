Юлия Энхель: девушка, которая привезла «японское чудо» в Россию

Как прожить больше, чувствовать себя лучше и при чём тут японцы. Ответы уже внутри.

Юлия Энхель — одна из тех девушек, про которых принято говорить «selfmade woman». Посыл её компании максимально честен и прост, все принципы бизнеса построены на желании помочь людям жить дольше и лучше. Превентивная медицина, инновационная косметология, биохакинг — все эти модные термины абсолютно естественно укладываются в философию Enhel Group.

И если человек на 60% состоит из воды, то пусть это будет вода, обогащённая водородом.



Фото: Из личного архива Юлии Энхель

— Говорят, всё начинается с детства. Какие качества, важные для вашей работы сейчас, были заложены ещё тогда?

— Я родилась на берегу Байкала. И для меня с детства дзен-буддистские практики были не пустым звуком. Меня безумно интересовало всё, что связано с Японией. Видимо, все же есть судьба! С ранних лет я пыталась зарабатывать. Все полученные деньги мы честно делили. А потом — спускали на мороженое и другие детские шалости. Первые рубли приходили легко, поэтому мне хотелось работать дальше, достигать новых и новых высот. Кажется, что именно отсюда родом мой трудоголизм (улыбается). Всё остальное пришло со временем и опытом.

— Как вы думаете, важно ли с детства рассказывать малышам о здоровом образе жизни, прививать любовь к спорту? Был ли в вашем детстве спорт, и если да, то какой?

— В моём детстве было много спорта. Вынужденного. В то время у меня были проблемы с весом, так что пришлось много чего попробовать: йога, пилатес, плавание, видеоуроки Синди Кроуфорд. Когда я поняла, что это работает – конечно, в комплексе с правильным питанием — спорт начал приносить удовольствие. Теперь я жить без него не могу. Понимаю, что движение – это жизнь. Конечно, мой случай – не типичный. Но уверена, каждому малышу можно объяснить ценность физических нагрузок и вред фастфуда. На собственном примере. Просто делайте всё вместе и не отходите от правил даже на день. Помните – дети – копии нас, взрослых!

— С чего началась история вашего бренда? Был ли это изначально продуманный план или просто идея, которую на свой страх и риск воплощали в жизнь?

— История ENHEL Group началась с мечты вести бизнес с самой инновационной страной в мире. Как эксперта меня всегда интересовало то, как возникло «японское чудо». После Второй мировой войны продолжительность жизни японцев составляла 55 лет. А сейчас в стране восходящего Солнца зарегистрировано 66 000 человек, которые перешагнули столетний рубеж. Мне было важно разобраться в том, что такого важного произошло в жизни японцев и почему они стали жить дольше. И главное – как можно применить эти технологии в России.

Фото: Из личного архива Юлии Энхель

— Можете ли вы вспомнить свою первую поездку в Японию? Чем именно вам так полюбилась эта страна?

— Япония – удивительная страна. И она изменила меня. Японцы – очень специфические партнеры. Они невероятно сдержанны и закрыты. Улыбка — демонстрирует вежливость, но это ещё не значит, что тебе рады. Ну просто веками так сложилось, что японцы живут и работают для себя. Никто не спешит делиться инновациями и секретами долголетия с внешним миром. Но я смогла убедить их попробовать. Я пообещала, что мы не будем ничего кардинально менять в формулах и составах. Разве что подстроим продукцию под европейский тип кожи.

— Что стало поворотным моментом в переговорах?

— Решающим фактором для японцев стало то, что мы не будем экономить на научной базе. Я сразу сказала, что готова проводить масштабные и дорогостоящие исследования. Вообще, моя главная цель каждой поездки в страну восходящего Солнца — исследовать все самые новые и лучшие технологии. В Японии я встречаюсь с лучшими учёными, посещаю самые профессиональные лаборатории, открываю для себя новые заводы, и принимаю решение, чем можно достойно пополнить коллекцию Enhel Beauty.

— В чём, на ваш взгляд, самое радикальное отличие японцев от европейцев и россиян в частности?

— Я горжусь, тем, что я единственная россиянка, которая может официально работать с японцами. Сейчас мы так сработались, что у нас даже трудностей перевода не возникает. Я живу в их мире, их ценностями. И порой сама себя ловлю на мысли, что ко многому поменяла отношение.

Мне удалось раскрыть несколько секретов главных долгожителей планеты. Например, теория питания, которую за свою полувековую практику разработал гастроэнтеролог Хироми Синья. Её суть в том, чтобы есть продукты, богатые энзимами. Если проще, то чем свежее овощи, фрукты и рыба у вас на столе, тем больше в них ферментов, которые помогают катализировать все процессы жизнедеятельности в организме.

Фото: Из личного архива Юлии Энхель

— Как вы думаете, развитие каких аспектов жизни сейчас наиболее актуально для жителей мегаполисов? Многие фокусируются на «прокачке» продуктивности, функциональности, выносливости. Что вы об этом думаете?

— Есть в японском языке прекрасное слово — «генке». В переводе это означает «живчик», «бодрый человек». Я искренне убеждена, что сейчас уже не так остро стоит вопрос продолжительности жизни. А вот вопрос качества жизни очень важен. И все вместе мы сможем сделать так, чтобы «генке» в нашей стране было как можно больше! Так вот, я работаю для того, чтобы поднять уровень жизни моих соотечественников. Вода и косметика, обогащенные водородом, полезные биологически активные добавки, уникальные методики – всё это в комплексе работает на результат. Наши клиенты здоровеют и останавливают процесс старения – комфортно и эффективно.

— Как вы относитесь к биохакингу?

— Поддерживаю это движение. По сути, биохакинг — это то, чем я занимаюсь – теперь в ENHEL WELLNESS SPA DOME. Мы внедряем систему контроля за здоровьем, которая основывается на глубоком анализе жизненных показателей. В принципе, это не лечение, так как пациента к нам приводит не патология, а желание стать лучше. По сути, это антивозрастная медицина.

— Но многие говорят, что это очень дорого и не каждому по карману..

— Поверьте, это не стоит больших денег, как утверждают многие противники этого течения. Хотя, потратиться всё-таки придётся. Это ведь многочисленные и многоэтапные консультации со специалистами, различные анализы, обследования. А после – их расшифровка. При необходимости придётся покупать медикаменты, биодобавки, витамины, которые придется пить какое-то время. Но это вложения в самого себя, скорее даже инвестиции в будущее. А значит, возможность стать стройнее, энергичнее, спокойнее и счастливее. Более того, это возможность снизить свой биологический возраст. Запомните, что это не разовая процедура, а образ жизни. Его придется поддерживать все время, иначе эффекта – не жди!

— Вы много путешествуете, но частые перелёты и смены климата и часовых поясов не очень полезны для здоровья. Как вы с этим справляетесь? Что помогает вам восстанавливаться?

— У меня очень плотный график: перелеты, встречи, переговоры, контракты, красные дорожки и презентации. Конечно, такой круговорот утомляет. Но я нашла выход – простой и эффективный. Я пью в течение дня воду, обогащенную водородом. Это мощнейший энергетик, который бодрит, освежает и поддерживает общий тонус. Плюс водородные патчи под глаза, маски и ванна с водородной солью. Утром и вечером я получаю дополнительную дозу этого чудодейственного вещества.

Фото: Из личного архива Юлии Энхель

Во время постоянных перелетов тоже спасаюсь своей продукцией. Со мной всегда портативная бутылочка. Вода из нее — обогащенная молекулярным водородом — помогает держать водный баланс в организме и нейтрализует свободные радикалы от излучения воздушного судна. Чтобы избежать тяжести в ногах — всегда надеваю в полете мягкие тапочки и клею на голени мои охлаждающие бьюти-листы. Еnhelbottle нужно только заряжать, как мобильный телефон. Это очень удобный и стильный мини-аппарат для обогащения воды водородом. При этом можно использовать любую воду! Мне, живущей на две страны, это очень актуально.

Это интересно: вода, обогащеная водородом, признана лучшим антиоксидантом и действующим средством по омоложению клеток организма. Как результат – повышается энергия, укрепляется иммунитет, сон становится крепче, а кожа — эластичней. Купить ее можно сегодня в крупнейших магазинах, ресторанах и фитнес-центрах.

— А что насчёт питания? Есть ли у вас правила, которых вы придерживаетесь?

— Я стараюсь правильно питаться. Всегда, при любых обстоятельствах! Утро начинаю со стакана водородной воды. И только через полчаса завтракаю. В меню — льняная каша с ягодами или ржаные хлебцы с лососем. Стараюсь, чтобы завтрак был самым объёмным приемом пищи– так энергии хватает на весь день! Днем отдаю предпочтение свежим овощам, рису или киноа. Люблю рыбу – дораду на гриле, лосося на пару или салат с тунцом. На ужин у меня, как правило, курица, постная говядина, любимая рыба, морепродукты и тушеные овощи. Через час после приема пищи пью зеленый чай, который привожу из Японии, а также напиток матча – кладезь антиоксидантов. Помните, что красота создается изнутри.

Фото: Из личного архива Юлии Энхель

— Ярким завершением прошлого года для вас стало открытие Enhel Dome. Расскажите про него. Можно ли и этот продукт под вашим началом назвать иновационным, в чём его принципиальное отличие от других wellness и spa клубов?

— Да, мы преподнесли нашим клиентам отличный подарок к Новому году. Предложили им бесконечное путешествие в гармонию ENHEL WELLNESS 360. В любое время года и суток. Наш оазис красоты и здоровья расцвел в самом центре Москвы. Здесь слиты воедино инновационные научные технологии омоложения организма и практики восточной медицины, уникальный опыт которых был получен в результате многолетних исследований и поиска сокровенных знаний и древнейших методик омоложения различных экзотических стран Востока и континентальной Европы.

Хочу особо подчеркнуть, что все врачи нашего Дома прошли обучение в Токийском anti-age институте и являются дипломированными специалистами. Там же совсем недавно мы открыли музей водорода. И абсолютным хитом у нас являются водородные ингаляции, где гость всего за 20 минут может прийти в форму и многократно снизить оксидативный стресс.

Что такое водородные ингаляции? Мы единственные в России практикуем такую методику. Получая водород с питьевой водой, в виде ингаляций, водородных ванн, организм оздоравливается: замедляются процессы старения; наблюдается положительная динамика при лечении хронических заболеваний; снижается токсическое действие лекарственных веществ, никотина, алкоголя и неблагоприятных факторов окружающей среды; укрепляется иммунитет; повышается эффективность медицинских препаратов и косметических процедур, снижается риск развития аллергических реакций; улучшаются обменные процессы, что способствует быстрой коррекции веса.

Фото: Из личного архива Юлии Энхель

— Как вы думаете, что помимо бьюти-процедур и уходов может помочь человеку прийти в форму или поддерживать своё тело в идеальном здоровом теле?

— Я убеждена, что красота и здоровье неотделимы от физической активности. В фитнес-зале Enhel Wellness Spa Dome тренировки проходят по индивидуальному плану на тренажерах последнего поколения компании Technogym – стильных, современных, простых в использовании и максимально результативных.

Компания Technogym – лидер в мировой Wellness индустрии, с 2000 года официальный поставщик оборудования на семи Олимпийских играх, партнер многих спортивных команд и клубов («Ювентус», «Милан», «Челси», «Интер», «ПСЖ» и др.).

— Что вас мотивирует?

— Движение вперёд – вот, что важно лично для меня. При любых обстоятельствах, в любую погоду и в любых условиях. Всё, чего я добилась, – результат моего стремления расти и развиваться. Помните, что под лежачий камень вода не течёт.