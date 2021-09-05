Работают ли советы королевского диетолога по похудению?

Как худели в королевской семье и годятся ли советы диетолога принцессы Беатрис для каждого?

Как подобрать себе правильный рацион питания? Почему общие советы по похудению подходят не всем?



Отвечают тренер-нутрициолог, эндокринолог и психолог.

Королевский диетолог Габриэла Пикок помогла похудеть многим монаршим особам. По её рекомендациям, например, принцесса Беатрис без особых усилий сбросила 7 кг всего за два месяца.

Мы решили проверить, работают ли советы эксперта по правильному питанию на самом деле.

Какие рекомендации по питанию даёт королевский диетолог?

Габриэла Пикок королевский диетолог Совет 1. На завтрак должно приходиться большее количество калорий, а брать их нужно преимущественно из белков и углеводов.

Так ли это на самом деле? Отчасти.

По словам тренера и нутрициолога Ксении Белоус, съедать достаточное количество калорий именно на завтрак действительно необходимо. Ведь они обеспечивают нас энергией на весь день. Организм получает так называемое топливо, за счёт которого будет эффективно работать до следующего приёма пищи. Но всё же каждый человек должен отталкиваться от собственных ощущений.

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Если вам комфортно завтракать не плотно, то недостающие элементы можно добирать, например, за обедом – в этом нет ничего страшного. Только любая порция завтрака должна быть сбалансирована. В ней должны присутствовать как белки, так жиры и углеводы. Идеальным вариантом станет каша с различными топингами (ягоды, фрукты, орехи, семена) и бутерброд из цельнозернового хлеба с яйцом и, например, авокадо. Вкусно, сбалансировано, а главное – ощущение сытости сохранится как минимум на четыре часа.

Габриэла Пикок королевский диетолог Совет 2. Сократите потребление продуктов, вызывающих метеоризм (капуста, бобы, грибы, молочные продукты).

Метеоризм, вздутие и неприятные ощущения хотя бы раз в жизни испытывал каждый человек. Причин может быть много. Прежде чем исключать определённые продукты, нужно сдать анализы и выявить, на какие продукты происходит реакция, говорит Ксения. Молочка, соленья – это часто встречающиеся аллергены. Если вы чувствуете после них дискомфорт в желудке, нужно проконсультироваться с врачом. В том случае, если обнаружится непереносимость, заменять их аналогами.

Если же противопоказаний к употреблению этих продуктов нет, то и исключать их не стоит. Ведь в бобовых (чечевица, нут, горох) содержится множество необходимых элементов. Например, для людей, которые не едят мясо, бобовые станут прекрасным источником белка. Яйца (если нет непереносимости) – отличный источник белка и полезных жиров. А квашеная капуста, например, прекрасно помогает кишечнику усваивать необходимые вещества.

Габриэла Пикок королевский диетолог Совет 3. Чтобы похудеть, нужно есть часто и небольшими порциями.

В этом случае якобы процесс похудения происходит быстрее, метаболизм ускоряется. Правда или очередной миф?

Тренер и нутрициолог отмечает, что все мы индивидуальны, и у каждого из нас свой рацион питания. Кому-то удобно есть часто и маленькими порциями, а кто-то ест три раза в день большими. Вот только на процесс похудения порции никак не влияют.

Главное правило здоровой потери веса – дефицит калорий, когда человек потребляет меньше, чем тратит. Если ваша задача оставаться в хорошей форме, тогда и в питании должен быть баланс: потребление = траты. Порции и частота приёмов пищи не играет никакой роли, если соблюдён баланс КБЖУ (калорий, белков, жиров и углеводов).

Клинический психолог и преподаватель йоги Андрей Смирнов солидарен с тем, что эта рекомендация подходит не всем.

Андрей Смирнов клинический психолог У некоторых людей небольшие порции только разжигают аппетит, а волевое ограничение на количество съедаемой пищи только усиливает стресс. Некоторым даже не хочется перекусывать, поэтому не нужно себя ломать в этом плане.

