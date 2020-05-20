На море, в горы или за экстримом – решать вам.

Куда поехать, пока не откроют границы? 13 идей для путешествий по России

Возможно, именно в этом году многие россияне впервые увидят всю красоту русской природы. Даты открытия границ пока неизвестны, а значит, стоит присматриваться к внутрироссийским направлениям. Собрали и разнообразили несколько идей для тех, кто после долгих домашних каникул жаждет новых впечатлений.

За морским загаром

Сочи

Летом Сочи традиционно в топе самых посещаемых курортов России. Но это не значит, что вас непременно ждут толпы туристов. Да, в случае бюджетного отдыха, давка на пляже произойдёт с большей вероятностью. Но отдых в 2020 – тот самый случай, когда вложиться в отель и выбрать вариант покофмортнее всё-таки стоит.

Не спешите расстраиваться, если средств на отдых подкопить не удалось. Власти города обещают расширить городские пляжи, чтобы вместить весь поток туристов. Кстати, теплее всего море в июле и августе, когда вода прогревается до +28 градусов.

Для тех, кого всё же смущает обилие туристов, мы подобрали ещё несколько чуть менее популярных направлений.

Фото: istockphoto.com

Крым

Чтобы отдохнуть в Крыму, совсем не обязательно лететь самолетом. С открытием Крымского моста, туристы теперь могут спокойно отправиться в путешествие на собственном автомобиле, не только со стороны Украины, но и со стороны России. Всего несколько суток, и из любого уголка России можно попасть по земле на полуостров.

Развлечений на морском побережье здесь не меньше. Прогулка на яхте в открытое море, круиз вдоль побережья, катание на гидроциклах, рыбалка, дайвинг, полеты на парашютах. Чего только стоит одна вечерняя Ялтинская набережная с множеством огней, музыкантов и заведений, которые зазывают вас вкусными ароматами морепродуктов.

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Геленджик

Отличный вариант для всех «замечательных мужиков» и их подружек. В Геленджике много пляжей. Начиная от «Приморья» и до Тонкого мыса идут зоны пансионатов. Они как правило для туристов, которые приехали на санаторно-курортное лечение. Вход для «простых смертных» платный, но в вашем распоряжении будут шезлонги, оборудованный туалет и детская анимационная программа. Пляжи в районе пансионатов — галечные, море прозрачное и чистое, а туристов, как вы понимаете, обычно не так много.

За европейской атмосферой

Санкт-Петербург

Тем, кто соскучился по европейским улочкам, романтичным верандам и красивой архитектуре, стоит устроить уикенд в Питере. Чем заняться? Погулять по крышам и рассмотреть город сверху, устроить свидание на берегу Невы, посмотреть на закат в Финском заливе и просто пройтись вдоль атмосферных улиц, заглядывая в каждый двор – они те ещё произведения искусства.

Фото: istockphoto.com

Калининград

Этот город всегда манил туристов своей близостью к, казалось бы, другому миру. Его архитектура переняла европейские черты и теперь его контрастность особенно привлекательна. После бурного лета стоит окунуться в размеренное спокойствие и поэтичные пейзажи бывшего Кёнигсберга.

Йошкар-Ола

Мы тоже были удивлены, но набережная в Йошкар-Оле выглядит как настоящий пряничный городок. Чем-то даже напоминает Амстердам. Патриааршая площадь считается одной из красивейших в Йошкар-Оле, на расположился внушительный архитектурный комплекс «12 апостолов» и «Замок Нойшванштайн», да-да, как в Баварии.

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Казань

«Третья столица России» расположена прямо на границе восточного и западного миров, что делает это город особенно интересным. Здесь удивительным образом сочетаются несколько культур, уживаются современность и архаичность. Однозначно стоит посетить Казань, хотя бы для того, чтобы восхититься Кремлём, пройтись по улице Баумана, выбирая самое вкусное предложение от заведений, и пробежаться по набережной вдоль Казанки. Кстати, Казань включена в ТОП-30 спортивных городов мира международного рейтинга «Ultimate Sports Cities»

За природными красотами

Байкал

Аргументы здесь будут излишни. Само самое глубокое озеро в мире уже достойно внимания, а уж тот факт, что его окрестности изобилуют скалами, пещерами, бухтами, островами, заливами и водопадами, должен заставить вас собрать чемоданы за считанные минуты. Здесь можно подышать кристально чистым воздухом, увидеть настоящих нерп, а зимой – выпить согревающий шот прямо из байкальского льда.

Фото: istockphoto.com

Эльтон

Ещё одно озеро, которое привлекло наше внимание, находится в Волгоградской области. Его особенность в том, что несмотря на огромные размеры, летом глубина озера редко превышает 7 сантиметров. Всё дело в соли, из которой, в основном, и состоит водоём. Пейзажи на Эльтоне напоминают Марс, кажется, что всё вокруг вымерло и вы остались одни во Вселенной.

Карелия

Это таёжный край, где можно встретить разнообразие деревьев, скалистые парки, реки, водопады и вулканы. Пик посещаемости этих мест приходится на лето, но зимняя северная природа не менее прекрасна. Когда бы вы ни отправились, главное – не забудьте камеру.

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Алтай

Алтай – это про горы и плато, про долины и степи, озёра, горные речки и национальные парки. Кажется, чистый сибирский воздух колет нос прямо с фотографий. Кусочки красоты доступны, даже если у вас нет желания отправляться в поход. Но разве не за этим вы приезжали в столь далёкий край? Безусловно, баня прямо посреди гор послужит отличной мотивацией для подъёма.

За экстримом

Камчатка

Этот полуостров – олицетворение непокорной стихии с гейзерами и вулканами. Те, кому не хватает адреналина, совершают восхождения на Авачинский, Горелый, Мутновский и Корякский вулканы и на Ключевскую Сопку — самую высокую точку полуострова. Кроме того, на Камчатке можно совершить сплав по рекам Опале и Быстрой, там же можно и порыбачить.

Фото: istockphoto.com

Кавказ

Горные извилистые местности Кавказа полюбили любители походов, лыж и сноубординга. Неспокойные реки стали излюбленными местами для экстремальных сплавов. Сблизиться с природой помогают многодневные конные туры. Вариантов – масса.