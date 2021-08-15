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Какой вид активного отдыха вам подходит, какой активный отдых выбрать: тест

Тест: какой активный отдых вам подходит
Павел Краб
Тест: какой активный отдых тебе подходит?
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Если вас раздражали все предыдущие поездки, скорее всего, вы были не там, где хотели на самом деле.

Наш отдых — настолько сокровенная вещь, что мы относимся к нему с особым трепетом. Мы все разные, и отпуск каждый предпочитает проводить по-своему. Для одних достаточно провести день в кровати с закрытыми глазами или за просмотром кино. А кто-то любит отдыхать в самом центре танцпола под любимую музыку.

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Что если провести свой долгожданный отпуск максимально активно? Во время поездок можно получить самые яркие впечатления. Одного правильного ответа на вопрос: «как мне отдохнуть?» конечно же, нет, и это даже хорошо.

Мы предлагаем вам поиграть и попробовать определить, какой же тип активного отдыха подойдёт вам лучше всего.

Вероятно, результат теста подкинет вам новых идей для будущего отпуска. Приступим!

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