Совет «есть небольшими порциями», скорее всего, связан с новомодным словом «инсулинорезистентность», якобы такой принцип питания приводит к скачкам инсулина.

Станислав Хан эндокринолог-диетолог Это действительно так, но повышение инсулина в крови после приёма пищи – это нормально.

Фото: istockphoto.com

Габриэла Пикок королевский диетолог Совет 4. Система питания 16/8 или «интервальное голодание помогает не только похудеть, но и улучшить здоровье в целом.

Диета заключается в том, что 16 часов человек голодает, а восемь часов ест всё что захочет. Но действительно ли эта схема работает?

Представьте, что 16 часов вы мучаете свой организм голодовкой и тщательно выжидаете, когда же настанет время тех заветных восьми часов. Когда это время наступает, вы начинаете буквально сметать всё на своём пути: конфеты, булочки, пирожные. Вполне возможно, что в этот же промежуток вы употребляете преимущественно здоровую пищу (гречку, куриную грудку, яйца), но в таких же огромных количествах. Будет ли результат от такой диеты? Однозначно нет.

Ксения Белоус тренер и нутрициолог Питайтесь вкусно и разнообразно в течение дня, и тогда ваше здоровье не пострадает.

Ксения: Вы можете придерживаться данной системы, но результат вы увидите только в том случае, если соблюдено КБЖУ (калорийность, белки, жиры и углеводы). Без разницы, в какой промежуток времени у вас будут происходить приёмы пищи. Если восемь часов вы потребляете свою норму калорий, тогда и вес увеличиваться не будет. Потому что будет баланс. Если в эти же восемь часов вы съедите больше своей нормы, то и цифра на весах будет расти. Результат всегда зависит только от соблюдения КБЖУ. Интервального голодания стоит придерживаться только тогда, когда есть врачебные показания. В других случаях в этой системе питания нет никаких преимуществ.

Фото: istockphoto.com

Габриэла Пикок королевский диетолог Совет 5. Никогда не ешьте фрукты натощак.

Возникает вопрос: почему так категорично?

Действительно, во фруктах содержится кислота, которая раздражает стенки нашего желудка, говорит эксперт. Если вы съедите на завтрак только фрукты, то уже через полчаса захотите снова есть. Ведь во фруктах содержится фруктоза и сахароза, которые дают недолгое насыщение. Оптимальным вариантом приёма фруктов будет их добавление, например, в йогурт или кашу. Ещё один вариант – съедать их в дополнение к завтраку в качестве десерта. Но в любом случае приём пищи должен быть сбалансирован. Дело в том, что фрукт – это углевод, поэтому к их употреблению необходимо добавлять белки и жиры. Насыщение в этом случае сохранится в течение длительного периода времени.

Фото: istockphoto.com

По словам клинического психолога и преподавателя Андрея Смирнова, фрукты натощак есть можно, но в меру. Достаточно даже одного персика или абрикоса, чтобы слегка утолить голод и дать энергию организму. Он отмечает, что существует золотое правило йоги и аюрведы – оно гласит, что сначала нужно есть продукты, которые усваиваются легче. Переваривание фруктов происходит в основном в кишечнике и поэтому фрукты надо есть первыми. За ними можно есть углеводы и белки. Если же съесть фрукты на полный желудок, то они начинают бродить и вызывают метеоризм.

Габриэла Пикок королевский диетолог Совет 6. Делайте только белковые перекусы.

По словам эксперта, это очередной миф. Перекус не всегда должен быть белковым – он может состоять, например, из фруктов и орехов, а это преимущественно углеводы и жиры. То есть, если нет возможности быстро перекусить чем-то белковым, перекус вполне можно заменить и другими продуктами. Главное – это баланс: если перекус сделать белковым не удалось, доберите его в основном приёме пищи.

Почему общие советы по похудению подходят не всем?

По словам клинического психолога и преподавателя Андрея Смирнова, советы и рекомендации для снижения веса не могут быть универсальными для всех людей. Всё индивидуально – что пригодно одному человеку может категорически не подойти другому. Сбалансированный и полезный рацион – вот залог нашего здоровья.