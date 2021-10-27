Правда или вымысел? Какие инновационные технологии реально существуют в спорте

Ещё 24 года назад мир ничего не знал о сенсорных телефонах, а сегодня смартфон можно разблокировать при помощи face ID… Современная наука шагает восьмимильными шагами, а мы привыкли к автоматизации и даже стали привыкать к искусственному интеллекту.



Инновационность не обходит стороной ни одну сферу деятельности. Спорт, ровно как и технологии, используемые при создании автомобильного топлива, зашли так далеко, что иногда мы не можем отличить реальность от выдумки. А уже действующую технологию, которая помогает достичь высоких достижений в спорте, — от той, что мы могли видеть в фантастических фильмах про будущее.



Что ж, самое время проверить интуицию вместе с компанией «Роснефть». Попробуйте угадать, существует ли та или иная технология или это только наша фантазия?

Pulsar. Уникальные моющие компоненты в составе топлива Pulsar эффективно очищают топливные элементы и обеспечивают стабильную и надёжную работу топливной системы. Новые технологии делают спорт более интересным. Настолько, что иногда в существование инноваций сложно поверить. Как и в те, при помощи которых двигатель автомобиля может стабильно работать независимо от срока службы. А они существуют! И воплощаются в топливе. Уникальные моющие компоненты в составе топлива Pulsar эффективно очищают топливные элементы и обеспечивают стабильную и надёжную работу топливной системы.