Почему иногда есть не хочется, но в то же время хочется?

Вместе с нутрициологом мы разобрались, с чем может быть связано такое состояние и опасно ли оно.

Лидия Квашнина нутрициолог Чаще всего все ситуации, связанные с едой, когда вы не можете контролировать приём пищи, а наоборот, еда контролирует вас, связаны с проблемами – психологическими и душевными.

Что с этим делать?

Это особенность психологического голода, связанная с недостатком общения, любви, понимания и требующая удовлетворения потребностей души. Нам же проще удовлетворить потребность тела и что-то съесть.

Фото: istockphoto.com

Часто это связывают со временем младенчества, когда нам было максимально комфортно в окружении мамы, которая нас обеспечивала теплом, едой и заботой. В такой ситуации сложно не испытывать дискомфорт, ведь вы буквально не знаете, как себя вести и что делать.

Лидия: Самое главное – найти причину душевного голода, понять, чего вам не хватает, какую именно потребность вы пытаетесь восполнить едой: неудовлетворенность на работе, в отношениях или что-то другое. Если самостоятельно сделать это не удаётся, лучше всего обратиться к специалисту – психологу или психотерапевту. Сейчас есть отдельные психологи, которые занимаются расстройствами пищевого поведения.

Более того, вы можете не просто «заедать» эмоциональную потребность, а буквально приобретать лишний вес. Представьте, вы несколько лет ходите в спортивный зал и стремитесь к идеальному телу. Но сегодня вы пришли на тренировку, и у вас не получается абсолютно ничего, как говорится, всё валится из рук. Вы приходите домой и пытаетесь компенсировать отрицательные эмоции большим шоколадным тортом со взбитыми сливками.

Конечно, возможно, один такой приём пищи не скажется на вашей фигуре, но если это превратится в систему, то все годы тренировок станут напрасными.

Почему так происходит?

Причины бывают разными, но всё же чаще всего их корни надо искать в детстве. Это и недостаток внимания со стороны родителей, и жёсткая критика в адрес ребёнка или подростка, связанная с его внешностью, фигурой или пищевыми привычками, которые могут сработать во взрослой жизни при встрече с каким-либо триггером, на первый взгляд, пустяком – едкое замечание по поводу внешности или критичная фраза по отношению к фигуре.

В современном мире часто пусковым крючком бывает тот глянцевый поток, который сопровождает нас ежедневно. Идеальные отретушированные фотографии в социальных сетях, рекламные ролики и билборды с красивыми девушками в бикини – вот раздражители для неустойчивого психологического состояния.

Фото: istockphoto.com

В раннем детстве девочки играли в барби – длинноногих красавиц с тонкими талиями. После чего смотрели на идеальные фигуры диснеевских принцесс. А уже в осознанном возрасте их сопровождали глянцевые журналы и рекламные баннеры на каждом углу, на которых обязательно была изображена молодая, привлекательная, а главное – стройная девушка.

Опасно ли это?

Фото: istockphoto.com

Сейчас очень много людей с расстройствами пищевого поведения, таким как анорексия, булимия, переедание, рвота и другие, которые достаточно сложно поддаются лечению.

Перечисленные расстройства являются крайними формами, но начинается всё с малого. Сначала вы просто едите, когда вам не хочется, заедая свою психологическую проблему, чаще всего чем-нибудь сладеньким и вкусненьким, награждая себя источником «дешёвого дофамина». Затем появляется лишний вес, который помимо физиологических проблем со здоровьем в виде сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета и онкологии, ещё глубже загоняет вас в депрессию, так как отдаляет от идеала, не решая изначальных глубинных психологических причин.

Надо ли есть по режиму, если в этот момент есть не хочется?

Если вы правильно составили свой режим питания и учли все умственные и физические нагрузки, сбалансировали свой рацион по количеству белков, жиров, углеводов, клетчатки и воды, поверьте, такого не произойдёт.

Фото: istockphoto.com

Есть такое мнение, что надо есть по желанию. Если не хочется, то не ешь. Но нельзя это рекомендовать всем. Есть категории людей с отклонениями в здоровье, которые должны есть по графику, чтобы не усугубить своё состояние.

Профессиональным спортсменам в этом плане проще, так как у них, чаще всего, составлен сбалансированный рацион, который приведёт их к цели. Несколько приёмов пищи в день, которые нельзя пропускать, – путь к здоровому телу и идеальной фигуре.