Основанные на реальных событиях или вдохновлённые спортом — эти истории заставят вас начать то, что вы давно откладывали.

Мотивирующие фильмы для всей семьи, которые вдохновят вас на свершения в новом году

В декабре многие уже подвели итоги предыдущего года и сейчас начинают продумывать планы на ближайшие месяцы. Если в 2022 году вы хотите научиться прислушиваться к себе, мечтаете о путешествии в одиночку и подумываете начать новое дело, мотивацию вы можете найти в фильмах из нашей подборки. Подробнее рассказываем о сюжетах кинолент и желаем приятного просмотра.

«Женский бой», 2000

Фильм режиссёра Карин Кусамы посвящён девушке из Бруклина, которая зачастую не может справляться с гневом. Обрести внутренний баланс героине помогает бокс, и это отличная мотивация для всех, кто в новом году хочет наладить отношения со спортом. На ринге героиня находит контроль и успокоение.

Фото: Кадр из фильма «Женский бой»

Это показательный пример того, как физические упражнения меняют нас не только внешне, но и внутренне, помогая обрести гармонию с собой и начать контролировать свои эмоции. Специально для съёмок актриса Мишель Родригес обучалась единоборству, поэтому фильм стоит посмотреть ещё и для того, чтобы оценить крайне убедительные, а порой и жестокие сцены боёв.

«Дикая», 2014

В фильме «Дикая» Риз Уизерспун играет Шерил Стрэйд — женщину, которая в одиночку отправилась в пеший поход по маршруту тихоокеанского хребта протяжённостью 1100 миль. Она проходит через Калифорнию, Орегон и Вашингтон, пробирается через пустыни, горы, леса и реки.

Фото: Кадр из фильма «Дикая»

Режиссёр Жан-Марк Валле показывает флешбэки из её жизни, которые побудили Стрэйд на такой отважный шаг: скоропостижная смерть матери, героиновая зависимость как последствие пережитого горя и разрушенный брак с хорошим человеком. Всё то время, которое Стрэйд проводит одна в дикой природе, зачастую преодолевая серьёзные трудности, становится для неё периодом очищения и трансформации.

«Человек, который изменил всё»

Кинолента режиссёра Беннета Миллера поведала зрителю реальную историю бейсбольного менеджера Билли Бина, подошедшего к формированию команды не с точки зрения звёздности игроков, а с анализа их сильных и слабых сторон.

Фото: Кадр из фильма «Человек, который изменил всё»

В фильме команда «Окленд Атлетикс» показала феноменальный результат, не имея в своём составе ни одного знаменитого игрока и при скудном финансировании. Потеряв накануне старта сезона трёх ключевых игроков, генеральный менеджер команды Билли Бин был вынужден изменить стратегию игры, что позволило «Окленд Атлетикс» впервые в истории лиги выиграть 20 игр подряд.

«Королева из Катве»

Фильм «Королева из Катве» — реальная история о том, как девочка без образования из африканских трущоб стала легендой шахматного мира. Фиона Мутези родилась в многодетной семье в Катве — бедном районе угандийской столицы, где процветают преступность, наркомания и проституция, где поесть один раз в день не просто норма, а большое везение.

Фото: Кадр из фильма «Королева из Катве»

Фионе Мутези было около девяти лет, когда местный миссионер предложил ей урок шахмат в обмен на миску каши. И с того дня Фиона стала каждый день проходить по шесть с половиной километров от своего дома до церкви, где её обучали шахматам. Довольно быстро в девочке заметили потенциал: она просчитывала игру на восемь ходов вперёд. Меньше чем через год Фиона стала победителем национального юношеского турнира и была признана лучшей среди мальчиков.

Быть из Африки — значит быть аутсайдером в мире. Быть из Уганды — значит быть аутсайдером в Африке. Быть из Катве — значит быть аутсайдером в Уганде, а быть девочкой — значит быть аутсайдером в Катве.

Фиона Мутези

Для участия в шахматной олимпиаде Фионе пришлось отправиться в Ханты-Мансийск, где она оказалась единственным игроком, который никогда не посещал школу. Эта история не столько о победах, сколько о сильных людях, преодолении сложностей в жизни, нищете африканских районов, желании перемен и моральном выборе каждого.

«Сила воли», 2016

История олимпийского чемпиона Джесси Оуэнса вдохновила уже не одно поколение атлетов. Фильм рассказывает о том, как афроамериканец родом из Огайо пытается попасть на Олимпийские игры в Берлин в 1936 году.

Фото: Кадр из фильма «Сила воли»

Этот исторический период был совсем не лёгким, так как спортсмены с африканскими корнями из США всё ещё подвергались дискриминации. Несмотря на всеобщее негодование, Оуэнс отправляется в нацистскую Германию, чтобы вернуться оттуда с золотом и установить новые рекорды.

Раскрывая проблему ущемления прав «цветных» людей, фильм призывает не бояться трудностей и добиваться своих желаний и стремлений любыми честными способами, ведь победа всегда на стороне правды.