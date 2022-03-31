Почему спортсмены предпочитают синтетическую форму для тренировок

Что не так с хлопком?

Бóльшая часть специализированной тренировочной формы (той, что позиционируют функциональной) производится из синтетических материалов. Почему так происходит и зачем некоторые всё-таки тренируются в хлопковых вещах? Разбираемся с профессионалами.

Почему синтетика?

Если для любительского спорта главным преимуществом в выборе спортивной формы может стать внешний вид, то для профессиональных спортсменов главным критерием всё ещё является функциональность.

Фото: unsplash.com/@jacobbentzinger

Именно синтетика отвечает большинству из требований. Главное из них — быстрое впитывание и не менее быстрое испарение влаги. Во время тренировки происходит процесс естественной терморегуляции: температура тела поднимается, и для его охлаждения выделяется пот. Чтобы процесс не останавливался, важно, чтобы пот быстро испарялся. Из других преимуществ:

износоустойчивость — материал способен пережить больше стирок, чем хлопок, и не потерять внешний вид;

простота в уходе — одежду из синтетики не нужно гладить, и она достаточно легко выстирывается;

адаптируется к телу спортсмена, что не только выглядит красиво, но и может влиять на аэродинамику;

состав ткани позволяет делать вещи более яркими, и они меньше выгорают под воздействием внешней среды.

Безусловно, у такой ткани есть и свои недостатки — она может вызывать аллергию или раздражение на коже, а также совсем не подойдёт борцам за экологию.

Фото: unsplash.com/@visualsbyroyalz

Для производства синтетических тканей с такими свойствами сегодня используют полиамид, эластин, лайкру, полиэстер и нейлон.

Кому подойдёт хлопок?

Натуральные ткани имеют много поклонников. Это объяснимо: хлопок очень комфортен для повседневной носки, приятен на ощупь и достаточно экологичен.

Фото: unsplash.com/@lorenzohamers

Если ваши тренировки не предполагают высокого уровня нагрузки, а вы не склонны к обильному потоотделению, хлопковая одежда станет верным помощником в спортивном зале. К тому же хлопок для аллергиков, астматиков, больных экземой или псориазом – просто жизненная необходимость.

Фото: unsplash.com/@jacobbentzinger

Главным недостатком хлопковых изделий для спортсменов является плохая испаряемость — ткань становится мокрой, тяжёлой, липнет к телу и нарушает процесс терморегуляции. Также хлопковые вещи капризны в уходе — быстрее выстирываются и теряют первоначальный вид, имеют свойство «усаживаться» и требуют глажки.

Что выбирают спортсмены?

Мы спросили, что выбирают спортсмены-любители и профессионалы и попросили их обосновать свой выбор.

Антон Ларсен спортсмен-любитель, пробежал 5 марафонов Для бега хлопковая одежда менее предпочтительна. Когда она намокает, становится тяжелее, меньше прилегает к телу, из-за этого может натирать и увеличивать «парусность». Современные синтетические ткани обладают специальным эффектом, который помогает выводить влагу и быстро высыхать вещам снаружи, тем самым остужая тело. Конечно, многое из того, что обещают производители — маркетинговый ход, в два раза быстрее бежать ты не будешь, но это действительно работающая классная вещь. Отличие чувствуется.



Екатерина Журавлёва фитнес-тренер, эксперт направления групповых программ X-Fit в России Далеко не все тренируются в синтетике. Просто она дешевле, её легче стирать, она дольше не изнашивается, и у синтетики яркие цвета. Есть мнение что синтетика не натирает — это неправда. А ещё, что в синтетике не так жарко и не так холодно — на улице, возможно. В помещении точно не имеет значения.

Если говорить конкретно обо мне, то я выбираю синтетический или хлопковый низ и хлопковый верх. Синтетические футболки я не ношу. Из синтетики в гардеробе – компрессионная одежда, рукава, гетры, лосины. Всё.



Тамерлан Казиев мастер спорта по боксу, член молодёжной сборной России Я тренируюсь в основном в синтетических вещах. Они быстрее сохнут после стирки, эластичнее, удобнее, да и как-то смотрятся симпатичнее на теле. Опять же — на мой взгляд.

Отправляясь на тренировку, каждый из нас по-своему решает, какую одежду выбрать для занятий — синтетическую или натуральную. Но не стоит забывать, что рынок сегодня предлагает множество смешанных тканей, которые точно подойдут под ваши требования.