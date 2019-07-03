Nike заподозрили в расизме из-за кроссовок. Они сразу стали легендарными

Теперь лимитированную коллекцию можно достать только на черном рынке и за большие деньги.

Спортивные бренды нередко попадают в неприятные ситуации, связанные с выпуском новых коллекций. Самые распространённые претензии возникают на почве политических или межнациональных конфликтов. На днях компания Nike невольно напомнила американцам о временах рабства и попала под шквал критики.



Модель новых кроссовок Air Max 1 Quick Strike, выпущенная ко Дню независимости США, имела все шансы на успех. Однако одна важная деталь сыграла весомую роль в разгоревшемся скандале.

Дело в том, что на пятке каждого ботинка изображён старый флаг США с 13 звёздами, так называемый флаг Бетси Росс, вместо современного флага с 50 звёздами.

Бетси Росс — швея, которая, согласно легенде, сшила первый американский флаг в 1776 году. Многие американцы воспринимают флаг как реликвию и не видят в нём ничего плохого, но с недавних пор он стал ассоциироваться с расизмом. Используя его, в прошлом году члены Ку-клукс-клана вербовали новых участников организации.

Естественно, поклонники бренда не оставили эту ситуацию без внимания и нашли в этом элементе отсылку ко временам рабства в стране.



«То есть Nike использует флаг, который развевался, когда рабство всё ещё продолжалось… совсем нехороший ход», — написали под постом Sneaker News, в котором была представлена модель.



Не поддержали компанию и профессиональные спортсмены. По сообщению The Wall Street Journal, даже амбассадор Nike игрок американского футбола Колин Каперник заявил, что выпуск кроссовок могут поддержать только расисты.

Кстати, Колин – причина прошлого скандала, связанного с Nike. Дело в том, что он стал лицом бренда после того, как отказался вставать во время исполнения американского гимна в знак протеста против расовой дискриминации в США и чрезмерно жестокого, по его мнению, обращения полиции с афроамериканцами. Тогда решение Nike сделать футболиста своим амбассадором вызвало критику патриотически настроенных американцев. В Сети начал набирать популярность хештег #BoycottNike, под которыми пользователи стали выкладывать фото и видео того, как они сжигают кроссовки бренда.

Возвращаясь к резонансу вокруг релиза кроссовок, в своём аккаунте в «Твиттере» губернатор Аризоны Даг Дьюси объявил, что он отказывается от государственной поддержки бренда (Nike планировали открыть завод стоимостью $ 184 млн в штате Аризона).

Экономика Аризоны прекрасно справляется без Nike. Мы не будем сотрудничать с компанией, которая очерняет историю нашей страны.

В результате 2 июля Nike пришлось остановить продажи Air Max 1 Quick Strike Fourth of July.