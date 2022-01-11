Как выбрать коньки? Советы профессионалов в фигурном катании и скоростном спуске

Катание на коньках — одно из самых популярных зимних развлечений. Многие просто любят погонять по льду в своё удовольствие. А опытные товарищи организовывают любительские хоккейные матчи или выкручивают пируэты, пытаясь почувствовать себя звездой фигурного катания.
Но перед выходом на лёд и новички, и профессионалы встают перед сложной задачей – купить коньки. Конечно, в некоторых парках инвентарь можно взять в аренду, но свой всё-таки приятнее. Поэтому мы собрали несколько небольших подсказок, как выбрать коньки так, чтобы с удовольствием рассекать по льду зимой.
Какие коньки выбрать?
Всё зависит от тех целей, которые вы перед собой ставите. Хотите ли просто кататься на открытых катках, играть в хоккей или ездить на большой скорости с ледяной горы.
Для хоккея и скоростного спуска
Для начала стоит сказать, что сейчас много производителей предлагают качественные коньки, но в плане удобства вам подойдут не все. Советую выбирать инвентарь от именитых брендов, так как они уже осчастливили миллионы людей и точно знают, в чём залог комфорта и прогресса.
Если вы твёрдо решили уделять много времени катанию на коньках, лучше не экономить при покупке. Вы всё равно придёте к тому, что дешёвые коньки (до 15 тыс. рублей) не предоставляют должную поддержку голеностопа и не формуются (не подгоняются под вас индивидуально). Качественные коньки заполнены внутри гелевым наполнителем. Перед примеркой их нагревают в специальной печи, а потом вам нужно будет надеть их, равномерно затянуть шнурки и посидеть в коньках некоторое время. После того как гель застыл, инвентарь можно будет забирать из магазина.
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Для фигурного катания
В том случае если вы, например, идёте в фигурное катание, балет на льду или ледовый фитнес, который становится очень популярным в последнее время, для этих целей нужны профессиональные фигурные коньки с профессиональными, что важно, лезвиями.
Здесь можно посоветовать пойти в правильные магазины, такие как «Фигурист» и «Твизл» — это два лидера в Москве. Там консультанты помогут и подскажут.
Для катания с друзьями
Если вы не планируете ходить на каток регулярно и не хотите тратить много денег, ваш вариант – простые прогулочные коньки. Они вполне подойдут для катания в городских парках с родными или друзьями. Особенно если вы планируете выйти на лёд пару раз за зиму. Прогулочные коньки есть в спортивных магазинах. Как правило, ботинки у них не очень крепкие, не так хорошо держат ногу. Но в то же время они комфортные, как обычная обувь. Есть модели, которые сделаны на меху.
Из минусов таких коньков – лезвия из низкокачественной стали и отсутствие нижнего зубчика (не на всех моделях). Из-за этого у вас не будут получаться даже элементарные вращения или прыжки. Но для обычного катания подойдут и такие.
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Советы, которые помогут купить хорошие коньки
- В магазине нужно провести в коньках хотя бы 30 минут, чтобы понять, где они давят, а где нет. Не пожалейте на это времени. Потом то, что давило при примерке, будет давить ещё сильнее. Этого нужно избежать.
- В магазине выбирать коньки следует с консультантами, так как у них явно больше опыта в выборе и они знают о скрытых нюансах. Но не забывайте: кататься на коньках — вам, так что опирайтесь на свои ощущения.
- Мерить коньки нужно на тот носок, в котором вы будете кататься.
- Вам должно быть удобно в коньках после того, как вы их затянете. Голеностоп должен сгибаться, не быть зажатым до посинения, но и не слишком свободным. Большой палец ноги должен чуть касаться передних стенок.
- В общем-то, всё равно, покупать коньки вместе с лезвиями или всё отдельно. На любительский уровень, как правило, ставят лезвия «Марк 4» или «Ультима». Они совершенно нормальные даже для двойных прыжков и стоят на самых простых, не совсем жёстких ботинках.