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Угадываем сноубордические термины и сленг. Контест, грэб, биг эйр, гуфи

Проверяем знание сноубордических терминов. Тест
Полина Иноземцева
Гуфи, грэб и паудер. Поверяем знание сноубордического сленга
Различая эти термины и фразы, можно смело отправляться на горнолыжный склон.
Lifestyle / Тренды 0

Сезон сноубординга не прекращается даже с приходом весны. Ведь на носу масштабное событие для профессиональных райдеров и новичков — Quiksilver New Star Camp. Вместе с крупнейшим музыкально-спортивном фестивалем рассказываем о жаргоне профессиональных сноубордистов.

Кстати, мероприятие пройдёт с 27 марта по 5 апреля на горнолыжном курорте «Роза Хутор». Это значит, что у вас ещё есть время выучить термины и освоить сленг, чтобы применять его в тусовке райдеров и на горнолыжных склонах. А забронировать главное приключение этой весны и узнать детали можно на официальном сайте фестиваля.

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