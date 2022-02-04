Во что дизайнеры одели сборные для Олимпиады в Пекине?

Сегодня Олимпийские игры — не только крупнейший спортивный праздник, но и главная модная спортивная площадка. Сборные уже давно сотрудничают с известными модными домами, продвигают начинающих местных дизайнеров и соревнуются в оригинальности экипировки.

Российскую сборную уже третью Олимпиаду подряд одевает бренд Zasport. Как и раньше, марка не использует национальную символику, но, к счастью, Олимпиада в Пекине станет последней, которую сборная России проведёт без флага.

Традиционные белый, синий и красный цвета в коллекции всё же есть, но основным для экипировки стал цвет «цин». В Китае он считается символом жизненной энергии. На ткани парадной формы изобразили карту с несколькими географическими объектами России, такими как Байкал, Сочи, Сахалин, Камчатка, Земля Франца-Иосифа, остров Врангеля, Новая Земля и другие. А в капюшоны спортивных костюмов вшили защитные маски.

В какой экипировке поехали представители других стран рассказываем в этой статье.

Италия и Emporio Armani

Дизайн олимпийской формы для итальянских спортсменов разработал модный дом Giorgio Armani.

На минималистичных тёмно-синих брюках и ярко-синих куртках можно разглядеть только итальянский флаг и олимпийские кольца. Такими строгими и практически однотонными комплектами дизайнеры хотели показать уверенность спортсменов и настрой на победу.

Германия и adidas

Для сборной Германии разработала олимпийскую экипировку марка adidas. Форма презентована в цветах национального флага, однако жёлтый дизайнеры заменили на горчичный и лимонный, что добавило свежести и уникальности образам.

В рекламной кампании описали коллекцию как «выражение бунтарского оптимизма». Создатели решили поиграть с геометрией, поэтому на утеплённых спортивных брюках одна штанина отличается по цвету от второй, а флисовые олимпийки и куртки украшены квадратами разных оттенков. На все элементы одежды марка добавила светоотражающие детали.

Франция и Le Coq Sportif

Национальный французский бренд Le Coq Sportif использовал идею создания коллекции на основе национального флага.

Олимпийская форма получилась достаточно однородной – все предметы одежды от штанов и курток до толстовок и футболок выполнены в цветах флага. Также бренд отобразил новую эмблему олимпийской команды – галльского петуха, который образует букву V, символ победы французской сборной.

Норвегия и местные бренды

Национальный олимпийский комитет при создании коллекции экипировки для сборной Норвегии сотрудничал с местными производителями спортивной одежды и обуви.

Так, например, марка On Running создала ботинки на объёмной подошве с жёлтыми вставками, бренд Dale of Norway предоставил тёплые вязаные кофты, Phenix – горнолыжные костюмы, а Pierre Robert обеспечил спортсменов нижним и термобельём. Форма выполнена в голубом, тёмно-синем, белом и красном цветах, характерных для флага Норвегии. В частности, в коллекцию добавили голубые куртки-трансформеры, которые перевоплощаются в жилеты, и белые парки.

Канада и Lululemon

Форму для канадских спортсменов разработала местная компания Lululemon, которая к тому же стала официальным экипировщиком сборной. В коллекции преобладают оттенки красного и бежевого, а при создании спортивных костюмов дизайнеры вдохновлялись кленовым листом – символом Канады. Кроме того, марка позаботилась не только о внешнем виде экипировки, но и о её функциональности.

Так, пуховики для церемонии открытия выполнены из водоотталкивающей и ветрозащитной ткани. В куртку-трансформер вшиты ремни, благодаря которым она легко превращается в рюкзак. Вязаные джемперы для награждения выполнены с добавлением шерсти мериноса. А комплекты бежевого цвета созданы специально для церемонии закрытия, что подчёркивает праздничность события.

США и Ralph Lauren

Американцы заказали форму для олимпийцев у модного дома Ральфа Лорена, который является официальным дизайнером сборной с 2008 года.

Для создания анорака, брюк и перчаток марка решила использовать красно-бело-синюю цветовую палитру, которая отсылает к флагу США. Форма обладает системой персонального терморегулирования. Элементы одежды расширяются на холоде и сжимаются при повышении температуры.

Форма отличается и экологичностью: дизайнеры изготовили её из полиэфирного волокна, полученного из переработанных пластиковых бутылок.

Великобритания и Ben Sherman

Для сборной Великобритании форму разработал местный бренд Ben Sherman.

Главным цветом олимпийской формы традиционно выбрали тёмно-синий, его дополняют красные и белые элементы. Для парадного гардероба были выбраны свитера с принтом британского флага, высоким воротником и приглушёнными тонами.

Для церемонии закрытия создали джемпер с круглой горловиной в красно-чёрную клетку.