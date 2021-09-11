Рассказываем, почему популярные советы блогеров подойдут не всем.

Бьюти-лайфхаки из TikTok: чем они могут быть опасны?

Почему некоторые лайфхаки из соцсетей не работают? Могут ли бьюти-советы из TikTok быть опасны?



Отвечает врач-косметолог.

Контент TikTok многообразен: танцы, челленджи, рецепты и хитрости по уходу за собой. Последнее особо популярно: под хештегом DIYBeauty (красота своими руками) свыше 215 млн просмотров.

Арина Киреева врач-косметолог Домашний уход важен и нужен. Однако не всё, что показывают в интернете, следует делать. Прежде нужно узнать о возможных последствиях и противопоказаниях.

Чистое лицо: алоэ вера + плёнка

Чёрные точки — одна из распространенных проблем, от которой желает избавиться каждый. TikTok часто предлагает разные варианты по очищению кожи: маска из желатина и активированного угля или распаривание пор от горячей кастрюли с картошкой.

Фото: istockphoto.com

Сегодня одним из лучших способов в борьбе с чёрными точками считается нанесение на лицо под пищевую плёнку геля алоэ вера. По совету через 15-20 минут необходимо протереть лицо ватным диском, взять ложку Уно и выдавить загрязнения.

В отзывах пишут, что процедура работает и не вызывает красных пятен и отёков, в отличие от чисток в салонах.

Арина: На мой взгляд, эта процедура бесполезна. Чистку лица в домашних условиях проводить опасно. Во-первых, можно занести инфекцию. Во-вторых, есть вероятность, что вы не полностью удалите комедон, тем самым спровоцируете воспаление, которое только ухудшит ситуацию.



Ложка Уно — профессиональный инструмент косметолога. Неправильное его использование травмирует кожу, что может привести к нагноениям, рубцам и посттравматической пигментации. Кроме того, ложка должна быть стерильной, а дома невозможно полностью очистить прибор от микроорганизмов.

Белые зубы: зубная паста + перекись водорода + фольга

Голливудская улыбка — дорогая мечта многих людей. TikTok предлагает не грезить и отбелить зубы в домашних условиях. Ах, если бы было всё так просто, стоматологи давно бы разорились.

Суть способа заключается в смешивании зубной пасты с перекисью водорода в пропорции один к одному. Соединение рекомендуют нанести на зубы, а сверху закрепить фольгу на 30-40 минут.

Несмотря на отсутствие эффекта, люди продолжают советовать и пробовать бюджетный вариант для удаления налёта с зубов.

Арина: Домашнее отбеливание зубов может нанести серьёзный вред. Нужно знать, что перекись подсушивает. При парниковом эффекте, который создаётся засчёт фольги, мы провоцируем разрушение зубной эмали. Концентрация пасты и перекиси может вызвать воспаление дёсен.

Тоник для лица: вода + лавровый лист

Лавровый лист знаком нам как пряность в кулинарии. Однако благодаря его полезным свойствам лист используют в косметических целях. Он содержит эфирное масло, витамины A, C, PP, B, микро- и макроэлементы, включая фосфор, цинк, магний, железо. Состав полезен для кожи, поэтому пользователи TikTok придумали делать лосьон на его основе.

Фото: unsplash.com/@tinymountain

Рецепт прост: в кипящую воду положить несколько лавровых листов и варить пять минут под крышкой, после снятия с огня убрать листы и оставить отвар до остывания. Ватный диск смочить жидкостью и протирать лицо 1-2 раза в день.

По словам создателей тоника, он увлажняет, омолаживает, запускает процесс регенерации эпидермиса и устраняет прыщи. Косметолог расскажет, почему лучше не заменять готовые лосьоны на самодельные.

Арина: За основу такого тоника берётся проточная вода, которая сушит и стягивает кожу лица. В профессиональной косметике она не используется. Вместе с тем каждый тип кожи нуждается в индивидуальном уходе. Одним важно увлажнение, вторым — очищение, третьим — сосудоукрепение. Лавровый лист не обладает всеми эффектами, он не универсален.

Массаж проблемных зон с использованием мёда

Как избавиться от целлюлита — вопрос, который волнует многих женщин. Тратить время на традиционный способ — активные тренировки — хочется не всем. Люди ищут всевозможные варианты, которые могли бы улучшить внешний вид их кожи. Медовый массаж — один из способов.

Фото: unsplash.com/@arwinneil

На видео с лайфхаком девушки похлопывающими движениями распределяют мёд по разным участкам тела в течение 5-10 минут. Они рекомендуют не ограничиваться одним массажем, а провести курс — 10-15 сеансов. Это поможет ускорить обменные процессы и улучшить кровообращение, что положительно повлияет на тонус кожи.

В самом TikTok предупреждают: медовый массаж имеет противопоказания и негативные последствия. Спросим у эксперта, чем опасна сладкая процедура.

Арина: Мёд — потенциально аллергенный продукт. Он может спровоцировать покраснения и сыпь. Вторым недостатком можно считать синяки, гематомы и венозную сеточку. Слишком интенсивный массаж способен повредить верхний слой эпидермиса.

Рост волос: золотое мумиё + шампунь

Золотое мумиё — целительный горный воск, который обладает полезными свойствами. Главное — позитивное воздействие на регенерацию и обмен веществ в организме.

Чтобы получить пользу, одни люди пьют таблетки, вторые растворяют их в шампуне. Откуда взялся второй вариант — догадаться несложно. В TikTok уверяют: добавка — лучшее средство от перхоти и выпадения волос. Достаточно мыть голову раствором раз в неделю.

Тем не менее, интересно узнать, есть ли вред от органо-минерального вещества. Считается, что мумиё в малом количестве выводит влагу из локонов. Если у вас сухой тип волос, лучше не пользоваться популярным лайфхаком. Не рекомендуется использовать мумиё беременным и кормящим женщинам, людям с чувствительной кожей, так как возможно проявление аллергии.

Надеемся, что теперь вы будете аккуратны при выборе домашних процедур.