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Сноукайтинг для начинающих — первые шаги в зимнем кайтинге

Почему катание по снегу за воздушным змеем — универсальный спорт для всех
Павел Сухоруков Антон Черкашин
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Сноукайтинг
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Проблемой в сноукайтинге может стать только отсутствие ветра.
Что такое сноукайтинг? Что нужно знать и уметь перед тем, как попробовать этот вид спорта?

Отвечают опытные спортсмены.

Сноукайтинг — это не только спорт, но и вид активного отдыха одновременно. Доступен для многих, но требователен к погодным условиям. Обо всём не расскажем и ездить не научим, но основные моменты раскроем.

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С чего начать?

<a href="https://www.instagram.com/cherkashin_anton/">Антон Черкашин</a>
Антон Черкашин
пятикратный чемпион России по сноукайту, четырёхкратный чемпион мира WISSA

Сноукайтинг — разновидность парусного спорта, где катание происходит с использованием воздушного змея — кайта. Кататься можно почти везде: начиная от ближайшего к дому заснеженного поля или озера и заканчивая горами. Кайт — это твой личный подъёмник, снегоход или даже параплан. Лишь бы дул небольшой ветер.

Для новичка лучшим вариантом однозначно будет обратиться в кайт-школу, где ему подберут подходящее оборудование, грамотно обо всём расскажут и покажут. Такое обучение точно будет безопасным, и это важно.

Несмотря на огромное количество информации и лайфхаков в интернете, однозначно не стоит пытаться научиться с нуля самому. Не зная некоторых тонкостей, вы потратите немало времени и нервов впустую. Поэтому занятия в школе — лучший вариант. Уверен, за первые пару часов обучения этот необычный вид спорта затянет вас с головой.

Фото: istockphoto.com

Во что одеться и что может понадобиться?

В первую очередь вам нужна тёплая зимняя одежда. Во время катания должно быть комфортно, чтобы вы могли сосредоточиться на процессе, а не на мыслях о холоде.

Подбор спортивного оборудования зависит от ваших предпочтений: подойдёт любой сноуборд или горные лыжи. Дополнительно потребуется лишь поясная трапеция — специальное крепление, выступающее как связующее звено между воздушным змеем и человеком. И, естественно, сам кайт. Сейчас на рынке много разных моделей, которые отличаются по цене, форме и размеру: в зависимости от ветра нужно использовать разную площадь воздушного змея. Но оборудование всегда можно взять напрокат.

Сноукайтинг — это несложно?

Антон: Этот вид спорта не так сложен в понимании, как кажется. Многие ученики начинают кататься уже на второй час обучения.

<a href="https://www.instagram.com/reefack/">Николай Кушнир</a>
Николай Кушнир
сноукайт-любитель

Никакой специальной физической подготовки для занятий сноукайтингом не нужно. Из-за того, что воздушный змей крепится жёсткой сцепкой через трапецию к телу, прилагать дополнительные силы к удержанию всей системы в руках не нужно. Если человек умеет кататься на сноуборде или лыжах, то этой подготовки будет достаточно, чтобы заниматься сноукайтингом.

Фото: istockphoto.com

Почему погода может всё испортить?

Николай: Во время катания, естественно, существуют свои нюансы. Крайне необходим ветер, которого на территории России, конечно, хватает, но в московских реалиях его мало: дует пару раз в неделю в лучшем случае.

Если вы только планируете заняться сноукайтингом или катаетесь не так давно, то для вас лучшим местом будет открытая площадка, такая как поле или водохранилище. В Москве, например, это Строгино, Подольские поля и Клязьминское водохранилище. В процессе прогресса и понимания, как правильно ловить потоки ветра, вы сможете кататься и в других местах.

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