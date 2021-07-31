Какой экстремальный спорт выбирают мировые знаменитости?

Лето — самое время отправиться в путешествие, где можно попробовать какой-нибудь экстремальный вид спорта. Это поможет вам расширить границы возможного, перестать всего бояться и получить незабываемые эмоции за всю жизнь. Знаменитости, например, так и поступают.

Рассказываем, какой активный отдых выбрали для себя мировые звёзды и у кого можно подсмотреть, чем разнообразить свой пляжный отпуск.

Тимати и Мэтью МакКонахи: сёрфинг

Тимати уже давно и достаточно серьёзно увлекается сёрфингом. Он часто демонстрирует своё мастерство в «Инстаграме», показывая, как умеет гонять по волнам. Этот спорт настолько увлёк рэпера, что он даже организовал сёрфинг-кэмп на Мальдивах, где любой желающий сможет научиться стоять на доске под надзором опытных сёрферов. Сейчас Тимати находится на калифорнийском побережье и удивляет фанатов новыми роликами с трюками на воде.

Среди иностранных звёзд-покорителей океана — актёр Мэттью МакКонахи, который впервые взял уроки катания в 2008 году во время подготовки к съёмкам фильма «Сёрфер». В дальнейшем это стало его увлечением, он до сих пор любит прокатиться по волнам. Также сёрфингом занимаются Зак Эфрон, Джастин Бибер и Дэвид Бэкхем, который не только хорошо катается сам, но и научил сыновей неплохо стоять на доске.

Мадонна и Джонни Депп: конный спорт

Известно, что верховая езда увлекала Мадонну с детства. Однажды она упала с лошади, сломала несколько рёбер и потом была вынуждена носить корсет. Но даже такая неприятность не отвернула певицу от конного спорта. Свой шестидесятилетний юбилей Мадонна отметила, катаясь на лошади. А на эти каникулы певица отправилась в Бразилию, откуда постит фотографии в седле в «Инстаграм».

Среди поклонников лошадей оказался и актёр Джонни Депп. Он не раз демонстрировал в фильмах своё умение ездить верхом. В фильмах «Мертвец», «Одинокий рейнджер», «Человек, который плакал» и «Сонная лощина» Джонни ездил верхом сам и не использовал дублёра. Во время съёмок «Сонной лощины» он настолько подружился со своей напарницей — одноглазой лошадью по кличке Голденай, что забрал её к себе.

Джаред Лето: скалолазание

Он не раз говорил журналистам, что скалолазание любит за возможность пощекотать нервы. В его спортивной практике тоже был один неприятный случай: когда он находился на горе, у него оборвалась страховочная верёвка, в момент, когда музыкант был на высоте примерно 200 метров над землёй. Но даже это не заставило Джареда бросить занятия.

Недавно он выложил в «Инстаграм» видео с геопометкой — Киев. Там музыкант поднялся на высокие столбы полуразрушенного Рыбальского моста, который находится за дорожный знаком «Опасная территория». А после этого отправился в горы для того, чтобы сполна насладиться своим любимым скалолазанием.

Киану Ривз: мотоспорт

Актёр Киану Ривз — известный любитель мотоциклов.Он одержим скоростью и не раз разбивался, а в юности вообще чуть не погиб, упав с мотоцикла. У актёра был разрыв селезёнки, а в шею устанавливали металлические пластины. Но Киану даже после таких тяжёлых травм не может жить без байка.

После получения гонорара за первую часть «Матрицы» Ривз потратил часть на покупку нескольких десятков мотоциклов Harley-Davidson, которые он подарил всей съёмочной группе. А сейчас у Киану есть даже собственное производство байков. Этим летом он гоняет по Америке из-за своего плотного рабочего графика, но даже на фотосессиях предпочитает объединяться со своими мотоциклами.

Леван Горозия: гребля на каноэ

Этим летом артист отправился, предположительно, на Алтай для отдыха с семьёй. Там он не только наслаждался свежим воздухом и живописными пейзажами, но и катался с дочкой на каноэ по реке Катунь.

Рэпер в принципе любит активный образ жизни: постоянно занимается футболом и баскетболом, а до поездки на Алтай был в Приэльбрусье со своей командой и друзьями, где катался на сноуборде.