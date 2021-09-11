Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом 10 лет без «Локо»
Главная Lifestyle Статьи

Самые опасные лайфхаки и челленджи в TikTok, вредные для здоровья советы из популярных видео в TikTok

Бьюти-лайфхаки из TikTok: чем они могут быть опасны?
Арина Киреева Вероника Ласкина
,
Самые опасные лайфхаки в TikTok
Комментарии
Рассказываем, почему популярные советы блогеров подойдут не всем.
Почему некоторые лайфхаки из соцсетей не работают? Могут ли бьюти-советы из TikTok быть опасны?

Отвечает врач-косметолог.

Контент TikTok многообразен: танцы, челленджи, рецепты и хитрости по уходу за собой. Последнее особо популярно: под хештегом DIYBeauty (красота своими руками) свыше 215 млн просмотров.

<a href="https://www.instagram.com/arina_kireeva/">Арина Киреева</a>
Арина Киреева
врач-косметолог

Домашний уход важен и нужен. Однако не всё, что показывают в интернете, следует делать. Прежде нужно узнать о возможных последствиях и противопоказаниях.

Чистое лицо: алоэ вера + плёнка

Чёрные точки — одна из распространенных проблем, от которой желает избавиться каждый. TikTok часто предлагает разные варианты по очищению кожи: маска из желатина и активированного угля или распаривание пор от горячей кастрюли с картошкой.

Фото: istockphoto.com

Сегодня одним из лучших способов в борьбе с чёрными точками считается нанесение на лицо под пищевую плёнку геля алоэ вера. По совету через 15-20 минут необходимо протереть лицо ватным диском, взять ложку Уно и выдавить загрязнения.

В отзывах пишут, что процедура работает и не вызывает красных пятен и отёков, в отличие от чисток в салонах.

Арина: На мой взгляд, эта процедура бесполезна. Чистку лица в домашних условиях проводить опасно. Во-первых, можно занести инфекцию. Во-вторых, есть вероятность, что вы не полностью удалите комедон, тем самым спровоцируете воспаление, которое только ухудшит ситуацию.

Ложка Уно — профессиональный инструмент косметолога. Неправильное его использование травмирует кожу, что может привести к нагноениям, рубцам и посттравматической пигментации. Кроме того, ложка должна быть стерильной, а дома невозможно полностью очистить прибор от микроорганизмов.

Работают ли советы королевского диетолога по похудению? Работают ли советы королевского диетолога по похудению?
В зал, как на бал: что будет с кожей, если краситься на тренировку? В зал, как на бал: что будет с кожей, если краситься на тренировку?

Белые зубы: зубная паста + перекись водорода + фольга

Голливудская улыбка — дорогая мечта многих людей. TikTok предлагает не грезить и отбелить зубы в домашних условиях. Ах, если бы было всё так просто, стоматологи давно бы разорились.

Суть способа заключается в смешивании зубной пасты с перекисью водорода в пропорции один к одному. Соединение рекомендуют нанести на зубы, а сверху закрепить фольгу на 30-40 минут.

Несмотря на отсутствие эффекта, люди продолжают советовать и пробовать бюджетный вариант для удаления налёта с зубов.

Арина: Домашнее отбеливание зубов может нанести серьёзный вред. Нужно знать, что перекись подсушивает. При парниковом эффекте, который создаётся засчёт фольги, мы провоцируем разрушение зубной эмали. Концентрация пасты и перекиси может вызвать воспаление дёсен.

Тоник для лица: вода + лавровый лист

Лавровый лист знаком нам как пряность в кулинарии. Однако благодаря его полезным свойствам лист используют в косметических целях. Он содержит эфирное масло, витамины A, C, PP, B, микро- и макроэлементы, включая фосфор, цинк, магний, железо. Состав полезен для кожи, поэтому пользователи TikTok придумали делать лосьон на его основе.

Фото: unsplash.com/@tinymountain

Рецепт прост: в кипящую воду положить несколько лавровых листов и варить пять минут под крышкой, после снятия с огня убрать листы и оставить отвар до остывания. Ватный диск смочить жидкостью и протирать лицо 1-2 раза в день.

По словам создателей тоника, он увлажняет, омолаживает, запускает процесс регенерации эпидермиса и устраняет прыщи. Косметолог расскажет, почему лучше не заменять готовые лосьоны на самодельные.

Арина: За основу такого тоника берётся проточная вода, которая сушит и стягивает кожу лица. В профессиональной косметике она не используется. Вместе с тем каждый тип кожи нуждается в индивидуальном уходе. Одним важно увлажнение, вторым — очищение, третьим — сосудоукрепение. Лавровый лист не обладает всеми эффектами, он не универсален.

Массаж проблемных зон с использованием мёда

Как избавиться от целлюлита — вопрос, который волнует многих женщин. Тратить время на традиционный способ — активные тренировки — хочется не всем. Люди ищут всевозможные варианты, которые могли бы улучшить внешний вид их кожи. Медовый массаж — один из способов.

Фото: unsplash.com/@arwinneil

На видео с лайфхаком девушки похлопывающими движениями распределяют мёд по разным участкам тела в течение 5-10 минут. Они рекомендуют не ограничиваться одним массажем, а провести курс — 10-15 сеансов. Это поможет ускорить обменные процессы и улучшить кровообращение, что положительно повлияет на тонус кожи.

В самом TikTok предупреждают: медовый массаж имеет противопоказания и негативные последствия. Спросим у эксперта, чем опасна сладкая процедура.

Арина: Мёд — потенциально аллергенный продукт. Он может спровоцировать покраснения и сыпь. Вторым недостатком можно считать синяки, гематомы и венозную сеточку. Слишком интенсивный массаж способен повредить верхний слой эпидермиса.

Рост волос: золотое мумиё + шампунь

Золотое мумиё — целительный горный воск, который обладает полезными свойствами. Главное — позитивное воздействие на регенерацию и обмен веществ в организме.

Чтобы получить пользу, одни люди пьют таблетки, вторые растворяют их в шампуне. Откуда взялся второй вариант — догадаться несложно. В TikTok уверяют: добавка — лучшее средство от перхоти и выпадения волос. Достаточно мыть голову раствором раз в неделю.

Тем не менее, интересно узнать, есть ли вред от органо-минерального вещества. Считается, что мумиё в малом количестве выводит влагу из локонов. Если у вас сухой тип волос, лучше не пользоваться популярным лайфхаком. Не рекомендуется использовать мумиё беременным и кормящим женщинам, людям с чувствительной кожей, так как возможно проявление аллергии.

Надеемся, что теперь вы будете аккуратны при выборе домашних процедур.

Комментарии
Популярные материалы
Комплекс эффективных упражнений для проработки мышц кора
Комплекс эффективных упражнений для проработки мышц кора
Что произойдёт с организмом, если пить слишком много воды?
Что произойдёт с организмом, если пить слишком много воды?
TOP 3
Александр Соколовский: самоучки в мотоспорте — это худшее, что может быть
Александр Соколовский: самоучки в мотоспорте — это худшее, что может быть
Тренды
Как отдать ребёнка в футбольную секцию в Москве и сколько это будет стоить?
Как отдать ребёнка в футбольную секцию в Москве и сколько это будет стоить?
Тренды
5 эффективных упражнений на жиросжигание
5 эффективных упражнений на жиросжигание
Фитнес
© championat.com 2000–2021