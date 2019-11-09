Небритябрь. Угадываем спортсмена по бороде

Многие из нас любят экспериментировать с внешним видом. Спортсмены с мировым именем — не исключение. В то время как девушки меняются с помощью макияжа, смены цвета или длины волос, среди атлетов-мужчин преобладает другая тенденция. Часто мы можем их видеть как с гладко выбритым лицом, так и с массивной бородой. Решение отрастить «шевелюру» приходит к чемпионам с возрастом и однозначно придаёт мужественности. Или, может быть, так попросту теплее?



Мы подобрали десять известных спортсменов и решили показать вам только их бороду или щетину. Сможете угадать, кто на фото перед вами? Возможно, справиться с задачей будет не так уж просто.