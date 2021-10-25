Трэвел-тренды: как изменились путешествия в 2021 году

Прошлый год кардинально изменил привычный для многих образ жизни и породил немало трендов в сфере туризма. Ограничения подтолкнули нас к путешествиям по местам, которые в других обстоятельствах мы, возможно, никогда бы не посетили. Рассказываем, как ещё изменились путешествия за последнее время.

Юлия Кабелкайте-Вайткене старший преподаватель кафедры индустрии гостеприимства, туризма и спорта РЭУ им. Г.В. Плеханова Ограничения подтолкнули нас к путешествиям по собственной стране.

Как изменился туризм в 2021 году?

Оказавшись в условиях закрытых границ и ограниченности перемещений, многие переосмыслили для себя ценность путешествий. В ответ на подобное «отступление», например, появился тренд к посещению того, что находится буквально «за углом» от дома. Это своего рода «микротуризм», выезд на пару дней для знакомства с какой-либо усадьбой, музеем, участием в ремесленном или кулинарном мастер-классе, организуемом местными производителями.

Юлия: Эта концепция хорошо сочетается с актуальными сейчас идеями умеренного потребления и общей экологичности. Путешественников всё чаще привлекают к участию в сохранении экосистем, которые они посещают. Туристы сажают деревья, выхаживают диких животных, участвуют в строительстве инфраструктуры для местного населения, делятся своими знаниями в определённой области и передают их коренным жителям. Например, при посещении орнитологической станции «Фрингилла» на Куршской косе, которая находится на севере Калининградской области, можно принять участие в кольцевании перелётных птиц.

Фото: istockphoto.com

Другая тенденция – медицинский туризм, который связан с заботой о здоровье, как профилактической, так и восстановительной. Также набирает силу концепция под названием bleisure – английский неологизм, образованный от слов «business» и «leisure». Направление предполагает совмещение работы и отпуска, где единственное условие – это, по сути, наличие быстрого и стабильного интернета. Особенно близка эта идея тем, кто работает удалённо.

Какие трэвел-тренды сейчас набирают обороты?

Глэмпинг

После режима самоизоляции у многих появилась потребность в отдыхе на природе. В связи с этим большую популярность приобрели глэмпинги (сокр. от «гламурный кэмпинг»), где можно проживать, с одной стороны, в максимально естественной среде, а с другой – в очень комфортных по сравнению с традиционными палатками условиях.

Геннадий Булачев сооснователь в UMAMI TRAVEL — бюро авторских путешествий и ретритов Подобных «номеров» пока ещё не хватает на всех желающих, но тенденцию мы видим отличную. Глэмпинги повышают уровень гостиничного сервиса за рамками МКАД и КАД без внушительных вложений.



Кроме того, они делают «обитаемыми» труднодоступные локации, не требуя прокладки коммуникаций и сложных строительных работ. За таким комфортным и экологичным форматом отдыха будущее туризма в России.

Фото: istockphoto.com

Чемпинг

Вообще, тенденция к проживанию в нестандартных объектах только усиливается. Так, совсем недавно в Англии стала набирать популярность концепция, получившая название champing. Направление подразумевает ночёвку в заброшенных исторических церквях. В аренду входит спальное место, свечи и фонари, а за дополнительную плату можно заказать даже завтрак. Идею разработала британская благотворительная организация The Church Conservation Trust, которая жертвует средства с проживания туристов на содержание храмов. В качестве кемпинга уже существует 14 церковных комплексов.

Slow-туризм

Популярный сегодня неспешный туризм родился как продолжение движения медленной еды, которое противостоит фастфуду. Идея slow-туризма примерно та же: прочувствовать время отпуска, наслаждаясь каждым его моментом. Для этого важно отказаться от гонки с посещением всех «обязательных» мест, взяв за основу девиз: смотри меньше, но лучше.

Геннадий: Этот тренд будет развиваться и в дальнейшем. Ещё четыре года назад туристы начали выстраивать философию осознанных путешествий. Транслировали бережное отношение к локациям, важность поддержки местного коммьюнити, ответственность при выборе попутчиков, необходимость полного погружения в культуру и традиции места.

Фото: istockphoto.com

Авторские туры

Ещё один тренд – переход от классического пакетного туризма к индивидуализированному авторскому. Это подтверждают и цифры: за этот год количество поисковых запросов «авторских туров» увеличилось на 20%. В этом аспекте Россия только догоняет мировые тревел-тренды. За рубежом концепция small group adventure travel уже давно выступает мощной альтернативой стандартным туроператорским предложениям и пользуется большой популярностью.

Виртуальные путешествия

Благодаря фото- и видеотурам отправиться в любую точку на карте можно прямо из дома. Сервисы виртуальных путешествий позволяют сделать это бесплатно, а некоторые из них имитируют общение с попутчиками и воспроизводят звуки. Например, посмотреть на одни из лучших картин мира можно с помощью проекта Art Project от Google. А понаблюдать за жизнью людей из разных уголков планеты можно на сайте earthcam.com. И всё же впечатления от виртуальной реальности, как правило, длятся недолго и не сравнятся с настоящим двухнедельным отпуском в Турции.