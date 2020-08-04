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Что нового в мире ЗОЖ? Спортивные тренды, релизы, идеи отдыха. Дайджест

Что нового в мире ЗОЖ?
Алина Карпушкина
Что нового? 5 главных ЗОЖ-трендов августа
В моде – забота о себе и окружающем мире.
Lifestyle / Тренды 0

Последний месяц лета – идеальное время для самых ярких спортивных обновлений. Делимся нашими фитнес-открытиями в этом месяце.

Бренд Nike запустил кампанию «Нас не остановить»

Проект призывает объединяться, стремиться к лучшему будущему и менять мир. В Nike уверены, что спорт даёт силы, чтобы двигаться дальше, невзирая на препятствия. Ни закрытие стадионов, ни отмена соревнований не остановили настоящих атлетов. В роликах поучаствовали Криштиану Роналдо, Серена Уильямс, Меган Рапино и др. Кампанию поддержали такие российские спортсмены, как Евгения Медведева, Александр Овечкин, Александр Головин и Георгий Джикия.

Reebok представил эко-коллекции

Компания выпустила спортивную одежду и обувь без применения первичного полиэстера. Спорт становится экологичнее и стремится к сохранению планеты. Все продукты линейки [REE]CYCLED изготовлены из переработанных материалов. Туда вошли всеми любимые кроссовки Classic Leather, а также модели Furylight 3.0, Zig Kinetica и Nano X.

В коллекции [REE]GROW представлена спортивная экипировка, изготовленная из растительных материалов: коры эвкалипта, натурального каучука и водорослей. Кроссовки обойдутся вам в 7 999 р., а спортивные шорты в 3 999 р.

Adidas originals празднуют 50-летие легендарных кроссовок Superstar

В кампании поучаствовали Юрий Дудь, Настя Ивлеева, Noize MC и другие звёзды. Они рассказали о своём творчестве, поделились взглядами на современный мир и видением будущего. Идеология легендарных кроссовок – отстаивать свои мысли, творить и быть вместе.

Позицию бренда активно поддерживает Джона Хилл – актер, режиссер и сценарист. Джона считает, что лишь объединившись, сложив опыт разных поколений воедино, возможно достичь блестящих результатов. Кроссовки SUPERSTAR стали символом молодости, уличной культуры и смелых решений. Говорят, несколько героев даже представят свои коллаборации с брендом.

Генетические тесты становятся всё популярнее

Скрининги, анализы и обследования стали новым способом провести досуг. Генетические тесты – это то, что позволяет определить слабые места и предотвратить проблемы в будущем. Тест сдаётся один раз, а его результаты действуют на протяжении всей жизни.

Процесс сдачи анализов занимает около нескольких секунд: все, что от вас требуется – сдать некоторое количество слюны в пробирку. Однако дальше придется запастись терпением – результат готовится в течение 90 дней. В итоге вы получаете полное досье о своём организме, предрасположенностях, генетике размером в 300 страниц.

Тест показан тем, кто планирует беременность, ощущает проблемы с питанием, а также тем, кто просто интересуется своей наследственностью. Расширенное исследование позволяет выяснить, насколько человек предрасположен к спорту, определить уровень выносливости и вероятность травм.

Велнесс-туры вместо пляжного отдыха

В условиях коронавируса привычные путешествия стали ограниченным удовольствием. Отдых на шезлонге заграницей можно заменить не менее приятной поездкой с фитнес-программой, системой питания, оздоровительными процедурами и увлекательными активностями.

Такой тип отдыха особенно замечателен тем, что вы будете погружены в командную атмосферу спорта, что мотивирует и придаёт сил. Возможности пропустить тренировку или перекусить калорийной пищей у вас точно не будет. В программу входят ежедневные практики по йоге, растяжка, силовые тренировки. В некоторые туры включены услуги личного повара, который будет отвечать за здоровое питание. Так, в Сочи вы можете выбрать для себя наиболее комфортный вид отдыха: ближе к горам или морю. Возможность фитнес-тура есть и в Крыму.

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