Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Главная Lifestyle Статьи

Сколько дней должен длиться отпуск, чтобы получилось отдохнуть и восстановиться

Сколько должен длиться идеальный отпуск, чтобы после него не потребовался ещё один
Анна Владимирова Алия Нургалеева
,
Идеальный отпуск
Комментарии
Первые несколько дней отдыха многие, наоборот, испытывают стресс.
Как грамотно спланировать отпуск? Сколько дней требуется, чтобы полноценно отдохнуть?

Отвечают психологи.

Проводить время с пользой — мантра сегодняшнего дня. Это касается не только рабочих будней, но и отпуска. Но, как показывает практика, не так-то просто организовать идеальный отпуск, за который можно отдохнуть и зарядиться для новых карьерных свершений.

<a href="https://www.championat.com/authors/5147/1.html">Анна Владимирова</a>
Анна Владимирова
психолог

На 4-5 дни отпуска обычно всё устаканивается. Коллеги решают вопросы самостоятельно, а ваш ум наконец выходит из рабочего пространства и начинает погружаться непосредственно в отпуск.

7 сигналов организма, которые говорят, что вам нужен отдых 7 сигналов организма, которые говорят, что вам нужен отдых
Чем опасен джетлаг? 11 советов для тех, кому сложно пережить смену часовых поясов Чем опасен джетлаг? 11 советов для тех, кому сложно пережить смену часовых поясов

Сколько должен длиться отпуск?

В идеале отпуск должен быть не менее 7-14 дней, больше — можно, если есть такая возможность. Этого времени достаточно, чтобы психоэмоциональное состояние получило нужную перезагрузку. Смена места, переключение внимания, новые впечатления — всё это отлично разгружает нервную систему, позволяет почувствовать себя хорошо отдохнувшими и наполниться силами для рабочего процесса.

Анна: Как правило, 1-2 дня уходят, чтобы просто добраться до места назначения. И это в любом случае стресс для организма и психики, потому что путешествия – всегда про новизну и неизвестность. Плюс ещё 3-4 дня тратятся на разговоры с коллегами и близкими, которые, скорее всего, первое время будут звонить и уточнять какие-то рабочие или личные вопросы. В этом случае почти невозможно полноценно переключиться на отдых.

Фото: istocjphoto.com

Как отдыхать без ущерба здоровью?

Неграмотное планирование, отказ слушать свои истинные желания, потребительский подход способны испортить самый долгожданный отдых. Вот несколько рекомендаций, которые помогут сделать отпуск максимально комфортным.

Прислушивайтесь к себе

Научитесь чувствовать себя и своё тело. Можно задать вопросы: моё тело сейчас напряжённое или расслабленное? Если расслабленное, энергии много, есть интерес заняться чем-то — прекрасно, делайте. Если же вы чувствуете, что тело напряжённое и на самом деле есть накопившаяся усталость, есть риск, что активная деятельность будет вас только раздражать. В этом случае лучше дать телу возможность отдохнуть на пляже, и может, тогда появятся силы на приключения.

Фото: istockphoto.com

Анна: Ещё важный момент — ваше ли это желание поездить по разным местам и заняться, например, модным сёрфингом? Вполне возможно, что это идея, навязанная социумом, картинками из «Инстаграма». Или даже страх перед коллегами не блеснуть чем-нибудь эдаким из отпуска. Если это так, необходимо учиться прислушиваться к себе и к истинным желаниям, ощущать их ценность и уважать свой выбор. Иногда это можно сделать самостоятельно, иногда — без помощи психолога не обойтись.

Стильное будущее российского хоккея: молодые звёзды сборной выбирают комфорт Стильное будущее российского хоккея: молодые звёзды сборной выбирают комфорт
Как вернуться к работе после отдыха и не словить депрессию? Как вернуться к работе после отдыха и не словить депрессию?

Принимайте во внимание все нюансы

Организация досуга должна учитывать не только длительность отпуска, но и такие важные моменты, как акклиматизация и адаптация. Перелёты, время в пути — серьёзные стрессовые факторы. Необходимо дать организму сутки на восстановление: это время лучше провести в номере или за другим спокойным досугом (пляж, бассейн, спа).

<a href="https://www.championat.com/authors/5311/1.html">Вероника Тюрина</a>
Вероника Тюрина
психолог

Если вы предпочитаете совмещать активный и пассивный отдых, имеет смысл записываться на экскурсии и другие энергозатратные мероприятия со 2-3-го дня отпуска. К этому времени вы уже адаптируетесь, отдохнёте и вам совершенно естественно захочется новых впечатлений. Так вы получите максимум удовольствия и пользы, поскольку степень готовности к изучению нового пространства будет оптимальной.

Фото: istockphoto.com

Чередуйте разные виды развлечений

Вероника: Это нужно, чтобы усилить эффект новизны и яркость ощущений. Подобное переключение деятельности даёт лёгкий положительный стресс, который тонизирует психику. И в итоге создаёт ощущение наполненности и то самое чувство «сытости», когда всего достаточно. Именно это и делает отдых идеальным, предотвращая появление досады и разочарования, будто бы чего-то не хватило.

Поэтому вполне можно в один из дней погонять по волнам на сёрфе, в другой — потанцевать в отеле на вечеринке, а в третий — встать пораньше и заняться хатха-йогой. Тогда вы точно вернётесь из отпуска в отличном настроении и с новыми силами.

Хочешь получать больше советов и лайфхаков для здорового образа жизни?
Подпишись на еженедельную рассылку Лайфстайла.
Комментарии
Популярные материалы
5 лёгких упражнений на каждый день, которые приведут вас в тонус
5 лёгких упражнений на каждый день, которые приведут вас в тонус
Нутрициолог назвала 5 продуктов, которые способствуют долголетию
Нутрициолог назвала 5 продуктов, которые способствуют долголетию
TOP 3
8 названий спортивных брендов, которые имеют скрытый смысл
8 названий спортивных брендов, которые имеют скрытый смысл
Тренды
Adidas и Parley построили огромный плавающий теннисный корт
Adidas и Parley построили огромный плавающий теннисный корт
Тренды
Красивые ягодицы и пресс за 30 минут в день. Тренировка от чемпионки мира по бодифитнесу
Видео
Красивые ягодицы и пресс за 30 минут в день. Тренировка от чемпионки мира по бодифитнесу
Фитнес
© championat.com 2000–2022