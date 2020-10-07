Монике Беллуччи – 56: как ей удаётся сохранять красоту без инъекций и пластики

Смотря на 56-летнюю Монику Беллуччи, сложно поверить в её возраст. Фигура, лицо, улыбка – всё излучает красоту и молодость. Актриса заставляет поверить в то, что возраст – действительно всего лишь цифра. Как же ей удаётся сохранять такую форму?

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«Нет» изнурительным тренировкам и диетам

Моника признаётся, что она не из тех, кто будет вставать ранним утром ради тренировки. Ей проще на несколько дней отказаться от любимой пасты, чтобы прийти в нужную форму. Актриса не любит считать калории, а чтобы скрыть лишние килограммы – если такие вдруг появляются – надевает чёрное. Однако спорт в жизни Беллуччи всё же есть. В свободное время она занимается плаванием, кикбоксингом, пилатесом и йогой.

Актриса никогда не гналась за идеальными параметрами. Она принимает и любит своё тело таким, какое оно есть, и считает, что нет ничего сексуальнее уверенности в себе. Даже после рождения ребёнка актриса не переживала из-за потери формы, ведь это естественный процесс.

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Холодный душ и минимум макияжа

Трудно поверить, но актриса не делала пластических операций. В её уход за кожей входит демакияж и увлажнение. Особенно важно для Моники, чтобы кожа дышала во время сна. Чтобы сохранить упругость и тонус, актриса принимает холодный душ, после которого тщательно увлажняет кожу.

Беллуччи обожает яркие губные помады и подбирает их под настроение. Её макияж довольно прост: губная помада и тушь. Это необходимые «аксессуары», которые неизменно дополняют каждый её образ.

Любовь к себе и своей личности

Хотя Моника считается одной из самых привлекательных актрис Голливуда, сама она считает, что дело не только во внешней красоте. Время неизменно меняет тело, и рано или поздно на лице появятся морщины, а фигура уже не будет такой, как в юности. Однако это нисколько не пугает актрису. «Я хочу жить долго, поэтому мне придётся набраться терпения и смириться с морщинами, когда они всё-таки появятся», – отмечает она.

Раньше, признаётся Беллуччи, она выпивала бокал шампанского каждый день и выкуривала по сигарете, однако позже отказалась от этих привычек. Тем не менее, диеты для неё всё ещё под запретом. «Мне нравится, что я могу делать всё, что угодно, но в меру», – говорит актриса.

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«Красота вызывает определенное любопытство, но, как сказал Оскар Уайльд, она длится всего пять минут, если у вас нет ничего другого, чтобы поддержать это любопытство. Не думаю, что я построила бы такую карьеру, если бы была просто красивой. Режиссёры предлагают работу не за красоту, а за талант», – уверена Моника.