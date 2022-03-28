Что произойдёт с организмом, если почти год есть только овсянку. История автора Lifestyle

Что будет, если целый год есть только овсянку? Как это скажется на организме?



Рассказываем реальную историю вместе с экспертом.

Иногда желания сбываются совсем неожиданном образом — будто их исполнял некто с весьма изощрённой фантазией. Однажды так случилось со мной, когда моя затея похудеть пошла совсем не по плану. В 2019 году после перенесённого ковида у меня пропал аппетит: не могла есть ничего, кроме овсянки. Через месяц болезнь прошла, а побочка осталась со мной ещё почти на год. Несмотря на осложнения, кое-чему меня эта история научила.

Как и почему я стала есть только овсянку

Я из тех людей, которые едят всё подряд и получают за это по заслугам. Стоит немного выйти за рамки своего рациона — и жировые ловушки сразу дают о себе знать. Тем не менее во всяких вредностях я себе редко отказывала. Да и, надо сказать, избирательной в еде особо не была. Но после коронавируса стала. Болезнь лишила меня аппетита, а вместе с тем и еды — одного из главных источников удовольствия.

Фото: istockphoto.com

Продукты животного происхождения я обходила стороной, даже от запаха тошнило. Но это то, без чего я теоретически смогла бы обходиться очень долго. Чего не скажешь о кофе, глазированных сырках и гречке — моих любимых позиций, без которых мне реально было не по себе. Я стала искать им альтернативы: заваривала цикорий, покупала горький шоколад и варила булгур. Но и тут прогадала, так как абсолютно все вкусы и запахи были сильно искажёнными. Например, в ананасе отчетливо прослеживались нотки грязных носков с тухлыми яйцами. Гречку можно было легко перепутать с землёй, а запах кофе напоминал крепкие сигареты.

Спустя несколько дней голодных поисков я нашла съедобное блюдо. Им оказалась монастырская овсянка: на воде, без соли, сахара и масла. Её мало кто любит, и я как раз из этого меньшинства. Так что рассчитывала продержаться некоторое время на каше. И, что уж там таить, заодно похудеть. Шли дни, недели, месяцы, а другая еда по-прежнему оставалась гадкой. Энтузиазма становилось всё меньше, и уже на третий месяц вынужденной диеты я стала бить тревогу. Полезла в интернет, чтобы найти хоть что-то на эту тему. Но на тот момент никакой информации — мнения врачей и даже советов диванных критиков — не было. Были также походы к врачу, но последние лишь пожимали плечами.

К чему привела такая диета

Спустя полгода у меня начались проблемы по женской части, и вот тогда мне стало совсем не до шуток. Помимо прочего, когда я сдала ряд анализов, обнаружился дефицит витамина D, который проявлялся в постоянных головокружениях, слабости, ломоте в теле, тошноте и бессоннице. И оно понятно, ведь овсянкой все необходимые организму вещества не восполнишь.

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Эмоциональное состояние тоже оставляло желать лучшего. Когда встречалась с друзьями где-нибудь в кафе, то не могла ничего заказать. И всем было не по себе. Казалось, что я сошла с ума или застряла в какой-то параллельной вселенной, где только я заметила, что матрица дала сбой. Никто меня не понимал, и я не знала, что с этим делать. Тем временем моему телу ничего не оставалось, как «съедать» жир и мышцы, чтобы получать энергию. В общей сложности я сбросила 8 кг (было 52 кг, стало 44) — впервые не по собственной воле.

Когда всё пришло в норму и какие выводы я сделала

Примерно на восьмой месяц голодной диеты я вдруг обнаружила, что могу без отвращения съесть яблоко, макароны, горький шоколад. Ещё через некоторое время стала включать и другие продукты в рацион. Но продукты животного происхождения и всякие вредности вроде чипсов и сладких баточников не ем по сей день. Зато после этой ситуации могу сказать наверняка, что заново влюбилась в еду и поняла, как, оказывается, классно иметь здоровый аппетит.

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Что думает на этот счёт нутрициолог

Ольга Мальшакова нутрициолог, специалист по восстановлению гормонального фона, тьютор МИИН Непереносимость ряда продуктов питания и отсутствие аппетита – частое последствие коронавирусной инфекции.

На фоне перенесённого ковида нередко наблюдается энцефаломиелит — воспаление нервной системы, которое остаётся, когда вирус уходит из организма. В этом случае затрагивается не только центральная нервная система, но также периферическая и вегетативная. Это, в свою очередь, бьёт по работе желудочно-кишечного тракта: пропадает аппетит, нарушаются кислотность желудка и работа кишечника, затрудняется желчеотток.

