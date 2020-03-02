Гуфи, грэб и паудер. Поверяем знание сноубордического сленга

Сезон сноубординга не прекращается даже с приходом весны. Ведь на носу масштабное событие для профессиональных райдеров и новичков — Quiksilver New Star Camp. Вместе с крупнейшим музыкально-спортивном фестивалем рассказываем о жаргоне профессиональных сноубордистов.

Кстати, мероприятие пройдёт с 27 марта по 5 апреля на горнолыжном курорте «Роза Хутор». Это значит, что у вас ещё есть время выучить термины и освоить сленг, чтобы применять его в тусовке райдеров и на горнолыжных склонах. А забронировать главное приключение этой весны и узнать детали можно на официальном сайте фестиваля.