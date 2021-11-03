Куда можно улететь со «Спутником»? Список открытых стран для россиян

Хочется погулять по руинам Греции или порелаксировать на Мальдивах? Это можно, только осторожно.

«Cпутник V» – одна из самых востребованных вакцин против коронавируса в мире. И всё же география поездок туристов с российским сертификатом о вакцинации до сих пор сильно ограничена. На повестке дня стоит вопрос: куда сейчас можно отправиться привитому путешественнику?

Юлия Кабелкайте-Вайткене старший преподаватель кафедры индустрии гостеприимства, туризма и спорта РЭУ им. Г.В. Плеханова Правила въезда и список открытых стран регулярно обновляются, поэтому перед тем, как купить билеты, обязательно перепроверяйте информацию.

Какие страны открыты для «Спутника V»?

Увы, но даже вакцинация не отменяет требования о ПЦР-тестировании – по крайней мере, в некоторых регионах. Радует, что есть немало стран, более лояльных к российским туристам. Путешественников, привитых вакциной «Спутник V», готовы принять к себе следующие государства (часть из них не разрешает въезд с туристической целью):

Без ПЦР: Абхазия, Албания, Армения, Беларусь, Босния и Герцеговина, Венгрия, Грузия, Египет, Иордания, Казахстан, Кипр, Киргизия, Ливан, Марокко, Мексика, Молдова, Монголия, Северная Македония, Словения, Таджикистан, Тунис, Турция, Узбекистан, Хорватия, Черногория.

Фото: istockphoto.com

С ПЦР: Азербайджан, Барбадос, Бахрейн, Венесуэла, Греция, Джибути, Зимбабве, Индия, Иран, Катар, Кения, Маврикий, автономный регион Португалии Мадейра, Мальдивы, ОАЭ, Оман, Сербия, Таиланд (о. Пхукет), Чили, Шри-Ланка. 15 ноября свои двери для привитых туристов с ПЦР-тестом откроет ещё Израиль.

Условия въезда

И хотя границы открываются, ограничений сильно меньше не становится. При этом карантинные меры в каждой стране различаются. Одни могут потребовать справку об отрицательном тесте на COVID-19 и дополнительные документы, другие – пребывание на карантине по прибытии или по возвращении, третьим будет достаточно сертификата о вакцинации.

Юлия: Среди вышеперечисленных стран есть те, которые, несмотря на признание вакцины «Спутник V», помимо обязательно ПЦР-теста по прилёте, требуют соблюдать временную изоляцию. Например, до получения результатов повторного теста, который обычно проводят через 5-7 дней после первого. Эти требования предъявляют такие страны, как Индия и Таиланд. С другой стороны, есть государства, принимающие всех граждан, в том числе невакцинированных, при наличии отрицательного ПЦР-теста (например, Доминикана, Куба, Сейшелы, Танзания, Турция).

Фото: istockphoto.com

Некоторые страны даже выборочно тестируют прибывающих пассажиров. Испытать «удачу», например, предлагает Греция. Поклонников древнегреческой культуры с положительным результатом ждёт карантин. А вот вакцинированных освобождают от самоизоляции. При этом въезд в страну разрешён только по истечении двух недель после второй дозы вакцины. Есть и хорошая новость: сертификата о вакцинации будет достаточно на русском языке. Что насчёт других стран?

Калерия Волкова PR-менеджер travelask.ru В Египет потребуется отрицательный ПЦР-тест на COVID-19, сделанный не ранее чем за 72 часа до поездки. Есть и другой способ попасть в страну – предъявить сертификат о вакцинации «Спутник V» + QR-код и туристическая страховка, покрывающая лечение от коронавируса. При этом вакцинация должна быть завершена не позднее, чем за 14 дней до вылета.



На солнечный Кипр нужна про-виза, которая выдается россиянам для однократного въезда на территорию острова на период 90 дней. Её можно оформить на портале Cyprus Flight Pass – не позднее чем за 24 часа до вылета.



Такая про-виза подойдёт только для прямого перелёта. Если есть пересадки, то оформлять визу необходимо на сайте посольства Кипра в России. Попасть на Кипр можно и по шенгенской визе с отрицательным ПЦР-тестом на руках, сделанным не ранее чем за 72 часа до вылета.

А вот вылетающим в ОАЭ оформлять визу не нужно – она предоставляется бесплатно по прибытии и действует 90 дней с момента въезда. Также необходимо предоставить отрицательный ПЦР-тест – цифровые аналоги при этом не принимаются.