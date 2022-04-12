6 списков, которые помогут стать продуктивнее и счастливее

Различные списки призваны помочь нам самоорганизоваться, наладить режим дня, стать более эффективными и сформировать цели. Задачи кажутся проще, если информация представлена в виде списка или чек-листа и находится перед глазами в организованном виде.

Мы собрали шесть списков, которые помогут самоорганизоваться.

Список важных сроков

Этот список необходим всем, кто берёт на себя любые обязательства, связанные со временем: чтобы вовремя вернуть взятую у друга вещь, не просрочить платёж по кредиту или обновить абонемент в фитнес-клуб. Занося всё это в список и постоянно держа его перед глазами, можно сформировать привычку быть пунктуальным не только в выполнении обещаний, но и в соблюдении сроков.

Список удовольствий

Пожалуй, один из самых важных списков для осознанного разговора с собой. Записывайте в одном месте всё, что делает вас даже немного счастливее: запах свежескошенной травы, удавшееся яйцо-пашот, встреча с друзьями, красивая фотография или прослушивание любимой музыки. Этот список будет спасать вас в минуты, когда нужна мотивация и поддержка.

Фото: unsplash.com/@melissaaskew

Как только захочется себя наградить или порадовать — выбирайте что-то из списка, можно в рандомном порядке. Рекомендуем заглядывать в него каждый день!

Список сделанного

Недооценённая, но важная часть любого процесса — принятие результата. Часто мы ставим перед собой многообразие задач, но, выполнив их, отпускаем и забываем. Советуем отправлять выполненные задачи в отдельный чек-лист, так вы увидите, как много вы в действительности делаете, и наполнитесь мотивацией от самих себя.

Такой список полезно перечитывать в моменты, когда вера в себя притупляется и нужно найти новые силы для дальнейших свершений.

Список мелких дел

Купить новый тюбик зубной пасты, потому что старый вот-вот закончится, или подобрать варианты для предстоящего отдыха — такие задачи могут существенно нагромоздить ваш планёр задач, но долго оставаться невыполненными. Именно поэтому мы советуем переместить эти дела в отдельный список.

Фото: unsplash.com/@cathrynlavery

Пополнять его — дело привычки, а вот польза от такого списка колоссальна: как только у вас появляется свободное время для мелких второстепенных дел, вы всегда знаете, куда заглянуть.

Список вопросов к себе

Собирайте интересные вопросы, над которыми вы бы хотели поразмышлять на досуге. Чаще всего такие появляются при просмотре фильмов или интервью с интересными людьми. Но важно не только собирать все эти вопросы в одном месте, но и честно на них отвечать. Это поможет вам лучше понять себя и свои ценности. Начать можно с простого и популярного «В чём сила?»

Wishlist

Хотелки есть у всех, но вспомнить хоть одну из них в момент необходимости может быть нелегко. Записывайте все ваши желания, чтобы напоминать о них себе и рассказывать близким, которые захотят вас порадовать или, например, облегчить задачу поздравления вас с праздником для коллег.

Для более удобной навигации можете разделить список на вещи и нематериальные желания. Поверьте, зная, что вы хотите, вы гораздо быстрее это приобретёте.