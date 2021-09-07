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Как поправиться и набрать вес правильно, советы и рекомендации нутрициолога

Как правильно набрать вес? Советы нутрициолога
Елизавета Волобуева
Как работать с дефицитом массы тела
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Иногда невозможность поправиться — такая же проблема, как и похудеть.

Наверное, каждый из нас хоть раз в жизни хотел немного похудеть. А сталкивались ли вы с проблемой набора веса? Звучит фантастически, но некоторые люди страдают от дефицита массы тела. Они могут съесть 10 пончиков, 5 гамбургеров и пару упаковок картошки фри на ночь и совсем не поправиться. Вместе с диетологом-нутрициологом мы разобрались, так ли опасен недовес и что делать, чтобы прибавить хотя бы несколько килограммов.

<a href="https://www.instagram.com/dietolog_mila/">Мила Никитюк</a>
Мила Никитюк
диетолог, нутрициолог

Набор веса — это более сложный и долгий процесс, чем похудение. Нужно употреблять больше белка в течение дня. Это строительный материал для наших мышц, если мы хотим набрать не просто жир, а мышечную массу, чтобы тело было здоровым и красивым.

Что есть, чтобы набрать вес?

Многие считают, что для того, чтобы набрать вес, необходимо есть всё, что вам захочется, в любое время дня и ночи, вообще не считать калории и почаще спать. Такой способ зачастую неэффективен. По мнению специалистов, нужно употреблять больше белка.

Составили список продуктов с наиболее высоким содержанием белка (на 100 г продукта):

  • Мясо птицы – от 17 до 22 г;
  • Мясо – от 15 до 20 г;
  • Рыба — от 14 до 20 г;
  • Морепродукты – от 15 до 18 г;
  • Бобовые – от 20 до 25 г;
  • Орехи – от 15 до 30 г;
  • Яйца – 12 г;
  • Твёрдый сыр – от 25 до 27 г;
  • Творог – от 14 до 18 г;
  • Крупы – от 8 до 12 г.

Кроме этого, существует много белковых салатов, которые подойдут вам в жару, когда не хочется есть, или станут вашим перекусом на работе или учёбе.

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Но одной диетой не обойтись. Даже при наборе веса необходимы занятия спортом. Только благодаря им ваше тело будет подтянутым и без жировых отложений в нежелательных местах. Нужно добавить физические нагрузки, так процесс пойдёт быстрее и эффективнее. При похудении можно справиться и без них, но при наборе веса это необходимо.

Всегда ли дефицит массы тела опасен?

Фото: unsplash.com/@davometz

Зачастую стройные девушки слышат в свой адрес, что им срочно нужно набрать вес, иначе это непременно приведёт к анорексии. Конечно, этот синдром имеет место быть, однако для него характерны ещё и другие симптомы, помимо снижения массы тела:

  • нарушение сна;
  • слабость;
  • аритмия;
  • нарушение менструального цикла;
  • потеря аппетита;
  • панические атаки;
  • злоупотребление диетами;
  • неадекватное восприятие своего веса.
<a href="https://www.instagram.com/dietolog_mila/">Мила Никитюк</a>
Мила Никитюк
диетолог, нутрициолог

Недовес опасен появлением различных дефицитов в организме. Ему нужны постоянно ресурсы, но, если у человека недовес, он будет тратить ресурсы самого человека. Соответственно, будет происходить потеря мышечной массы, что приведёт к анорексии.

Чтобы быть уверенным, что ваш вес находится в пределах нормы, необходимо вычислить индекс массы тела. Для того чтобы его узнать, нужно свой вес в килограммах разделить на квадрат роста в метрах. Можно воспользоваться специальными калькуляторами, которые учитывают ещё и возраст.

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За какой срок можно набрать вес и чем опасен резкий скачок?

Фото: unsplash.com/@nutriciously

Нужно помнить, что организм у всех разный, но минимальный срок для набора веса — 3 месяца. Более того, наш организм сложнее, чем кажется, поэтому важно всё делать аккуратно и последовательно. При похудении не стоит пользоваться экстремальными диетами, предполагающими отказ от еды на длительный срок, потому что это прямой путь к различным заболеваниям внутренних органов.

То же самое касается и набора веса — не нужно за неделю стараться поправиться на 10 кг или начинать есть продукты, которые вы никогда не ели в большом количестве.

<a href="https://www.instagram.com/dietolog_mila/">Мила Никитюк</a>
Мила Никитюк
диетолог, нутрициолог

Резкие скачки опасны всегда. Нельзя резко набирать вес, худеть, прекращать есть какие-то продукты, а нужно постепенно снижать их количество и концентрацию. Для организма это стресс, он будет стараться выжить. Он всегда стремится к балансу, поэтому будет что-то чем-то компенсировать. Мой совет – всё, что касается организма, необходимо делать плавно и последовательно.

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