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Как приготовить фруктовый суп, рецепты супов из фруктов, чем может быть опасен фруктовый суп

Чем опасны фруктовые супы и как их правильно готовить?
Лидия Квашнина Михаил Сухоруков
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Рецепты фруктовых супов
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Кажется, что такое блюдо отлично вписывается в ПП. Но злоупотреблять им не стоит — рассказываем почему.
Как правильно приготовить фруктовый суп? И чем он может быть опасен?

Разбираемся вместе с нутрициологом.

Пока сезон сочных фруктов и спелых ягод не закончился и на прилавках большой выбор даров природы, попробуйте фруктовый суп — необычное блюдо, богатое витаминами. Но чтобы лакомство не обернулось лишними килограммами, нужно знать, из чего и как правильно его приготовить.

<a href="https://www.instagram.com/lida_health/">Лидия Квашнина</a>
Лидия Квашнина
нутрициолог

Основной компонент такого супа — фрукты, а основной компонент фруктов — фруктоза, которая в 2-3 раза слаще глюкозы.

В ходе эволюции организм не выработал процесса для переработки фруктозы, поэтому она целиком и полностью попадает в печень. Остальные клетки неспособны напрямую усваивать это вещество. Поэтому из 120 ккал фруктозы в виде жиров сохраняется до 40 ккал, что очень много.

Фруктоза:

  • способствует повышению уровня холестерина и мочевой кислоты, последствием чего может стать подагра;
  • может привести к инсулинорезистентности, которая связана с ожирением, развитием сердечно-сосудистых заболеваний и онкологии;
  • вызывает гликирование — «засахаривание» белковых молекул, что может спровоцировать катаракту, морщины, увеличить риск рака.

Предпочтительнее употреблять в пищу овощи, фрукты и ягоды, в которых:

  • содержание глюкозы и фруктозы невелико или их соотношение составляет 1:1 — ананас, черника, персики;
  • содержание глюкозы превышает фруктозу — тыква, абрикос, мандарин, апельсин, слива, черешня, земляника, крыжовник, малина.

С осторожностью следует употреблять фрукты и ягоды с соотношением фруктозы к глюкозе 3 к 1 и 2 к 1: груши, яблоки, чёрная смородина, арбуз, дыня, бананы, хурма, виноград.

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Лидия: Поэтому если вы решили разнообразить рацион фруктовым супом, пусть это будет десерт, а не основное блюдо и уж точно не перекус. Можно добавить в него листовую зелень (шпинат, щавель, ревень), клетчатку, семена и орехи, а также растительное молоко.

Суп из дыни с малиной

Вам понадобятся:

маленькая спелая дыня — 1 шт.;
минеральная вода — 0,5 стакана.;
спелые ягоды малины — ~10 шт.

Тем, кто хочет освежиться и зарядиться энергией, понравится очень простой рецепт из сочной и сладкой дыни вместе с ароматной и крайне полезной малиной. Чтобы приготовить этот суп, разрежьте на четыре части маленькую спелую дыню. Удалите волокнистую часть и семена из четвертинок, а мякоть обработайте в блендере, добавив полстакана минеральной воды. Затем перелейте суп в миску и держите в холодильнике. После отберите 10 очень спелых ягод малины, разомните их в тарелке и добавьте в суп. Готово!

Суп из манго с мятой

Вам понадобятся:

спелый плод манго — 1 шт.;
веточка мяты — 1 шт.;
немного минеральной воды.

Очистите спелый плод манго и отделите мякоть. Отберите примерно четвертинку манго и нарежьте мелкими кубиками. Поместите кубики в чашку. Затем промойте одну веточку свежей мяты. Крупно нарежьте два листа и обработайте в блендере вместе с оставшимся манго и при желании с минеральной водой. После перелейте смесь в глубокую тарелку, добавьте кубики манго и сверху положите веточку мяты.

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Ананасовая окрошка

Вам понадобятся:

картофель запечённый средний — 1 шт.;
редис — 4 шт.;
огурец средний — 2 шт.;
отварная куриная грудка — 100 г;
зелень (кинза, петрушка, укроп, зелёный лук);
ананасовый квас — 500 мл;
соль, перец, хрен, горчица по вкусу и желанию.

Окрошка — блюдо, известное каждому, но не все знают, что его можно приготовить на ананасовом квасе. Для этого нарежьте кубиком картофель, редис, огурец. Куриную грудку разберите на волокна и мелко покрошите зелень. После смешайте все ингредиенты в миске, залейте квасом, посолите и поперчите, добавьте хрен и горчицу по желанию и по вкусу. В завершение положите йогурт или сметану (можно заменить на растительную альтернативу).

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