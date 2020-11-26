5 российских горнолыжных курортов, которые произведут хорошее впечатление

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Пандемия коронавируса внесла коррективы в наши планы летнего отдыха. Тогда мы рассказали, где можно провести отпуск в России. Сейчас, когда европейские горнолыжные курорты для россиян закрыты, рассказываем, где любителям горных лыж и сноуборда можно отдохнуть в нашей стране.

Куда поехать, пока не откроют границы? 13 идей для путешествий по России На море, в горы или за экстримом – решать вам.

«Роза Хутор»

Классика жанра и один из самых известных горнолыжных курортов России, который всё же нельзя не упомянуть. «Роза Хутор» находится в Адлерском районе Сочи, в 40 км от Адлера. Этот курорт уникален благодаря своему климату: он встречает туристов круглый год, а летом приглашает на собственный пляж на берегу Чёрного моря.

Стоимость ски-пасса на сезон-2020/2021 составляет 3450-3950 р./сутки в зависимости от выбранных дат.



Стоимость снаряжения:

горные лыжи, ботинки, палки и шлем для начального и среднего уровня катания — 2000 р./сутки;

горные лыжи, ботинки, палки и шлем для уровня катания выше среднего — 2600 р./сутки;

сноуборд, ботинки и шлем для начального и среднего уровня катания — 2000 р./сутки.

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Сорочаны

Ближайший к столице круглогодичный спортивный курорт, находящийся в деревне Курово Московской области. И хотя трассы здесь не сравнятся с трассами «Розы Хутор», в Сорочанах можно провести отличный уик-энд. К тому же в некоторые дни трассы открыты до 2-3 часов ночи.

Стоимость ски-пасса на сезон-2019/2020 составляла 90 р. за один подъём в будние дни и 180 р. – в выходные.



Стоимость снаряжения:

горные лыжи, ботинки, палки и шлем — 800-1100 р./час в будни и 1550-1750 р./час в выходные в зависимости от категории снаряжения;

сноуборд, ботинки и шлем — 600-850 р./час в будни и 1150-1300 р./час в выходные в зависимости от категории снаряжения.

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Гора Соболиная

Горнолыжный курорт, расположенный недалеко от города Байкальск, практически на берегу озера Байкал. Один из самых живописных горнолыжных курортов России. Примечателен нетипично мягким для Сибири климатом: средняя дневная температура зимой составляет -10-15 градусов.

Стоимость ски-пасса составляет 1100-2150 р./сутки в зависимости от выбранных дат.

Стоимость оборудования:

лыжный комплект — 300-1100 р./сутки в зависимости от дня недели и размера ботинок;

комплект сноуборда — 800-1100 р./сутки в зависимости от дня недели.

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Домбай или Домбайская поляна

Находится в Карачаево-Черкесии, у подножия Главного хребта Кавказских гор. Помимо катания на горных лыжах или сноуборде здесь можно любоваться живописными видами соседних гор и ущелий.

Стоимость ски-пасса в новом комплексе канатных дорог составляет 1800 р./сутки. На остальных комплексах стоимость одного подъёма составляет от 150 до 500 рублей.

Стоимость снаряжения:

лыжи/сноуборд, палки, ботинки, шлем – от 600 до 700 р. в зависимости от дня недели.

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Игора

Круглогодичный спортивный курорт, расположенный вблизи Санкт-Петербурга. Находится недалеко от посёлка Сосново Ленинградской области. Игора может похвастать самыми длинными склонами и самым большим перепадом высот в Ленинградской области.

Стоимость ски-пасса на 4 часа составляет 1100 р. в будни и 1550 р. в выходные.



Стоимость снаряжения:

горнолыжный комплект — от 840 до 1370 р./сутки в будни и от 1040 до 1520 р./сутки в выходные в зависимости от категории снаряжения;

комплект для катания на сноуборде – 940 р./сутки в будни и 1040 р./сутки в выходные.

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