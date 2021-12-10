Как выглядит новая форма сборной России к Олимпиаде-2022 в Пекине? Фото новой коллекции

До Олимпиады в Пекине осталось меньше двух месяцев, атлеты уже на финальных этапах подготовки, а нам пора бы узнать, как выглядит форма сборной. Сегодня на «ВТБ Арене» прошла презентация коллекции ZASPORT, официального экипировщика олимпийской команды России. Рассказываем, что интересного в новой экипировке спортсменов и как прошла сама презентация.

В этом коду команда также отправится в Пекин под флагом Олимпийского комитета России. Делегация станет одной из самых представительных на этих Играх — в состав войдут более 450 человек.

Фото: ZASPORT

Презентацию открывало ледовое шоу. На нём выступили пять фигуристов из юниорской сборной — Анастасия Зинина, Кирилл Сарновский, Софья Муравьёва, Вероника Жилина, а также чемпионка России по младшему возрасту Софья Титова. Пять спортсменов символизировали пять олимпийских колец.

Были и Алина Загитова, которая вышла на лёд вместе с юной фигуристской Ариной Ротенберг, и Евгений Плющенко с 8-летним Гном Гномычем. На арене звучал Концерт для фортепиано с оркестром №1 Петра Ильича Чайковского – он был утверждён МОК в качестве музыкальной композиции команды ОКР на Олимпийских играх в Токио и Пекине.

Фото: ZASPORT

После стартовал масштабный показ коллекции BEIJING 2022. Его участниками стали не только профессиональные модели, но и сами спортсмены. Хоккеистки из состава национальный сборной Нина Пирогова и Евгения Дюпина, олимпийские чемпионы и призёры: лыжник Александр Легков, фигуристка Екатерина Боброва, фехтовальщица Софья Великая, а также победитель международной Олимпиады по физике (неожиданно!) Артемий Новиков.

Амбассадором новой коллекции стала фигуристка Евгения Медведева.

Фото: ZASPORT

Основная идея – отразить уникальность страны, не прибегая к использованию официальной символики. Парадную форму спортсменов и тренировочные футболки украсила карта, собранная из различных географических объектов страны.

Тёплый парадный комплект — это куртка-пуховик с принтом в виде той самой географической карты и градиентом цвета. На внутренней стороне куртки нашита подсказка с изображением объектов, размещённых снаружи, — это очертания озера Байкал, Сочи, Сахалина, Камчатки, озера Ладога, Земли Франца-Иосифа, Новосибирских островов, Северной земли, острова Врангеля и Новой Земли.

Фото: ZASPORT

При разработке каждой олимпийской коллекции команда ZASPORT берёт во внимание особенности культуры страны, которая принимает у себя Олимпиаду. Конечно, не остался без внимания и сам город. Надпись BEIJING (Пекин) есть на футболках, бейсболках и полотенцах. На футболках есть и изображение дракона, китайского символа мудрости, силы и процветания. Привлекли внимание и пиктограммы зимних видов спорта, стилизованные под иероглифы.

Анастасия Задорина основательница бренда ZASPORT При разработке коллекции перед нашей командой стояла сложная задача — сохранить национальную идентичность, не используя государственную символику страны. Мы разработали принт, состоящий из очертаний географических объектов России. Можно сказать, города и озёра нашей Родины будут окутывать теплом и согревать олимпийцев.



Также мы уже по сложившейся традиции вспомнили страну, где проходит Олимпиада: на форме есть и надпись BEIJING, и драконы, приносящие удачу. Мы использовали цвет цин, который в Китае считается одним из символов жизненной энергии.



Особое внимание уделили подбору материалов, чтобы спортсменам было комфортно в непростых климатических условиях. Зимняя коллекция гораздо сложнее и детализированнее летней. Мы старались максимально продумать посадку изделий, ткани, фурнитуру. Я надеюсь, что экипировка ZASPORT принесёт спортсменам удачу, ведь мы создавали eё с огромной любовью и невероятным уважением к нашим олимпийцам.

Другой выделяющийся элемент — это римские цифры XXIV, порядковый номер Игр в Пекине. Они есть на многих элементах одежды, в том числе и на защитной маске. Она, кстати, сразу вшита в капюшон спортивного костюма.

Фото: ZASPORT

Основные цвета коллекции – тёмно-синий, красный и цвет цин (голубовато-зелёный). Последний в китайской культуре символизирует энергию и жизненную силу.

Станислав Поздняков президент Олимпийского комитета России Творческий подход к дизайну экипировки, наряду с высокими стандартами её качества, уже традиционно выгодно отличает форму наших спортсменов, в которой они выступают на Олимпийских играх. Мне импонирует, что наши коллеги из ZASPORT находят интересные решения, которые, с одной стороны, подчёркивают уникальность и самобытность России, делают предметы экипировки легко узнаваемыми для всех, а с другой – интегрируют в них элементы культурного кода принимающей Олимпийские игры страны. Очень важно, что в процессе создания экипировки принимают активное участие спортсмены, которые могут подсказать определённые нюансы. С учётом этого, думаю, весь модельный ряд будет удобным и практичным.

В экипировке использованы технологичные ткани: горнолыжные костюмы, парка и утеплённая куртка сделаны из материала с водоотталкивающей пропиткой, жилетка изготовлена по технологии термической сварки швов, это обеспечивает защиту от внешней влаги и ветра. Ботинки с термостойкой мембраной внутри – тоже из водоотталкивающего материала.

Фото: ZASPORT

Худи, свитшоты и футболки сделаны из 100% хлопка. А вот для изготовления толстовки использовалась шерпа (плотная тёплая ткань с имитацией меха на лицевой стороне) – она согревает и сохраняет тепло. На перчатках есть сенсоры для экрана смартфона. Замечен в коллекции и один из главных модных трендов сезона – шапка-балаклава.

Евгения Медведева фигуристка, посол команды ОКР на Олимпиаде, двукратный серебряный призёр Олимпийских игр Мне нравится то, что в коллекции есть яркие цвета — красный, синий; необычные принты, которые очень интересно разглядывать. Мои фавориты — это наградной костюм с олимпийскими кольцами, выполненный в очень нежной цветовой гамме, олимпийка со вшитой маской и модная балаклава.

Фото: ZASPORT

Джонатан Гурейро фигурист, член Комиссии спортсменов ОКР Для меня большая честь, что я участвовал в разработке этой коллекции. Мы с коллегами из комиссии спортсменов видели эскизы, обсуждали первые образцы, вносили наши коррективы. Очень приятно, что наши пожелания учитываются и к нашему мнению прислушиваются. Финальный результат мне очень симпатичен, и я уверен, что сборная ОКР будет выглядеть в Пекине стильно и достойно.



Фото: ZASPORT

Анастасия Таталина фристайлистка Я уже участвовала в Олимпийских играх в Корее в 2018 году, и мне удалось стать финалисткой, несмотря на мой юный возраст. Сейчас я еду на Олимпиаду в новом статусе — как чемпионка мира в дисциплине биг-эйр. Мне очень повезло, я вместе с другими спортсменами участвовала в разработке коллекции ZASPORT для предстоящей Олимпиады в Пекине, так что мы внесли свой вклад в её создание. Коллекция действительно получилась такой, как мы хотели, сейчас я увидела её вживую и нахожусь под очень большим впечатлением, хочется поскорее её надеть!

Участники Игр в Пекине и члены делегации получат комплекты, включающие в себя 68 единиц экипировки.