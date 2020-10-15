Отчаянные тренировки: как 45-летняя Ева Лонгория поддерживает форму

Актриса не ограничивает себя в еде, а сладостям предпочитает алкоголь.

В этом году Ева Лонгория отпраздновала свой 45-й день рождения. Хотя большинству она известна по роли Габриэль Солис в культовых «Отчаянных домохозяйках», её портфолио далеко не ограничивается сериалами. В последние годы Лонгория продюсировала кинопроекты и даже заняла режиссёрское кресло на съёмках «Гранд отеля».

Несмотря на плотный рабочий график, актриса успевает не только уделять время маленькому сыну, но и следить за фигурой. Ева регулярно тренируется и публикует видео со своими упражнениями в «Инстаграме». Как занимается одна из отчаянных домохозяек и в чём секрет её стройности даже спустя столько лет?

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Йога и интенсивные силовые

В 2018 году Ева впервые стала мамой и на некоторое время отказалась от тяжёлых нагрузок. «Моё тело создало новую жизнь, так что я не пыталась вернуть форму любой ценой», – говорит она в одном из интервью. Но долго продержаться без спорта актриса не смогла и вскоре вернулась к привычной фитнес-рутине. Для Лонгории это – интенсивные силовые тренировки.

Среди её любимых упражнений: разведение гантелей стоя в наклоне, упражнения на тренажёрах с тросами и петлях TRX, а также классические упражнения с дополнительным весом. Судя по опубликованным видео, особое внимание Ева уделяет мышцам ног, спины и рук. Результат усердных тренировок отрицать не приходится.

Сама Ева признаётся, что предпочитает разнообразие в тренировках. Кроме силовых упражнений она не отказывается и от кардио, йоги, бега, пилатеса, соулсайклинга. «Я занимаюсь много чем и постоянно чередую разные типы нагрузок», – отмечает актриса.

Домашняя еда и никаких ограничений

Удивительно, но Лонгория не придерживается какой-либо конкретной диеты и не отказывается от определённых продуктов. В её рационе можно встретить абсолютно любую пищу, в том числе и выпадающую из категории «здоровое питание». К примеру, актриса никогда не могла полностью отказаться от алкоголя.

Я ”напиваю“ свои калории, а не ”наедаю“. Каждый раз на пробежке, когда вижу, сколько калорий сожгла, думаю: ну, это примерно два бокала вина.

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Готовить она любит и умеет и всегда не против поэкспериментировать на кухне. Единственное правило – никакого чувства вины. Вот как может выглядеть меню Евы на день:

Завтрак: чилакилес – мексиканское блюдо с жареной тортильей, сальсой, фасолью и сыром.

Обед: домашняя паста.

Перекусы: оливки, картофельные чипсы или другие солёные снэки.

Ужин: лёгкий суп.

Единственное, что нечасто встречается в рационе Лонгории, – сладкое. Актриса не особо жалует десерты – просто потому что предпочитает перекусывать чем-то солёным. А между пирожным и бокалом пива неизменно выберет второе. «Это один из моих любимых способов расслабиться посе тяжёлого рабочего дня», – признаётся Ева.

Светофор: как выстроить питание, чтобы избежать диет Оказывается, можно есть практически всё, но в строго определённое время.

Опыт Лонгории в очередной раз доказывает, что не существует универсального «рецепта красоты», который бы одинаково эффективно работал для всех. Каждый находит свой комфортный график тренировок и подбирает такой план питания, который подходит именно ему.

«Все думают, что есть какой-то секрет, который помогает хорошо выглядеть. Но никакой тайны, на самом деле, нет – только питание, тренировки и приверженность своей цели», – уверяет актриса.