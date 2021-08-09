Олимпийские кроссовки сквозь года: от комфорта к «обувному допингу»?

Дина Тороева создатель и автор блога о кроссовках и уличной культуре First Soupe Рассказывает историю обуви для олимпийцев и рассуждает о том, нужен ли нам этот прогресс.

Не так давно английская газета Daily Mail опубликовала довольно объёмный и подробный материал о противоречивости обувных технологий на Олимпиаде в Токио. На самом деле это не такая уж новая проблема, она не даёт покоя ещё с Олимпиады в Рио-де-Жанейро в 2016 году. В 2021 году она усугубилась: стало очевидно, что спортсмены в определённых кроссовках бегают подозрительно быстрее, чем их соперники.

Речь идёт о шиповках Nike Air Zoom Maxfly и Puma EvoSpeed Future Faster+, подошвы которых оборудованы пластинами из углеволокна и амортизирующими подушками. Эти технологии позволяют спортсменам бить как свои собственные рекорды, так и мировые.

Спортивное сообщество — и эксперты, и сами спортсмены — не могут прийти к консенсусу по поводу «обувного допинга». Так, олимпийский чемпион в беге на 400 м Карстен Вархольм известен своей критикой Nike из-за «пружин в подошве» и считает несправедливым, что у кого-то они есть, а у кого-то нет.

Карстен Вархольм Фото: Yannick Verhoeven/BSR Agency/Getty Images

В то же время есть и другой взгляд в будущее: например, Daily Mail цитирует Джеффа Бернса, эксперта по биомеханике Мичиганского университета, который утверждает, что, скорее всего, бренды и их технологии выровняются и создадут равные условия для игры среди олимпийцев.

Оптимизму Бернса остаётся только позавидовать: производители кроссовок настолько разные и настолько яростно пытаются друг с другом конкурировать, что равенство в технологиях мы вряд ли застанем на своём веку.

Однако обратимся к истории — какую роль играют Олимпийские игры в кроссовочной индустрии и наоборот? Надо сказать, это взаимовлияние просто колоссально. Олимпийские игры — один из главных стимулов для брендов развивать свои технологии, находить новых амбассадоров и получать умопомрачительную рекламу.

Значимый старт благодаря Олимпийским играм получили, например, Converse в 30-х годах прошлого века и Onitsuka Tiger в 60-х. Да и если говорить про наши дни, то критика Nike Вархольмом, конечно, не красит бренд, но несложно представить, какой ажиотаж создадут обыватели вокруг «шиповок с пружинами».

Рай Бенджамин Фото: Ulrik Pedersen/NurPhoto via Getty Image

Кроссовки для олимпийских спортсменов — это тоже не просто яркие «наножники». Травмы в профессиональном спорте, что называется, входят в смету, и правильно подобранная обувь уберегает спортсменов (в первую очередь бегунов на любые дистанции) как минимум от травм коленных сустав и вывихов лодыжки. Поэтому если мир не хочет открыто издеваться над своими чемпионами, он должен предоставить им подходящую удобную обувь. А вот что такое удобство — как выяснилось, неясно никому.

Если Вархольм уверен, что карбоновые пластинки и амортизационные подушки — это жульничество для спринтеров, то американский легкоатлет Рай Бенджамин использует именно такую обувь как максимально комфортную для профессионала.

Приведу несколько примеров олимпийских кроссовок, которые значительно меняли представление об удобной обуви для спорта. А что это было — необходимый прогресс или технологический допинг — пускай каждый рассудит сам.

1895 год: а что, обувь может быть с шипами?!

МАКЕТ КРОССОВОК J.W. FOSTER Фото: FACEBOOK.COM/ALFIESHRUBB/

«Чемпионат» уже писал о том, как дед создателей Reebok Джозеф Уильям Фостер придумал в своё время «кроссовки на гвоздях» — по сути, прототип шиповок, которые будут развиваться и совершенствоваться уже после 50-х годов XX века и без которых сложно представить современный спорт.

Если задуматься, то Фостер изобрёл такую «гвоздеобувь» именно из желания упростить себе жизнь: не скользить по земле, как его коллеги по бегу, легче отталкиваться от земли и так далее. Даже позволю себе спаясничать: с точки зрения Карстена Вархольма, главный шулер в индустрии бега вовсе не Nike, а Джозеф Фостер, который не захотел бегать «как все», придумал шипы. И одним из немногих честных людей оказывается Абебе Бикила — без всякой иронии великий марафонец, участвовавший в соревнованиях босиком.

