5 новогодних комедий, которые поднимут настроение на каникулах

Учёные выяснили, что смех помогает сжечь до 120 калорий в час и прокачать косые мышцы живота. На результат влияют несколько факторов: интенсивность смеха и его громкость. Исследователи рекомендуют смеяться вслух, и чем громче вы будете смеяться, тем больше калорий потеряете. Учёные также изучили влияние смеха на настроение и моральное состояние человека: искренний смех снижает стресс и стимулирует выработку серотонина (гормона счастья), который эффективно снижает аппетит.

На новогодних праздниках мы рекомендуем включить комедию или ваше любимое юмористическое шоу. Просмотр одной программы заменит часовую прогулку.

«Эльф» (2003)

Сирота Бадди Хоббс верит в Санту Клауса, а его главная детская мечта — побывать в его волшебной стране. Его желание сбывается, и Бадди воочию увидел сказочного персонажа. Без приключений не обошлось, парень залез в волшебный мешок и попал в семью эльфов, с которой остался жить на долгие годы.

Через время Бадди начал выделяться среди эльфов ростом и внешностью, его стали беспокоить вопросы о родной семье. Тогда он принимает решение и отправляется в путешествие. Очень весело наблюдать за тем, как эльф в обличии человека пытается принять суровую реальность. Дальше без спойлеров, посмотрите фильм, чтобы узнать, чем закончится путешествие Бадди.

«Пережить Рождество» (2004)

Бизнесмена Дрю Лэтама перед Рождеством бросает любимая девушка, из-за большой занятости на работе у него не осталось близких друзей, поэтому встречать праздник ему не с кем. Он решает отправиться в дом детства, и его не пугает, что там живут другие люди. Приехав туда, мужчина знакомится с семейством Валко.

Фото: Кадр из фильма «Пережить Рождество»

Дрю предлагает семье солидное вознаграждение за то, что они на время станут его роднёй, и сам мечтает отметить праздник в их кругу. Деньги интересны далеко не всем его новым родственникам, а сами Валко представляют собой редкую семью психопатов. Как Дрю будет уживаться с ними на одной территории, вы можете узнать, посмотрев фильм.

«Рождественские каникулы» (1989)

Кларк Гризволд невезучий по жизни. Он наконец-то решается организовать идеальное Рождество для собственной семьи. Индейка, живая ёлка и гирлянды на доме — в общем, всё как положено. Однако даже эти вещи в руках Кларка способны натворить немало бед.

Посмотрите комедию, чтобы узнать, сможет ли Кларк создать идеальный праздник для любимого семейства, и посмейтесь над нестандартными решениями героя.

«Кошмар перед Рождеством» (1993)

Мультфильм Тима Бёртона понравится любителям сюрреалистических картин. Сюжет переносит зрителей в страшный мир, где главный герой Джек наводит страх на любого взрослого и ребёнка. Однако под маской главного ночного кошмара всех в округе скрывается ранимая душа, мечтающая показать истинную доброту людям.

Накануне Рождества Джек попадает в сказочный мир, где живёт любимец всех детей — Санта Клаус, готовящийся поздравлять детей с предстоящими праздниками. Поддавшись искушению, герой похищает Санту и занимает его место. Как пройдёт праздник без Санта Клауса и что произойдёт с Джеком — узнаете из мультфильма.

«Любите Куперов» (2015)

Шарлотта и Сэм Купер каждое Рождество собирают своё большое семейство у себя дома. Но в этот раз всё пройдёт не как обычно, ведь после праздника пара решила развестись. Шарлотта уговорила мужа не рассказывать никому об этом решении, чтобы не портить настроение перед праздником.

Фото: Кадр из фильма «Любите Куперов»

В итоге семейный ужин проходит по большей части в ссорах и спорах, а закончилось всё тем, что отцу Шарлотты, Баки, стало плохо и его увезли в больницу. Действие фильма перенеслось в больницу, а общее горе заставило семейство Купер отбросить обиды друг на друга. Примирившись, Куперы устраивают танцы прямо в больнице, и к ним выходит Баки, с которым теперь тоже всё будет в порядке.