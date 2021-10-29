Выяснили, где наши атлеты восстанавливают силы перед соревнованиями и после них.

Где любят отдыхать российские спортсмены? Выбирают не только заграницу

Наблюдать за различными достижениями российских спортсменов – одно из любимых занятий многих людей. Но не менее приятно смотреть на счастливые лица наших чемпионов на отдыхе после невероятно трудного сезона. Вот где проводят отпуска российские атлеты.

Мальдивы

Это тропическое государство каждый год привлекает тысячи туристов по всему миру и российских спортсменов в том числе. Многие из них любят позагорать на песчаных пляжах Индийского океана и полюбоваться невероятно красивыми пейзажами. В этом году Мальдивы пользовались особой популярностью среди российских фигуристов.

Казалось, что сюда прибыла почти вся сборная. Фотографии из этого прекрасного места можно найти на страницах чемпионов и призёров чемпионата мира 2021 года: Анны Щербаковой, Елизаветы Туктамышевой, Александры Бойковой и Дмитрия Козловского, а также других членов сборной: Владимира Морозова, Александры Степановой и Ивана Букина.

Мальдивы стали местом отдыха одного из сильнейших лыжников мира Александра Большунова, который отправился сюда со своей женой Анной Жеребятьевой, в прошлом – членом сборной по лыжным гонкам. Здесь же проводила отпуск лыжница Юлия Ступак.

Отдыхать сюда отправились волейболисты Алексей Волков и Денис Богдан, теннисист Карен Хачанов, а также бывшая гимнастка Каролина Севастьянова.

Дубай, ОАЭ

Конкуренцию Мальдивам может составить столица Объединенных Арабских Эмиратов – Дубай. Это также довольно популярное место для отдыха наших атлетов. В этом году сюда летали фигуристки Александра Трусова, Софья Самодурова, Евгения Тарасова и Елизавета Нугуманова.

Набраться сил перед Олимпийскими играми в Токио здесь решил и гимнаст Никита Нагорный со своей женой, бывшей гимнасткой сборной России, Дарьей Спиридоновой.

Фотографиями с отдыха в Дубае в этом году также поделились биатлонистка Светлана Миронова, скелетонистка Юлия Канакина, гимнастка Яна Кудрявцева, волейболист Ильяс Куркаев.

Турция

Солнечная Турция, давно известная многим любителям заграничных курортов, в этом году оказалась почти недоступной для российских туристов из-за ограничений. Но не сказать о таком популярном направлении невозможно.

Каждый год спортсмены выбирали эту страну. В 2019-м здесь отдыхали фигуристки Алёна Косторная и Камила Валиева, а также олимпийская чемпионка Сочи Аделина Сотникова.

В разные годы здесь проводили свой отпуск яркие представители нашей биатлонной сборной: Антон Шипулин и Евгений Гараничев.

А в этом году сюда на частном самолёте прибыл Александр Овечкин с семьёй и другом, хоккеистом Дмитрием Яшкиным.

США

Соединённые Штаты богаты различными курортами: здесь можно и на лыжах покататься, и на пляже позагорать.

В 2021 году сюда отправился в отпуск волейболист сборной России Егор Клюка. Он отдыхал в Нью-Йорке и делился фотографиями различных достопримечательностей этого города.

Теннисист Даниил Медведев для восстановления после невероятно продуктивного прошлого сезона выбрал Майами, где провёл время, загорая на песчаном пляже.

А Евгений Малкин, хоккеист сборной России, решил активно провести отдых, не выезжая за пределы США, где он сейчас тренируется. Для этой цели был выбран штат Колорадо, куда спортсмен отправился с семьёй.

Ещё одна знаменитая российская спортсменка, пловчиха Юлия Ефимова, порадовала свою аудиторию живописными фотографиями с Гавайских островов.

Россия

Но многие российские спортсмены любят путешествовать по родной стране. Всё же бóльшую часть сезона они проводят за границей и успевают соскучиться.

Например, Денис Черышев, тренирующийся в Испании, решил провести время с семьёй на Алтае. Биатлонист сборной России Антон Бабиков отправился на восток страны в Петропавловск-Камчатский, чтобы насладиться пейзажами Халактырского пляжа.

А хоккеисты Кирилл Капризов и Артемий Панарин, играющие в НХЛ, летом отдыхали в родных посёлках: Кузедееве и Коркино, делясь забавным фотографиями и видео сельской жизни.

Плюсом отдыха в России также является возможность не отрываться от работы. Это подтверждают фотографии из «инстаграма» Татьяны Навки, Евгении Медведевой, Алины Загитовой и других фигуристов, выступающих в ледовых шоу в Сочи.