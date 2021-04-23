В некоторых вот-вот начнётся курортный сезон, а в другие можно поймать горящие туры на последние популярные даты.

На месте не сидится: в какие страны можно поехать на майские праздники?

В этом году майские праздники будут ещё дольше: по решению президента выходные продлятся с 1-го по 11 мая. Времени хватит на полноценное путешествие. Почему бы не воспользоваться этой возможностью и не съездить за границу? Рассказываем, какие страны будут открыты к началу мая и что нужно сделать, чтобы туда попасть.

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Египет

Посмотреть на пирамиды Гизы, прогуляться по улицам Каира или посетить древний Луксор — выбор за вами. В мае там стоит идеальная погода: температура воздуха ниже, чем летом, а вода в Средиземном море уже достаточно прогрелась, чтобы купаться. Однако стоит быть осторожнее с ценами: в это время они могут быть завышены из-за большого наплыва туристов.

С 23 апреля полностью восстановилось авиасообщение с Египтом. Теперь российские туристы могут улететь в Каир, Хургаду и Шарм-эш-Шейх. Перед регистрацией на рейс взрослые и дети шести лет и старше должны предъявить отрицательный тест на коронавирус. Сделать его нужно не раньше, чем за 72 часа до вылета. По прибытии в Египет потребуется заполнить анкету с данными о здоровье и контактной информацией. Если у вас нет симптомов заболевания, соблюдать карантин не понадобится.

Греция

Май — начало купального сезона в Греции. Вода достаточно прогревается, однако туристы ещё не успевают заполнить пляжи. Поэтому майские праздники могут стать отличным поводом для поездки.

Чтобы отправиться в Грецию, понадобится отрицательный тест на коронавирус, сделанный не раньше, чем за 72 часа до вылета. Справка не понадобится детям младше 10 лет и тем, у кого есть сертификат о вакцинации от COVID-19, если последнюю прививку сделали в предыдущие 14 дней. Кроме того, в аэропорту назначения нужно будет пройти экспресс-тест на коронавирус. Если он отрицательный, соблюдать самоизоляцию не потребуется.

Также нужно заполнить специальную «Форму поиска пассажиров» не позднее, чем за день до прибытия в страну. По прилёту вас попросят показать электронное письмо с подтверждением или QR-код, созданный на основе формы.

Объединённые Арабские Эмираты

В мае высокий сезон для Эмиратов заканчивается: жара постепенно усиливается, а цены падают. Начало месяца — отличное время, чтобы успеть запрыгнуть в последний вагон и насладиться малолюдными, но ещё не убийственно жаркими улицами Дубая, Абу-Даби или Шарджи.

В аэропорту потребуется предъявить справку об отрицательном тесте на COVID-19, сделанную не раньше, чем за 72 часа до прилёта. Затем взрослым и детям старше 12 лет нужно будет сдать повторный бесплатный тест на ПЦР. До получения результатов повторного тестирования необходимо соблюдать самоизоляцию. Сообщение с результатами придёт в течение 48 часов.

Мальдивы

В мае на Мальдивских островах начинается сезон дождей, и погода постепенно портится. Но в начале месяца ещё можно успеть на последние сухие дни. Это отличная возможность позаниматься дайвингом, рыбалкой, подводной охотой, покататься на вейкборде.

Чтобы попасть на острова, всем, включая детей от одного года, понадобится справка об отрицательном тесте на коронавирус. Сделать его нужно не раньше, чем за 96 часов до вылета. Тем, кто прошёл все этапы вакцинации, сдавать тест необязательно, если с момента последней вакцины прошло 14 дней — достаточно предоставить соответствующую справку. А за сутки до прилёта на Мальдивы и вылета обратно нужно заполнить медицинскую декларацию. Вы получите QR-код, который затем покажете на паспортном контроле.

На самоизоляцию отправляют только тех туристов, у которых наблюдаются симптомы заболевания.

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Куба

Последний месяц весны — пограничный для туристического сезона на Кубе. Температура растёт, но благодаря бризам жара переносится гораздо легче. В мае случаются пасмурные дни, зато море очень чистое, без медуз и водорослей. К тому же именно в это время можно поймать выгодный горящий тур, да и туристов в отелях значительно меньше по сравнению с пиковыми датами.

Чтобы въехать на Кубу, нужно предъявить отрицательный тест на COVID-19, сделанный не раньше, чем за 72 часа до прибытия. В аэропорту прилёта необходимо будет заполнить анкету с показаниями о состоянии здоровья, измерить температуру и пройти бесплатное ПЦР-тестирование.