Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Главная Lifestyle Статьи

Отвращение к еде после коронавируса — что делать и как это побороть

Что произойдёт с организмом, если почти год есть только овсянку. История автора Lifestyle
Ольга Мальшакова Алия Нургалеева
,
Как и почему я почти год ела только овсянку
Комментарии
Со своими желаниями стоит быть осторожнее — в этом Алия Нургалеева убедилась на собственном примере.
Что будет, если целый год есть только овсянку? Как это скажется на организме?

Рассказываем реальную историю вместе с экспертом.

Иногда желания сбываются совсем неожиданном образом — будто их исполнял некто с весьма изощрённой фантазией. Однажды так случилось со мной, когда моя затея похудеть пошла совсем не по плану. В 2019 году после перенесённого ковида у меня пропал аппетит: не могла есть ничего, кроме овсянки. Через месяц болезнь прошла, а побочка осталась со мной ещё почти на год. Несмотря на осложнения, кое-чему меня эта история научила.

Почему нам на самом деле не нужен сахар? Мнение нутрициолога Почему нам на самом деле не нужен сахар? Мнение нутрициолога
Что будет, если есть картошку каждый день? Отвечает нутрициолог Что будет, если есть картошку каждый день? Отвечает нутрициолог

Как и почему я стала есть только овсянку

Я из тех людей, которые едят всё подряд и получают за это по заслугам. Стоит немного выйти за рамки своего рациона — и жировые ловушки сразу дают о себе знать. Тем не менее во всяких вредностях я себе редко отказывала. Да и, надо сказать, избирательной в еде особо не была. Но после коронавируса стала. Болезнь лишила меня аппетита, а вместе с тем и еды — одного из главных источников удовольствия.

Фото: istockphoto.com

Продукты животного происхождения я обходила стороной, даже от запаха тошнило. Но это то, без чего я теоретически смогла бы обходиться очень долго. Чего не скажешь о кофе, глазированных сырках и гречке — моих любимых позиций, без которых мне реально было не по себе. Я стала искать им альтернативы: заваривала цикорий, покупала горький шоколад и варила булгур. Но и тут прогадала, так как абсолютно все вкусы и запахи были сильно искажёнными. Например, в ананасе отчетливо прослеживались нотки грязных носков с тухлыми яйцами. Гречку можно было легко перепутать с землёй, а запах кофе напоминал крепкие сигареты.

Спустя несколько дней голодных поисков я нашла съедобное блюдо. Им оказалась монастырская овсянка: на воде, без соли, сахара и масла. Её мало кто любит, и я как раз из этого меньшинства. Так что рассчитывала продержаться некоторое время на каше. И, что уж там таить, заодно похудеть. Шли дни, недели, месяцы, а другая еда по-прежнему оставалась гадкой. Энтузиазма становилось всё меньше, и уже на третий месяц вынужденной диеты я стала бить тревогу. Полезла в интернет, чтобы найти хоть что-то на эту тему. Но на тот момент никакой информации — мнения врачей и даже советов диванных критиков — не было. Были также походы к врачу, но последние лишь пожимали плечами.

6 самых простых и доступных продуктов для здорового питания 6 самых простых и доступных продуктов для здорового питания
Как не обидеть виновника торжества и попробовать блюда на столе, если ты на диете? Как не обидеть виновника торжества и попробовать блюда на столе, если ты на диете?

К чему привела такая диета

Спустя полгода у меня начались проблемы по женской части, и вот тогда мне стало совсем не до шуток. Помимо прочего, когда я сдала ряд анализов, обнаружился дефицит витамина D, который проявлялся в постоянных головокружениях, слабости, ломоте в теле, тошноте и бессоннице. И оно понятно, ведь овсянкой все необходимые организму вещества не восполнишь.

Фото: unsplash.com/@anthonytran

Эмоциональное состояние тоже оставляло желать лучшего. Когда встречалась с друзьями где-нибудь в кафе, то не могла ничего заказать. И всем было не по себе. Казалось, что я сошла с ума или застряла в какой-то параллельной вселенной, где только я заметила, что матрица дала сбой. Никто меня не понимал, и я не знала, что с этим делать. Тем временем моему телу ничего не оставалось, как «съедать» жир и мышцы, чтобы получать энергию. В общей сложности я сбросила 8 кг (было 52 кг, стало 44) — впервые не по собственной воле.

Когда всё пришло в норму и какие выводы я сделала

Примерно на восьмой месяц голодной диеты я вдруг обнаружила, что могу без отвращения съесть яблоко, макароны, горький шоколад. Ещё через некоторое время стала включать и другие продукты в рацион. Но продукты животного происхождения и всякие вредности вроде чипсов и сладких баточников не ем по сей день. Зато после этой ситуации могу сказать наверняка, что заново влюбилась в еду и поняла, как, оказывается, классно иметь здоровый аппетит.

Фото: unsplash.com/@ellaolsson

Что думает на этот счёт нутрициолог

<a href="https://www.championat.com/authors/5661/1.html">Ольга Мальшакова</a>
Ольга Мальшакова
нутрициолог, специалист по восстановлению гормонального фона, тьютор МИИН

Непереносимость ряда продуктов питания и отсутствие аппетита – частое последствие коронавирусной инфекции.

На фоне перенесённого ковида нередко наблюдается энцефаломиелит — воспаление нервной системы, которое остаётся, когда вирус уходит из организма. В этом случае затрагивается не только центральная нервная система, но также периферическая и вегетативная. Это, в свою очередь, бьёт по работе желудочно-кишечного тракта: пропадает аппетит, нарушаются кислотность желудка и работа кишечника, затрудняется желчеотток.