Фото: Keystone-France/Gamma-Keystone via Getty Images

1959 год: оказывается, кроссовки должны дышать?!

В XXI веке очевидна необходимость перфорации для спортивной обуви: вспотевшие ноги — это неприятно, некомфортно и даже опасно. Однако мало кто задумывался об этом 60 лет назад, и вы не увидите перфорации на многих архивных моделях конца 1950-х (например, на adidas rekord). И даже в 60-е перфорация на кроссовках не была общим местом. Но на Onitsuka Tiger Magic Runner вы всё же увидите заветные отверстия для воздуха ещё в 1959 году.

Фото: asics.com

Создатель бренда Onitsuka Tiger Кихатиро Оницука буквально спас спортсменов от потных ног своей технологией маленьких дырочек над подошвой. История создания кроссовок с такой технологией состояла в том, что Оницука, выходя из горячей ванны, увидел, что кожа на пальцах ног морщинится по естественных причинам. И тут он сообразил, что подобная жара в условиях закрытой обуви может спровоцировать мозоли — больно, неприятно, а при неудачном стечении обстоятельств вообще может вылиться в заражение. Перфорация была призвана избавить спортсменов от этого риска. И именно в Magic Runner японский бегун Кенжи Кимихара выиграл серебряную медаль на марафоне в рамках Олимпийских игр — 1968 в Мехико.

1960-1970-е: кроссовки, что, могут быть мягкими?!

Упругость, амортизация и мягкость в подошве — в 2021 году кажется, что без этих качеств кроссовки вообще немыслимы не только для профессиональных спортсменов, но и для обычных людей. Ведь это не только комфорт, но и отдача энергии, когда толчок становится более сильным, а шаг — более стремительным и пружинящим. Словом, это именно то, о чём говорил Вархольм, когда сравнивал кроссовки Nike с пружинами.

Однако здесь не стоит вырывать его слова из контекста: конечно, Вархольм как профессиональный спортсмен и просто человек со здравым смыслом понимает, что любые современные кроссовки в разной степени и упругие, и амортизирующие, однако Nike для него уже перебор. Но откуда вообще пошёл тренд на мягкую пену в подошве кроссовок?

Фото: unsplash.com/@malikskyds

Вспенённая подошва — возможно, важнейшее, что случилось в 70-е в индустрии кроссовок. Именно тогда в спортивной обуви начали применять широко известную пену EVA (этиленвинилацетат, ЭВА). Уже сложно точно установить, где, как и в каких условиях она появилась впервые в обуви. Кто-то говорит, что модели Onitsuka Tiger Corsair уже в 1968 году была EVA в подошве, а кто-то — что первопроходцами были Brooks в 1974-м, а Onitsuka Tiger просто усовершенствовали Corsair постфактум.

Но что по-настоящему важно — именно с использованием EVA в культуре и индустрии кроссовок появился новый пласт обсуждений. Если до этого шла речь, как уберечь спортсменов от страшных бед (вывихов, потливости и скольжения), то именно в 1970-х производители спортивной обуви вступили на скользкую дорожку «Быстрее! Сильнее! Выше!» или технологического допинга.

Фото: unsplash.com/@slelham

Дальше наступит уже совсем другая кроссовочная эпоха, которая будет заключаться в соревновании технологий кроссовок. Бренды будут пытаться угодить легкоатлетам, которые хотят быстрее бегать, или же баскетболистам, которые хотят выше прыгать. Венцом и закономерным финалом 1970-х станет изобретение технологии Air брендом Nike — тех самых капсул со сжатым воздухом, на которые сетовал Вархольм.

Что из вышеперечисленного можно назвать технологическим допингом — вопрос спорный. Однако и сейчас и шипы, и сжатый воздух в подошве, и карбоновые пластины — это часть как профессионального спорта, так и лайфстайла. Так что если некоторые кроссовочные технологии действительно запретят для олимпийских спортсменов, то в мире обычных людей без мировых рекордов тоже будут изменения в вопросе отношения к кроссовкам. Правда, как будут протекать эти изменения и в чём они будут заключаться, также пока неясно.