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Что взять с собой в путешествие: рюкзак для путешествий, список необходимых вещей в поездке

8 правил, как собрать и компактно упаковать рюкзак в путешествие
Ольга Наринская Алия Нургалеева
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Как путешествовать с рюкзаком
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Как не забыть ничего важного и не взять лишнего — рассказывают путешественники со стажем.

Наши герои объехали полмира с одним рюкзаком. За годы путешествий они накопили много полезных лайфхаков, которыми готовы поделиться с вами. Как вместить необъятное и грамотно упаковать все вещи – рассказывают опытные туристы.

Как правильно собирать рюкзак и что брать с собой?

Ольга Наринская
Ольга Наринская
опытная путешественница

Мои правила сбора рюкзака очень просты: во-первых, взять с собой то, без чего я действительно не смогу обойтись в дороге. Во-вторых, из взаимозаменяемых вещей выбирать те, которые меньше всего по весу и объёму. Когда рюкзак практически собран, советую ещё раз убедиться, что в нём нет ничего лишнего.

Самое главное, что нужно не забыть взять с собой, по словам Ольги, это:

  • деньги (на карте и наличными) и документы;
  • минимальный набор гаджетов (например, телефон и планшет, или смартфон и запасной кнопочный телефон, или смартфон и фотоаппарат);
  • зарядные устройства, переходники и запасные аккумуляторы к ним;
  • удобную немаркую сменную одежду: запасные джинсы, пару-тройку футболок, универсальные шлёпанцы, которые можно надеть и в гостинице, и на пляже, и на прогулке по городу в жаркую погоду.

А чтобы наверняка не ошибиться с выбором вещей, рекомендуем определиться с количеством дней пребывания в отпуске. В материале ниже рассчитали идеальное число.

Сколько должен длиться идеальный отпуск, чтобы после него не потребовался ещё один Сколько должен длиться идеальный отпуск, чтобы после него не потребовался ещё один

Продолжение списка:

  • предметы личной гигиены – их лучше брать в специальной «дорожной» упаковке (шампуни по 100 мл или в разовых пакетиках, зубную пасту в мини-тюбиках по 5-25 г и т. д.);
  • в идеале брать с собой универсальное средство, которое заменяет и гель для душа, и шампунь, и при этом не требует применения бальзама для волос;
  • все ёмкости с жидкостями и кремами дополнительно заворачивайте в полиэтиленовый пакет, чтобы в случае протекания они ничего не испачкали.

Ольга: В пути может пригодиться личная аптечка, но не стоит собирать в неё все доступные препараты. Я обычно беру только то, что может понадобиться срочно: обезболивающее, антигистаминное (на случай укусов насекомых), пластырь и антисептик в компактном маркере. Также нужны индивидуальные лекарства, которые вы употребляете регулярно. Я, например, беру ещё капли в нос, поскольку они помогают мне снизить боль в ушах при посадке самолёта, и таблетки от мигрени, которые сложно купить по пути.

Фото: istockphoto.com

Наш другой герой – Роман – всегда берёт с собой небольшой перекус: орешки, сухофрукты, фрукты. А вот вещей возит мало и упаковывает их в отдельные пакеты – для чистого белья и для грязного. Обычно это три-четыре пары носков-трусов, несколько футболок, бейсболка (от солнца и дождя), спортивные штаны на случай, если захочется побегать или потренироваться. Кроме паспорта он берёт с собой ещё права, чтобы всегда была возможность уехать из страны.

Роман Федосов
Роман Федосов
психолог, бизнес-тренер, путешественник со стажем, посетил 27 стран

Я всегда руководствуюсь тем, что лёгкая вещь всегда круче любой другой. Чем легче, тем лучше. Например, мой ноутбук весит около 900 г. Он всегда со мной, и, конечно, зарядка к нему. Из техники у меня с собой телефон, зарядные устройства, часы и пауэрбанк на 20к амперчасов (таким можно зарядить раза четыре телефон) – самая тяжёлая вещь в рюкзаке, но необходимая. Недавно у меня появилась косметичка, которая оказалась очень удобной. В ней я храню маникюрные ножницы, бритву, мыло, зубную щётку (хотя в отелях обычно дают одноразовые, если попросить), дезодорант, духи (я романтик), антисептик и влажные салфетки. Эти вещи пригодятся всем.

Роман: Всякие одноразовые вещи из отелей вроде шампуней, гелей для душа, чая у меня тоже всегда есть в рюкзаке. А что если в следующем отеле не будет чая? Или гель для душа закончится? Иногда беру из отелей тапочки – они лёгкие, и в них удобно ходить. Также храню одноразовые вилки и ложки. Не надо готовить или идти в кафе – можно купить что-то в супермаркете и съесть на ходу. Если в дороге что-то произойдёт или будет небольшой перерыв, всегда можно подкрепиться. Это прикольно – сесть на пляже в средиземноморье и съесть яблоко из дома.

Полезные лайфхаки

От Романа

Купить термокружку. Это находка прошлого года. Очень удобно иметь с собой кружку и чай – кипяток всегда можно попросить в любой кафешке бесплатно. Вуаля! Вы пьёте не пыль индийских дорог, а прекрасный насыщенный цветочно-травяной ароматный напиток из Поднебесной.

Фото: istockphoto.com

Оставить рюкзак в номере. Мой рюкзак весит около 6 кг, это довольно много. Целый день с ним ходить не так-то просто. Поэтому обычно я бросаю основные вещи в гостинице или в квартире и иду гулять дальше с облегчённой версией того же рюкзака. Многие путешественники возят с собой несколько сумок.

От Ольги

Выбрасывать упаковку от лекарств. Я выбираю минимальную фасовку и выкидываю все лишние коробочки, инструкции и прочую упаковку. Это позволяет значительно уменьшить объём занимаемого ими места, а иногда и совместить «аптечку» с косметичкой.

Складывать мелкие вещи в средний карман. Мелочи, которые нужно доставать часто или быстро (зарядку от телефона, карту, влажные салфетки) удобнее всего сложить в средний внешний карман рюкзака, если он есть, или в основное отделение на самый верх.

Менее необходимые вещи убирать в самый низ. При укладке необходимого в рюкзаке в самом низу оставляю то, что понадобится в последнюю очередь (например, запасные джинсы). Потом тяжёлые предметы. Лёгкую одежду можно уложить в последнюю очередь в оставшееся свободное пространство. Документы и деньги кладу в отдельный маленький карман.

Фото: istockphoto.com

Оставить свободное место. Главное – постараться не забивать рюкзак «под завязку», оставив в нём свободное место. Оно обязательно пригодится для купленной в дороге бутылки воды, снятой с себя кофты или понравившегося сувенира.

Взять «дорожную» карту. Я всегда стараюсь брать с собой подробную бумажную карту автомобильных дорог той страны или части света, в которую направляюсь. Но для туристов, предпочитающих общественный транспорт, это не обязательно.

Фото: istockphoto.com

Брать только самое необходимое. Не стоит забывать о вероятности потерять свой багаж в поездке или не получить его вовремя в аэропорту назначения (а такое случается очень часто). За последний «доковидный» 2019 год во всём мире было потеряно 25 млн чемоданов.

Представьте, что в этом багаже окажется что-то крайне необходимое для продолжения путешествия. Такая потеря может сильно осложнить вам жизнь или испортить впечатление от поездки. Если же там нет ничего настолько нужного, зачем вообще всё это с собой везти?

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