Без полноценного питания организм функционирует в режиме выживания, испытывает дефициты макро- и микроэлементов, витаминов и минералов. Из-за сбоев в системе человек сталкивается с отвращением к некоторой еде, страдает от приступов тошноты. Расстройства пищевого поведения после коронавируса бывают разные: некоторые, например, перестают есть фрукты, мясо, молоко, сладкое, не могут переносить запах жареных блюд. Изменения во вкусах обусловлены разрушением обонятельных нейронов, поскольку между обонянием и мозгом есть прямая связь. Восстановление может занять 3-12 месяцев.

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С этими последствиями столкнулась Алия, которая из-за извращённого обоняния была вынуждена есть овсянку на воде в течение нескольких месяцев. Коронавирусная инфекция нанесла её здоровью значительный ущерб, забрав у организма все резервы, а рацион на овсянке обострил дефициты. Недостаток белка, жиров, витаминов и микроэлементов привёл к проблемам ЖКТ и гормональной системы, слабости, апатии. Это связано с тем, что каша не может заменить полноценный сбалансированный рацион. Она лишь восполняет потребность в углеводах, но не даёт полноценного насыщения, даже если добавлять в продукт свежие ягоды.

Что делать, если вы оказались в похожей ситуации

Составить полноценный рацион

Восстановительное меню должно быть полноценным: содержать белки (растительные и животные), сложные углеводы, полезные жиры и клетчатку. Питаться стоит пять раз в день небольшими порциями (через каждые три часа). Готовая пища должна быть тёплой или комнатной температуры, желательно измельчённой, например, в виде пюре или желе.

Фото: istockphoto.com

Стоит также ограничить простые углеводы и сахарозаменители, но повысить потребление белка до 100-120 г в сутки. Желательно увеличить долю растительных жиров и продуктов, содержащих Омега-3: растительные масла, жирные сорта рыбы, орехи.

Клетчатка тоже важна, так как способствует поддержанию нормальной микрофлоры кишечника. Ищите её в зелёных овощах, цельных некрахмалистых фруктах, ягодах. А от алкоголя и газированных напитков лучше отказаться.

Добавить в меню источники полезных веществ

Если вы не можете есть продукты животного происхождения — главного источника белка, то необходимо поддержать организм альтернативными вариантами. Заменить животный белок на 100% сложно, но в качестве аналога можно использовать растительный и спортивный (веганский) протеин. Первый содержится в:

киноа. В половине стакана крупы — до 4 г полноценного белка, много клетчатки и нет глютена;

В половине стакана крупы — до 4 г полноценного белка, много клетчатки и нет глютена; сое. Это высококачественный белок, который доступен в сыре тофу или бобах эдамаме. Соевые продукты богаты витаминами группы В, клетчаткой, калием, магнием и железом, полиненасыщенными жирами, включая Омега-3 и Омега-6;

Это высококачественный белок, который доступен в сыре тофу или бобах эдамаме. Соевые продукты богаты витаминами группы В, клетчаткой, калием, магнием и железом, полиненасыщенными жирами, включая Омега-3 и Омега-6; фисташках. Орехи содержат незаменимые аминокислоты: аргинин, лейцин, триптофан. Порция в 30 г принесёт организму 6 г белка и 3 г клетчатки;

Орехи содержат незаменимые аминокислоты: аргинин, лейцин, триптофан. Порция в 30 г принесёт организму 6 г белка и 3 г клетчатки; нуте. В половине стакана бобов содержится 8 г белка. Добавьте продукт в рацион в качестве гарнира или в виде хумуса;

В половине стакана бобов содержится 8 г белка. Добавьте продукт в рацион в качестве гарнира или в виде хумуса; семенах тыквы. Насыщенный источник белка (8,5 г на 30 г продукта) и витаминов: цинка, железа, меди, магния, калия и селена;

Насыщенный источник белка (8,5 г на 30 г продукта) и витаминов: цинка, железа, меди, магния, калия и селена; гречке. Идеальное безглютеновое зерно и полноценный источник белка. В 100 г запаренной крупы содержится 11,7 г белка.

Фото: istockphoto.com

Быть физически активными

Отличным дополнением к терапии станут ежедневные нагрузки: прогулки на свежем воздухе, йога, тренировки в спортивном зале, пилатес, гимнастика.

Для эмоциональной разгрузки и снятия напряжения можно выполнять дыхательные практики, медитировать или попробовать ароматерапию: зажгите свечи или включите аромалампу с маслом эвкалипта, гвоздики, лимона, лаванды, розы. В дополнение можно заварить, например, имбирный чай. Напиток улучшает аппетит, помогает справиться с расстройствами, облегчает усвоение пищи.

Восстановление организма после COVID-19 — долгий процесс, который требует осознанности, внимания и заботы о своём здоровье.