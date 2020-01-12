Почти 130 лет назад Джозеф Фостер захотел заняться бегом и создал бренд, покоривший весь мир.

Reebok: от кроссовок с гвоздями до инновационных технологий в мире спорта

Современная индустрия спортивной моды постоянно развивается, и на рынок выходят новые бренды. Но среди огромного количества компаний на высоте остаются настоящие старожилы своего дела. Одним из них является Reebok — концерн, который существует уже 125 лет.

В конце XIX века Джозеф Уильям Фостер даже не думал, что может прославиться благодаря созданию спортивной обуви. Он просто хотел заниматься бегом и решил сделать для себя пару, в которой будет удобно преодолевать километры. Но его производство вышло за рамки мастерской в Болтоне и достигло мирового масштаба.

Старт производства: членство в беговом клубе и кроссовки с гвоздями

Формально история Reebok началась в 1895 году. Тогда Джозеф Фостер, житель небольшого английского городка Болтон, увлёкся бегом. Он вступил в местный клуб «Примроуз Харриерз» и горячо полюбил тренировки.

Вместе с рвением Фостера показывать высокие результаты проснулось желание приобрести специальную обувь для занятий. К сожалению, в то время производство беговых моделей развивалось слабо. Товар был не лучшего качества и предлагался в маленьком ассортименте. Тогда Джозеф, который по профессии был сапожником, пришёл к очевидному решению сделать кроссовки самостоятельно. Правильно говорят: всё гениальное просто!

В тот же год мужчина создал первые беговые туфли Foster. Их подошва была оснащена несколькими гвоздями для лучшего сцепления с землёй — они заменяли современные шипы.

Макет кроссовок J.W. Foster Фото: facebook.com/AlfieShrubb/

Уже в начале XX века Джозеф вплотную занялся собственным производством обуви для бега, а его компания получила название J. 'W. Foster & Co. Кроссовки делались строго по заказу спортсмена после снятия индивидуальных мерок.

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Первые успехи: победа Альфреда Шрабба, Олимпиада-1924 и новшества в производстве

Для новоиспечённого бренда 1904 год стал настоящим прорывом. Бегун Альфред Шрабб победил в забеге на 10 миль (примерно 16,1 км) с рекордным в то время показателем — 50 минут 40 секунд. На соревнованиях в Глазго атлет финишировал в обуви J. 'W. Foster & Co.

Альфред Шрабб Фото: Getty Images

В 1906-м у Фостера родились сыновья, и, хотя они ещё не были помощниками по цеху, отец переименовал компанию в J.W. Foster & Sons. Ещё спустя три года изобретатель разработал технологии, которые позволили его концерну стать уникальным в Великобритании. Джозеф придумал особую размерную шкалу, благодаря которой спортсменам не нужно было приходить на примерки. Теперь они могли присылать мастеру лист бумаги с очерченным контуром стопы и указанными параметрами.

Вторым новшеством оказалось создание коллекций для разных видов бега. Например, для тренировок на пересечённой местности Фостер предлагал обувь с ремешками, стабилизирующими голеностоп, а для забегов с препятствиями — ботинки с шипованными пятками. Позже фирма начала производить экипировку для футбола, регби, бокса и других дисциплин.

Такими темпами уже к 30-м годам компания Джозефа завоевала авторитет в Великобритании. Знаменательным стал ещё и тот факт, что Гарольд Абрахамс, олимпийский чемпион в спринте на 100 метров 1924 года, заявил, что обувь Фостера на важном старте помогла ему бежать быстрее.

Гарольд Абрахамс побеждает на Олимпиаде во Франции в 1924 году Фото: Jewish Chronicle/Heritage Images/Getty Images

Новое название и переход в руки США

В 1933 году Джозефа Фостера не стало. Несмотря на то что бренд перешёл в надёжные руки его сыновей, самыми оригинальными и прорывными в индустрии спортивной моды оказались внуки — Джозеф и Джеффри.

Интересно, что нынешнего совладельца Reebok тоже зовут Джозеф Уильям Фостер. Он даже родился в тот же день, что и его легендарный дедушка, — 18 мая.

К современному названию братья пришли не сразу. Сначала они переименовали компанию в Mercury Sports Footwear, потому что вышла новая модель обуви Mercury. Но уже к 1960-му мир услышал слово Reebok. Кстати, в переводе с африкаанса rhebok — это быстроногая косулья антилопа, красивое животное с острыми рогами.

В последующие годы компания развивала деятельность в Европе, а в 1979-м усилиями дестрибьютора Пола Файермана открылась в США. Этот человек тонко чувствовал, какой товар нужен американцам. Из-за бума на аэробику Reebok впервые выпустил чисто женские модели Freestyle и Princess. А чтобы распространять бренд среди любителей фитнеса, Файерман дарил по паре каждому инструктору. Тренеры одновременно рекламировали продукцию и получали с этого процент.

Предпринимательская жилка Пола помогла ему выкупить концерн у братьев Фостеров и объединить все подразделения под крышей Reebok International Ltd в Бостоне. Компания заработала огромную популярность, начала массовое производство одежды и аксессуаров и могла здорово посоперничать с Nike.

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Ближе к современности: смена логотипа и инновационные технологии

После перехода в руки США на логотипе Reebok всё ещё оставался британский флаг. «Векторный» знак появился только в 1993 году, когда Великобритания ввела закон о запрете использования национальной символики в рекламе. Хотя, если постараться, можно найти модель Reebok Classic с флагом и сейчас.

Эпоха 90-х принесла бренду много идей и прорывов. Например, именно в это время было открыто подразделение в России, разработана оздоровительная программа Slide Reebok и создана технология Instapump. Она стала настоящим хитом. Лёгкие кроссовки с футуристичным дизайном без шнуровки полюбил сам Джеки Чан!

Поглощение adidas

В 2006-м компания была куплена немецким гигантом adidas. Сделка оказалась выгодной для обеих сторон, так как Reebok обеспечил себе полную свободу действий. Сейчас бренд активно развивается по всему миру и радует покупателей яркими рекламными кампаниями с известными спортсменами, моделями, актёрами и артистами. К примеру, с Конором Макгрегором, Джиджи Хадид, Натали Эммануэль и Cardi B. А по итогам прошлого года Reebok замкнул десятку самых дорогих концернов в мире.