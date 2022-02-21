Сколько должен длиться идеальный отпуск, чтобы после него не потребовался ещё один

Как грамотно спланировать отпуск? Сколько дней требуется, чтобы полноценно отдохнуть?



Отвечают психологи.

Проводить время с пользой — мантра сегодняшнего дня. Это касается не только рабочих будней, но и отпуска. Но, как показывает практика, не так-то просто организовать идеальный отпуск, за который можно отдохнуть и зарядиться для новых карьерных свершений.

Анна Владимирова психолог На 4-5 дни отпуска обычно всё устаканивается. Коллеги решают вопросы самостоятельно, а ваш ум наконец выходит из рабочего пространства и начинает погружаться непосредственно в отпуск.

Сколько должен длиться отпуск?

В идеале отпуск должен быть не менее 7-14 дней, больше — можно, если есть такая возможность. Этого времени достаточно, чтобы психоэмоциональное состояние получило нужную перезагрузку. Смена места, переключение внимания, новые впечатления — всё это отлично разгружает нервную систему, позволяет почувствовать себя хорошо отдохнувшими и наполниться силами для рабочего процесса.

Анна: Как правило, 1-2 дня уходят, чтобы просто добраться до места назначения. И это в любом случае стресс для организма и психики, потому что путешествия – всегда про новизну и неизвестность. Плюс ещё 3-4 дня тратятся на разговоры с коллегами и близкими, которые, скорее всего, первое время будут звонить и уточнять какие-то рабочие или личные вопросы. В этом случае почти невозможно полноценно переключиться на отдых.

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Как отдыхать без ущерба здоровью?

Неграмотное планирование, отказ слушать свои истинные желания, потребительский подход способны испортить самый долгожданный отдых. Вот несколько рекомендаций, которые помогут сделать отпуск максимально комфортным.

Прислушивайтесь к себе

Научитесь чувствовать себя и своё тело. Можно задать вопросы: моё тело сейчас напряжённое или расслабленное? Если расслабленное, энергии много, есть интерес заняться чем-то — прекрасно, делайте. Если же вы чувствуете, что тело напряжённое и на самом деле есть накопившаяся усталость, есть риск, что активная деятельность будет вас только раздражать. В этом случае лучше дать телу возможность отдохнуть на пляже, и может, тогда появятся силы на приключения.

Фото: istockphoto.com

Анна: Ещё важный момент — ваше ли это желание поездить по разным местам и заняться, например, модным сёрфингом? Вполне возможно, что это идея, навязанная социумом, картинками из «Инстаграма». Или даже страх перед коллегами не блеснуть чем-нибудь эдаким из отпуска. Если это так, необходимо учиться прислушиваться к себе и к истинным желаниям, ощущать их ценность и уважать свой выбор. Иногда это можно сделать самостоятельно, иногда — без помощи психолога не обойтись.

Принимайте во внимание все нюансы

Организация досуга должна учитывать не только длительность отпуска, но и такие важные моменты, как акклиматизация и адаптация. Перелёты, время в пути — серьёзные стрессовые факторы. Необходимо дать организму сутки на восстановление: это время лучше провести в номере или за другим спокойным досугом (пляж, бассейн, спа).

Вероника Тюрина психолог Если вы предпочитаете совмещать активный и пассивный отдых, имеет смысл записываться на экскурсии и другие энергозатратные мероприятия со 2-3-го дня отпуска. К этому времени вы уже адаптируетесь, отдохнёте и вам совершенно естественно захочется новых впечатлений. Так вы получите максимум удовольствия и пользы, поскольку степень готовности к изучению нового пространства будет оптимальной.

Фото: istockphoto.com

Чередуйте разные виды развлечений

Вероника: Это нужно, чтобы усилить эффект новизны и яркость ощущений. Подобное переключение деятельности даёт лёгкий положительный стресс, который тонизирует психику. И в итоге создаёт ощущение наполненности и то самое чувство «сытости», когда всего достаточно. Именно это и делает отдых идеальным, предотвращая появление досады и разочарования, будто бы чего-то не хватило.

Поэтому вполне можно в один из дней погонять по волнам на сёрфе, в другой — потанцевать в отеле на вечеринке, а в третий — встать пораньше и заняться хатха-йогой. Тогда вы точно вернётесь из отпуска в отличном настроении и с новыми силами.