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Как выглядят небритые спортсмены? Месси, Овечкин, Пике, Макгрегор

Как выглядят небритые спортсмены?
Полина Иноземцева
Небритябрь. Угадываем спортсмена по бороде
Многих мы никогда и не видели без растительности на лице.
Lifestyle / Город 0

Многие из нас любят экспериментировать с внешним видом. Спортсмены с мировым именем — не исключение. В то время как девушки меняются с помощью макияжа, смены цвета или длины волос, среди атлетов-мужчин преобладает другая тенденция. Часто мы можем их видеть как с гладко выбритым лицом, так и с массивной бородой. Решение отрастить «шевелюру» приходит к чемпионам с возрастом и однозначно придаёт мужественности. Или, может быть, так попросту теплее?

Мы подобрали десять известных спортсменов и решили показать вам только их бороду или щетину. Сможете угадать, кто на фото перед вами? Возможно, справиться с задачей будет не так уж просто.

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