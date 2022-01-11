Как выбрать коньки? Советы профессионалов в фигурном катании и скоростном спуске

Чемпион мира Дима Мурлычкин и тренер Маша Кузьмина – о том, на что обращать внимание в магазине и как правильно примерять коньки.

Катание на коньках — одно из самых популярных зимних развлечений. Многие просто любят погонять по льду в своё удовольствие. А опытные товарищи организовывают любительские хоккейные матчи или выкручивают пируэты, пытаясь почувствовать себя звездой фигурного катания.

Но перед выходом на лёд и новички, и профессионалы встают перед сложной задачей – купить коньки. Конечно, в некоторых парках инвентарь можно взять в аренду, но свой всё-таки приятнее. Поэтому мы собрали несколько небольших подсказок, как выбрать коньки так, чтобы с удовольствием рассекать по льду зимой.

Какие коньки выбрать?

Дима Мурлычкин чемпион мира по скоростному спуску на коньках Всё зависит от тех целей, которые вы перед собой ставите. Хотите ли просто кататься на открытых катках, играть в хоккей или ездить на большой скорости с ледяной горы.

Для хоккея и скоростного спуска

Для начала стоит сказать, что сейчас много производителей предлагают качественные коньки, но в плане удобства вам подойдут не все. Советую выбирать инвентарь от именитых брендов, так как они уже осчастливили миллионы людей и точно знают, в чём залог комфорта и прогресса.

Если вы твёрдо решили уделять много времени катанию на коньках, лучше не экономить при покупке. Вы всё равно придёте к тому, что дешёвые коньки (до 15 тыс. рублей) не предоставляют должную поддержку голеностопа и не формуются (не подгоняются под вас индивидуально). Качественные коньки заполнены внутри гелевым наполнителем. Перед примеркой их нагревают в специальной печи, а потом вам нужно будет надеть их, равномерно затянуть шнурки и посидеть в коньках некоторое время. После того как гель застыл, инвентарь можно будет забирать из магазина.

Но не спешите бежать тренироваться. После формовки снаряжение сутки нельзя использовать.

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Для фигурного катания

В том случае если вы, например, идёте в фигурное катание, балет на льду или ледовый фитнес, который становится очень популярным в последнее время, для этих целей нужны профессиональные фигурные коньки с профессиональными, что важно, лезвиями.

Здесь можно посоветовать пойти в правильные магазины, такие как «Фигурист» и «Твизл» — это два лидера в Москве. Там консультанты помогут и подскажут.

Для катания с друзьями

Если вы не планируете ходить на каток регулярно и не хотите тратить много денег, ваш вариант – простые прогулочные коньки. Они вполне подойдут для катания в городских парках с родными или друзьями. Особенно если вы планируете выйти на лёд пару раз за зиму. Прогулочные коньки есть в спортивных магазинах. Как правило, ботинки у них не очень крепкие, не так хорошо держат ногу. Но в то же время они комфортные, как обычная обувь. Есть модели, которые сделаны на меху.

Мария Кузьмина тренер команды по фигурному катанию «Юник» Из минусов таких коньков – лезвия из низкокачественной стали и отсутствие нижнего зубчика (не на всех моделях). Из-за этого у вас не будут получаться даже элементарные вращения или прыжки. Но для обычного катания подойдут и такие.

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Советы, которые помогут купить хорошие коньки

В магазине нужно провести в коньках хотя бы 30 минут, чтобы понять, где они давят, а где нет. Не пожалейте на это времени. Потом то, что давило при примерке, будет давить ещё сильнее. Этого нужно избежать.

В магазине выбирать коньки следует с консультантами, так как у них явно больше опыта в выборе и они знают о скрытых нюансах. Но не забывайте: кататься на коньках — вам, так что опирайтесь на свои ощущения.

Мерить коньки нужно на тот носок, в котором вы будете кататься.

Вам должно быть удобно в коньках после того, как вы их затянете. Голеностоп должен сгибаться, не быть зажатым до посинения, но и не слишком свободным. Большой палец ноги должен чуть касаться передних стенок.

В общем-то, всё равно, покупать коньки вместе с лезвиями или всё отдельно. На любительский уровень, как правило, ставят лезвия «Марк 4» или «Ультима». Они совершенно нормальные даже для двойных прыжков и стоят на самых простых, не совсем жёстких ботинках.