Без полноценного питания организм функционирует в режиме выживания, испытывает дефициты макро- и микроэлементов, витаминов и минералов. Из-за сбоев в системе человек сталкивается с отвращением к некоторой еде, страдает от приступов тошноты. Расстройства пищевого поведения после коронавируса бывают разные: некоторые, например, перестают есть фрукты, мясо, молоко, сладкое, не могут переносить запах жареных блюд. Изменения во вкусах обусловлены разрушением обонятельных нейронов, поскольку между обонянием и мозгом есть прямая связь. Восстановление может занять 3-12 месяцев.

Фото: istockphoto.com

С этими последствиями столкнулась Алия, которая из-за извращённого обоняния была вынуждена есть овсянку на воде в течение нескольких месяцев. Коронавирусная инфекция нанесла её здоровью значительный ущерб, забрав у организма все резервы, а рацион на овсянке обострил дефициты. Недостаток белка, жиров, витаминов и микроэлементов привёл к проблемам ЖКТ и гормональной системы, слабости, апатии. Это связано с тем, что каша не может заменить полноценный сбалансированный рацион. Она лишь восполняет потребность в углеводах, но не даёт полноценного насыщения, даже если добавлять в продукт свежие ягоды.

Что делать, если вы оказались в похожей ситуации

Составить полноценный рацион

Восстановительное меню должно быть полноценным: содержать белки (растительные и животные), сложные углеводы, полезные жиры и клетчатку. Питаться стоит пять раз в день небольшими порциями (через каждые три часа). Готовая пища должна быть тёплой или комнатной температуры, желательно измельчённой, например, в виде пюре или желе.

Фото: istockphoto.com

Стоит также ограничить простые углеводы и сахарозаменители, но повысить потребление белка до 100-120 г в сутки. Желательно увеличить долю растительных жиров и продуктов, содержащих Омега-3: растительные масла, жирные сорта рыбы, орехи.

Клетчатка тоже важна, так как способствует поддержанию нормальной микрофлоры кишечника. Ищите её в зелёных овощах, цельных некрахмалистых фруктах, ягодах. А от алкоголя и газированных напитков лучше отказаться.

Дёшево — не значит невкусно: 5 недорогих рецептов блюд как из ресторана Дёшево — не значит невкусно: 5 недорогих рецептов блюд как из ресторана
Чёрная соль — полезная добавка или маркетинговый ход? Чёрная соль — полезная добавка или маркетинговый ход?

Добавить в меню источники полезных веществ

Если вы не можете есть продукты животного происхождения — главного источника белка, то необходимо поддержать организм альтернативными вариантами. Заменить животный белок на 100% сложно, но в качестве аналога можно использовать растительный и спортивный (веганский) протеин. Первый содержится в:

  • киноа. В половине стакана крупы — до 4 г полноценного белка, много клетчатки и нет глютена;
  • сое. Это высококачественный белок, который доступен в сыре тофу или бобах эдамаме. Соевые продукты богаты витаминами группы В, клетчаткой, калием, магнием и железом, полиненасыщенными жирами, включая Омега-3 и Омега-6;
  • фисташках. Орехи содержат незаменимые аминокислоты: аргинин, лейцин, триптофан. Порция в 30 г принесёт организму 6 г белка и 3 г клетчатки;
  • нуте. В половине стакана бобов содержится 8 г белка. Добавьте продукт в рацион в качестве гарнира или в виде хумуса;
  • семенах тыквы. Насыщенный источник белка (8,5 г на 30 г продукта) и витаминов: цинка, железа, меди, магния, калия и селена;
  • гречке. Идеальное безглютеновое зерно и полноценный источник белка. В 100 г запаренной крупы содержится 11,7 г белка.

Фото: istockphoto.com

Быть физически активными

Отличным дополнением к терапии станут ежедневные нагрузки: прогулки на свежем воздухе, йога, тренировки в спортивном зале, пилатес, гимнастика.

Для эмоциональной разгрузки и снятия напряжения можно выполнять дыхательные практики, медитировать или попробовать ароматерапию: зажгите свечи или включите аромалампу с маслом эвкалипта, гвоздики, лимона, лаванды, розы. В дополнение можно заварить, например, имбирный чай. Напиток улучшает аппетит, помогает справиться с расстройствами, облегчает усвоение пищи.

Восстановление организма после COVID-19 — долгий процесс, который требует осознанности, внимания и заботы о своём здоровье.

Хочешь получать больше советов и лайфхаков для здорового образа жизни?
Подпишись на еженедельную рассылку Лайфстайла.
Комментарии
Популярные материалы
Что будет, если есть картошку каждый день? Отвечает нутрициолог
Что будет, если есть картошку каждый день? Отвечает нутрициолог
Как правильно сформировать привычку. Разбираемся с психологами
Как правильно сформировать привычку. Разбираемся с психологами
TOP 3
Как помочь себе и близким в стрессовой ситуации? Развёрнутая инструкция
Вопрос дня
Как помочь себе и близким в стрессовой ситуации? Развёрнутая инструкция
Здоровье
«Жизнь меня к такому не готовила». 10 историй о том, как люди справляются с тревогой
«Жизнь меня к такому не готовила». 10 историй о том, как люди справляются с тревогой
Здоровье
Что сделать, чтобы быстро уснуть. 8 советов психолога
Что сделать, чтобы быстро уснуть. 8 советов психолога
Здоровье
© championat.com 2000–2022