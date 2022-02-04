Как спортивный стиль Мелани Си стал частью имиджа группы Spice Girls?

Пять девушек из 90-х произвели фурор в музыкальной индустрии и создали стиль, который опередил время.

Spice Girls – британская поп-группа, чьи танцевальные хиты покоряли мировые чарты в конце 90-х. Стилисты работали над имиджем каждой участницы и создавали неповторимые образы, которые повлияли на становление вкуса нескольких поколений.

Выходы Мелани Чисхолм, больше знакомой нам как Мелани Си, породили зависимость от спортивного стиля у тысяч людей, однако у самой артистки были очень сложные отношения со спортом и питанием.

Александра Репко fashion-стилист, консультант по имиджу Ни для кого не секрет, что при формировании имиджа группы продюсеры, стилисты и гримёры заинтересованы показать как можно больше разнообразных типажей для привлечения большей аудитории. Если мы посмотрим составы знаменитых групп, там наверняка будет игра контрастов, например, жгучий брюнет и голубоглазый блондин.

Краткий экскурс в историю

В 1993 году эти пять девушек были из тех, кто откликнулись на объявление, в котором искали будущих участниц группы Spice Girls. Основными требованиями было умение петь, танцевать, быть красивыми, активными и трудолюбивыми, а также обладать навыками актёрского мастерства. Участницами стали Джеральдин Холлиуэлл, Мелани Чисхолм, Виктория Адамс (теперь уже Бекхэм), Мелани Браун и Эмма Бантон, которые приобрели необычайную популярность.

Любовь зрителей сопровождала девчонок на протяжении двух лет, но в начале 1998 года группа Spice Girls начала раскалываться. Известность отдельных участниц взяла верх над музыкой. И когда Виктория объявила о своей помолвке с Дэвидом Бекхэмом, а после чего покинула группу в середине тура Spiceworld, остальные участницы решили заняться сольными проектами.

Последний альбом Spice Girls, названный Forever, был выпущен в 2000 году.

Стиль Мелани Чисхолм

Хоть группа и просуществовала непродолжительное время, её участницы оказали огромное влияние не только на музыкальную индустрию, но и на моду. По всему миру фанаты копировали яркие образы девушек, а сегодня их наряды – символ эпохи и источник вдохновения для современных стилистов и fashion-инфлюенсеров. Каждая из них имела свой уникальный стиль, который передавал настоящий характер. Именно поэтому группа смогла задать свой тренд в моде конца 90-х и начала нулевых. Мелани Чисхолм профессионально занималась танцами и спортом до прохождения кастинга в группу, поэтому вторым её прозвищем стало Sporty Spice.

На фоне остальных участниц Мелани Чисхолм всегда выглядела пацанкой. Девушка обладала стройным и накачанным телом, которое подчёркивала короткими топами и шортами. В её гардеробе тогда были сплошь спортивные брюки и лосины, топы, футбольные и баскетбольные майки, кеды и кроссовки. Она оказала влияние на моду улиц начала нулевых годов, а спортивный стиль продолжает преобладать и в её современных образах.

Продолжая тенденцию к атлетизму, Мелани первая обратила внимание на массивные и футуристические кроссовки. Она отдавала предпочтение такой выразительной и комфортной обуви задолго до того, как это сделал мир высокой моды.

Начав сольную карьеру, Мелани сделала дерзкую короткую стрижку, переоделась в спортивные штаны и объёмные худи и даже поставила грилзы. Сейчас этот тренд популярен в рэп-среде.

Александра Репко fashion-стилист, консультант по имиджу При формировании стиля участника стилисты и продюсеры задействуют черты характера и биографии, которые уже присутствуют в человеке, иначе этот стиль будет неорганичен. Мелани Чисхолм родилась на северо-западе Англии, где в свободное время вела жизнь заурядного подростка: ходила в парки или гуляла по улицам, поэтому носить спортивный костюм для неё было нормой. Для сравнения, Викторию Бекхэм, которую мы помним исключительно в мини-платьях, в детстве родители подвозили в школу на Rolls-Royce, и было бы странно одевать её в спортивные костюмы, которые не присущи ей ни по стилю, ни по характеру. Также Sporty Spice –профессиональная танцовщица. Сложно представить, что, собираясь на часовую тренировку, она наденет мини-юбку.

На стиль Sporty Spice повлияло и её спортивное телосложение, из девушки было сложно сделать роковую соблазнительницу. И это качество делает её не менее сексуальной, чем остальных участниц. Примечательно, что в большинстве своём образы Мелани оставались спортивными, но, как правило, это было сочетание брюк и спортивного топа, оголяющего живот.

Менеджеры и продюсеры были заинтересованы в отработке всех типажей — от роковой соблазнительницы до «своей» девчонки. И, учитывая биографию Мелани, ей достался именно этот образ.

Какие кроссовки носила Мелани?

В коллекции Мелани, предложенной стилистами, оказалось очень много пар культовых кроссовок, таких как Nike Air Max 96, Nike Air Zoom Spiridon или Nike Air Max Tailwind.

Фото: John Stanton/WireImage

Эти модели не только нашли место в образах британской исполнительницы, но и стали более популярными у поклонников поп-культуры.

Мелани сейчас бы назвали сникерхедом, потому что она приобретала не только массово популярные кроссовки, но и те, которые публика едва заметила. Такая судьба настигла кроссовки Nike Air Max 96, которые остались в тени колоссально успешных Nike Air Max 95, но нашли место в коллекции артистки.