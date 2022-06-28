8 правил, как собрать и компактно упаковать рюкзак в путешествие

Как не забыть ничего важного и не взять лишнего — рассказывают путешественники со стажем.

Наши герои объехали полмира с одним рюкзаком. За годы путешествий они накопили много полезных лайфхаков, которыми готовы поделиться с вами. Как вместить необъятное и грамотно упаковать все вещи – рассказывают опытные туристы.

Как правильно собирать рюкзак и что брать с собой?

Ольга Наринская опытная путешественница Мои правила сбора рюкзака очень просты: во-первых, взять с собой то, без чего я действительно не смогу обойтись в дороге. Во-вторых, из взаимозаменяемых вещей выбирать те, которые меньше всего по весу и объёму. Когда рюкзак практически собран, советую ещё раз убедиться, что в нём нет ничего лишнего.

Самое главное, что нужно не забыть взять с собой, по словам Ольги, это:

деньги (на карте и наличными) и документы;

минимальный набор гаджетов (например, телефон и планшет, или смартфон и запасной кнопочный телефон, или смартфон и фотоаппарат);

зарядные устройства, переходники и запасные аккумуляторы к ним;

удобную немаркую сменную одежду: запасные джинсы, пару-тройку футболок, универсальные шлёпанцы, которые можно надеть и в гостинице, и на пляже, и на прогулке по городу в жаркую погоду.

А чтобы наверняка не ошибиться с выбором вещей, рекомендуем определиться с количеством дней пребывания в отпуске. В материале ниже рассчитали идеальное число.

Продолжение списка:

предметы личной гигиены – их лучше брать в специальной «дорожной» упаковке (шампуни по 100 мл или в разовых пакетиках, зубную пасту в мини-тюбиках по 5-25 г и т. д.);

в идеале брать с собой универсальное средство, которое заменяет и гель для душа, и шампунь, и при этом не требует применения бальзама для волос;

все ёмкости с жидкостями и кремами дополнительно заворачивайте в полиэтиленовый пакет, чтобы в случае протекания они ничего не испачкали.

Ольга: В пути может пригодиться личная аптечка, но не стоит собирать в неё все доступные препараты. Я обычно беру только то, что может понадобиться срочно: обезболивающее, антигистаминное (на случай укусов насекомых), пластырь и антисептик в компактном маркере. Также нужны индивидуальные лекарства, которые вы употребляете регулярно. Я, например, беру ещё капли в нос, поскольку они помогают мне снизить боль в ушах при посадке самолёта, и таблетки от мигрени, которые сложно купить по пути.

Фото: istockphoto.com

Наш другой герой – Роман – всегда берёт с собой небольшой перекус: орешки, сухофрукты, фрукты. А вот вещей возит мало и упаковывает их в отдельные пакеты – для чистого белья и для грязного. Обычно это три-четыре пары носков-трусов, несколько футболок, бейсболка (от солнца и дождя), спортивные штаны на случай, если захочется побегать или потренироваться. Кроме паспорта он берёт с собой ещё права, чтобы всегда была возможность уехать из страны.

Роман Федосов психолог, бизнес-тренер, путешественник со стажем, посетил 27 стран Я всегда руководствуюсь тем, что лёгкая вещь всегда круче любой другой. Чем легче, тем лучше. Например, мой ноутбук весит около 900 г. Он всегда со мной, и, конечно, зарядка к нему. Из техники у меня с собой телефон, зарядные устройства, часы и пауэрбанк на 20к амперчасов (таким можно зарядить раза четыре телефон) – самая тяжёлая вещь в рюкзаке, но необходимая. Недавно у меня появилась косметичка, которая оказалась очень удобной. В ней я храню маникюрные ножницы, бритву, мыло, зубную щётку (хотя в отелях обычно дают одноразовые, если попросить), дезодорант, духи (я романтик), антисептик и влажные салфетки. Эти вещи пригодятся всем.

Роман: Всякие одноразовые вещи из отелей вроде шампуней, гелей для душа, чая у меня тоже всегда есть в рюкзаке. А что если в следующем отеле не будет чая? Или гель для душа закончится? Иногда беру из отелей тапочки – они лёгкие, и в них удобно ходить. Также храню одноразовые вилки и ложки. Не надо готовить или идти в кафе – можно купить что-то в супермаркете и съесть на ходу. Если в дороге что-то произойдёт или будет небольшой перерыв, всегда можно подкрепиться. Это прикольно – сесть на пляже в средиземноморье и съесть яблоко из дома.

Полезные лайфхаки

От Романа

Купить термокружку. Это находка прошлого года. Очень удобно иметь с собой кружку и чай – кипяток всегда можно попросить в любой кафешке бесплатно. Вуаля! Вы пьёте не пыль индийских дорог, а прекрасный насыщенный цветочно-травяной ароматный напиток из Поднебесной.

Фото: istockphoto.com

Оставить рюкзак в номере. Мой рюкзак весит около 6 кг, это довольно много. Целый день с ним ходить не так-то просто. Поэтому обычно я бросаю основные вещи в гостинице или в квартире и иду гулять дальше с облегчённой версией того же рюкзака. Многие путешественники возят с собой несколько сумок.

От Ольги

Выбрасывать упаковку от лекарств. Я выбираю минимальную фасовку и выкидываю все лишние коробочки, инструкции и прочую упаковку. Это позволяет значительно уменьшить объём занимаемого ими места, а иногда и совместить «аптечку» с косметичкой.

Складывать мелкие вещи в средний карман. Мелочи, которые нужно доставать часто или быстро (зарядку от телефона, карту, влажные салфетки) удобнее всего сложить в средний внешний карман рюкзака, если он есть, или в основное отделение на самый верх.

Менее необходимые вещи убирать в самый низ. При укладке необходимого в рюкзаке в самом низу оставляю то, что понадобится в последнюю очередь (например, запасные джинсы). Потом тяжёлые предметы. Лёгкую одежду можно уложить в последнюю очередь в оставшееся свободное пространство. Документы и деньги кладу в отдельный маленький карман.

Фото: istockphoto.com

Оставить свободное место. Главное – постараться не забивать рюкзак «под завязку», оставив в нём свободное место. Оно обязательно пригодится для купленной в дороге бутылки воды, снятой с себя кофты или понравившегося сувенира.

Взять «дорожную» карту. Я всегда стараюсь брать с собой подробную бумажную карту автомобильных дорог той страны или части света, в которую направляюсь. Но для туристов, предпочитающих общественный транспорт, это не обязательно.

Фото: istockphoto.com

Брать только самое необходимое. Не стоит забывать о вероятности потерять свой багаж в поездке или не получить его вовремя в аэропорту назначения (а такое случается очень часто). За последний «доковидный» 2019 год во всём мире было потеряно 25 млн чемоданов.

Представьте, что в этом багаже окажется что-то крайне необходимое для продолжения путешествия. Такая потеря может сильно осложнить вам жизнь или испортить впечатление от поездки. Если же там нет ничего настолько нужного, зачем вообще всё это с собой везти?