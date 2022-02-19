Что нужно знать о катании в горах вне трасс? Рассказывает профессиональная сноубордистка

Почему не стоит ехать в свободное катание в горах без подготовки? Чем это может быть опасно?



Отвечает вице-чемпионка Freeride World Tour.

Позвольте мы угадаем. Вы уже долго катаетесь на сноуборде или горных лыжах? Чувствуете себя уверенно в горах, но трассы вас раздражают бесчисленным количеством людей? Вам явно не хватает свободы и новых ощущений? И поэтому вы смотрите в сторону снежных полей и лесов.

Спешим вас предостеречь. Горы — территория повышенной опасности, и находиться там в диких условиях может быть небезопасно. Перед тем как свернуть за оградительную сетку и уехать туда, где нет опознавательных меток, лучше побольше узнать о том, что вас может ждать. И поверьте, там есть чего опасаться.

Фрирайд — это…

Союз двух английских слов «free» и «ride» в переводе означает «свободное катание» и подразумевает спуск вне территории организованных маршрутов на зимних курортах и обслуживания горными службами.

Анна Орлова Фото: Андрей Британишский

Существует несколько видов фрирайда:

Курортный. Один из самых распространённых. Сперва нужно подняться на вершину горы с помощью подъёмника, а дальше спускаться вне подготовленной трассы, по нетронутому снегу, но в пределах территории курорта.

Бэккантри. Перед самим катанием необходимо добраться до места вашего старта пешком и со всей экипировкой за плечами. Затем остаётся спуститься вниз по снежной целине. Несмотря на всю сложность перед началом заезда, тоже является довольно популярным видом спуска. Перед бэккантри необходимо в полном объёме ознакомиться с местом для катания и оценить сложность рельефа.

Хели-ски. Райдеры поднимаются на вершину горы на вертолёте, а затем спускаются к точке, откуда он же их и забирает.

Анна Орлова вице-чемпионка Freeride World Tour, атлет команды Roxy, Jones Snowboard, BCA и магазина «Кант» Рассказывает о тонкостях фрирайда.

Почему люди стремятся кататься вне трасс?

Потому что каждый спуск уникальный и не похож на другой, потому что горы невероятно красивые, интересные, и катание в диких условиях наедине с ними дарит невероятные впечатления и эмоции. Можно бесконечно изучать их, прогрессировать и находить новые места.

Фото: Из личного архива Анны Орловой

Какие опасности скрываются в диких местах?

Опасностей много, и чем дальше вы находитесь от цивилизации, тем сложнее будет оказать помощь. Поэтому важно иметь надёжную подготовленную команду в катании.

Если подробнее, то:

в горах можно потеряться;

можно травмироваться о деревья, о камни, которые скрыты под снегом. Множество скальных обрывов часто не видно, как и каньонов, и ручьёв;

можно оказаться в ловушках рельефа;

можно встретиться с дикими животными;

можно попасть под лавину.

Фото: Андрей Британишский

О чём нужно подумать перед выездом с подготовленных трасс?

Скорее всего, если вы читаете эту статью, вы новичок и поэтому нужно подумать о катании с гидом. Он благодаря своему опыту и знаниям подберёт максимально безопасный маршрут, который соответствует вашему уровню катания, а также познакомит с лавинным оборудованием.

Также нужно понимать все риски, адекватно оценивать свой уровень и чётко понимать, куда вы едете.

5 ошибок, которые совершают люди по незнанию

«Ехать по следам — безопасно». Нет. «Если есть следы, значит не лавиноопасно». Нет. Не думать своей головой, а ехать хвостом за «лидером» — я имею в виду более опытного друга, который «сто раз тут катался и всё знает». Нужно самому развиваться, проходить обучение и анализировать ситуацию. Это ваша жизнь и здоровье. «В лесу не лавиноопасно». Нет. Ехать группой по лавиноопасному склону.

На самом деле ошибок намного больше, и они в основном складываются из-за отсутствия техники катания: постоянные падения, бесконтрольные спуски, сильные торможения, траверсы (т.е. перемещение от одного края горы к другому, постепенно снижаясь) и, конечно, незнание основных правил лавинной безопасности.

Фото: Андрей Британишский

Где в России лучше попробовать фрирайд?

Внетрассовое катание не может быть безопасным. Каждые горы уникальны, и везде свои нюансы. Например, в Шерегеше редко бывают лавины, но там люди часто теряются и проваливаются в ручьи.

Нужно по-другому подходить к процессу фрирайда в принципе. Для начала убедитесь, что ваш уровень катания достаточно высокий, чтобы переходить во фрирайд. Для этого я советую позаниматься с хорошим инструктором на трассах. Благодаря упражнениям он выведет вашу технику на необходимый уровень. Далее, нужно начинать с простых пологих маршрутов и лавинных занятий. Существуют фрирайд-школы, в том числе я делаю такие в Сибири.

Затем катайтесь с гидами чтобы ознакомиться с новым местом, и уже потом пробуйте как-то самостоятельно, но только в хорошо подготовленной компании друзей.