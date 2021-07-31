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Где занимаются спортом знаменитости: какой спорт выбирают Тимати, Джонни Депп, Мадонна, Киану Ривз

Какой экстремальный спорт выбирают мировые знаменитости?
Анастасия Васильева
Тимати
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Мадонна, Тимати и Джаред Лето подскажут вам, где пощекотать нервишки этим летом.

Лето — самое время отправиться в путешествие, где можно попробовать какой-нибудь экстремальный вид спорта. Это поможет вам расширить границы возможного, перестать всего бояться и получить незабываемые эмоции за всю жизнь. Знаменитости, например, так и поступают.

Рассказываем, какой активный отдых выбрали для себя мировые звёзды и у кого можно подсмотреть, чем разнообразить свой пляжный отпуск.

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Тимати и Мэтью МакКонахи: сёрфинг

Тимати уже давно и достаточно серьёзно увлекается сёрфингом. Он часто демонстрирует своё мастерство в «Инстаграме», показывая, как умеет гонять по волнам. Этот спорт настолько увлёк рэпера, что он даже организовал сёрфинг-кэмп на Мальдивах, где любой желающий сможет научиться стоять на доске под надзором опытных сёрферов. Сейчас Тимати находится на калифорнийском побережье и удивляет фанатов новыми роликами с трюками на воде.

Среди иностранных звёзд-покорителей океана — актёр Мэттью МакКонахи, который впервые взял уроки катания в 2008 году во время подготовки к съёмкам фильма «Сёрфер». В дальнейшем это стало его увлечением, он до сих пор любит прокатиться по волнам. Также сёрфингом занимаются Зак Эфрон, Джастин Бибер и Дэвид Бэкхем, который не только хорошо катается сам, но и научил сыновей неплохо стоять на доске.

Мадонна и Джонни Депп: конный спорт

Известно, что верховая езда увлекала Мадонну с детства. Однажды она упала с лошади, сломала несколько рёбер и потом была вынуждена носить корсет. Но даже такая неприятность не отвернула певицу от конного спорта. Свой шестидесятилетний юбилей Мадонна отметила, катаясь на лошади. А на эти каникулы певица отправилась в Бразилию, откуда постит фотографии в седле в «Инстаграм».

Среди поклонников лошадей оказался и актёр Джонни Депп. Он не раз демонстрировал в фильмах своё умение ездить верхом. В фильмах «Мертвец», «Одинокий рейнджер», «Человек, который плакал» и «Сонная лощина» Джонни ездил верхом сам и не использовал дублёра. Во время съёмок «Сонной лощины» он настолько подружился со своей напарницей — одноглазой лошадью по кличке Голденай, что забрал её к себе.

Джаред Лето: скалолазание

Он не раз говорил журналистам, что скалолазание любит за возможность пощекотать нервы. В его спортивной практике тоже был один неприятный случай: когда он находился на горе, у него оборвалась страховочная верёвка, в момент, когда музыкант был на высоте примерно 200 метров над землёй. Но даже это не заставило Джареда бросить занятия.

Недавно он выложил в «Инстаграм» видео с геопометкой — Киев. Там музыкант поднялся на высокие столбы полуразрушенного Рыбальского моста, который находится за дорожный знаком «Опасная территория». А после этого отправился в горы для того, чтобы сполна насладиться своим любимым скалолазанием.

Киану Ривз: мотоспорт

Актёр Киану Ривз — известный любитель мотоциклов.Он одержим скоростью и не раз разбивался, а в юности вообще чуть не погиб, упав с мотоцикла. У актёра был разрыв селезёнки, а в шею устанавливали металлические пластины. Но Киану даже после таких тяжёлых травм не может жить без байка.

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После получения гонорара за первую часть «Матрицы» Ривз потратил часть на покупку нескольких десятков мотоциклов Harley-Davidson, которые он подарил всей съёмочной группе. А сейчас у Киану есть даже собственное производство байков. Этим летом он гоняет по Америке из-за своего плотного рабочего графика, но даже на фотосессиях предпочитает объединяться со своими мотоциклами.

Леван Горозия: гребля на каноэ

Этим летом артист отправился, предположительно, на Алтай для отдыха с семьёй. Там он не только наслаждался свежим воздухом и живописными пейзажами, но и катался с дочкой на каноэ по реке Катунь.

Рэпер в принципе любит активный образ жизни: постоянно занимается футболом и баскетболом, а до поездки на Алтай был в Приэльбрусье со своей командой и друзьями, где катался на сноуборде.

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