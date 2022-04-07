Иногда внимание можно и даже нужно свести к минимуму.

Почему не всегда нужно «быть в моменте»? 3 причины пустить рутинные задачи на самотёк

У многих есть желание полностью взять всё под контроль: чувства, эмоции, переживания, проживание событий. Но в жизни не всегда всё идёт так, как мы хотим. «В моменте» мы можем потерять чувство спонтанности и упустить новый опыт. Чем ещё опасна привычка всё контролировать?

Что значит «быть в моменте»?

Вероника Тюрина Психолог-консультант в сфере межличностных отношений Осознанность – это про расслабление и гибкость тела и мышления.

Современный тренд на осознанность (то самое «быть в моменте») – вещь полезная. С одной стороны, такой навык даёт адекватное восприятие себя и окружающих обстоятельств, людей и событий. А также чёткое и ясное понимание своих движущих мотивов, целей и стремлений, открытое внимание к своему психоэмоциональному состоянию с принятием его как данность и готовностью скорректировать его по мере необходимости.

Фото: unsplash.com/@theandrewteoh

С другой стороны, как и в любом другом деле, здесь важно не переусердствовать. Стоит разделять такие понятия, как осознанность и напряжённое внимание. В первом случае, как мы уже сказали выше, речь идёт о способности проживать настоящий момент. Во втором – всматривание буквально в каждую деталь, в каждое движение. Это вовлечение в механический процесс, куда человек буквально «залезает с ногами на стол» и контролирует всё.

Георгий Бахин эксперт по достижению целей Получая новые навыки, переводите их в автоматический режим.

Не нужно тормозить процессы и останавливаться каждый раз для анализа правильности действий. Мне нравится метафора с игрой в теннис. У двух соперников есть гейм, перед подачей каждый отдыхает и настраивается на этот розыгрыш. Затем они максимально включаются, чтобы выиграть очко, в такие моменты точно никто не анализирует силу удара, скорость подачи, как повернуть корпус и другие данные. Всё происходит в потоке. Только после розыгрыша они возвращаются в «здесь и сейчас» и могут проанализировать игру.

Почему не всегда нужно фокусироваться на настоящем?

Чтобы не тормозить продуктивность

Напряжённое внимание – это про «залипание» в мысли, действия и обстоятельства, не имеющее большой ценности. Оно стимулирует повышение значимости того объекта или события, куда это внимание устремлено. Когда человек включает напряжённое внимание при выполнении ежедневных рутинных дел, которые он уже привык делать рефлекторно, он сам себе мешает.

Чтобы лишний раз не испытывать тревогу

Григорий: Мы живем в эпоху многозадачности и космической скорости в работе и личных делах. Не всегда можем сконцентрироваться на одном деле и подробно разобрать свои эмоции и чувства. Поэтому многие поведенческие навыки переводим в автоматизированный режим, чтобы больше успевать, не искать смысл там, где его нет, экономить силы и, наконец, защищать свою психику. Потому что как только мы начинаем проживать ситуации «в моменте», начинаем испытывать тревогу.

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Простой пример: вы на пробежке. Представьте, если каждый шаг вы будете задумываться, как переставить ноги, насколько им комфортно, при этом ещё обращать внимание на дыхание, погружаться в себя и анализировать технику движений. Насладиться бегом в этом случае вряд ли получится. Такой подход к жизни говорит о гиперконтроле, недоверии к себе и жизни, которое вызывает лишь негативные чувства.

Чтобы не сомневаться в своих решениях

Вероника: Быть в моменте и фиксировать внимание на своих рефлекторных делах (чистка зубов, уборка) – разные вещи. Осознанность базируется на снижении значимости чего-либо или кого-либо. Избыток значимости начинает давить на человека, заставляя сомневаться в правильности своих действий и чувств, сковывая его естественные проявления. В этом случае человек начинает часто ошибаться вместо того, чтобы наблюдать за происходящим спокойно и адекватно.

Фото: unsplash.com/@natbelfort

Так что советы в духе «живите здесь и сейчас» не всегда применимы к реальной жизни. Фокусироваться на некоторых вещах полезно лишь при освоении новых навыков – именно на этапе обучения. Как только навыки освоены и стали частью рефлекторной системы организма, их назначение и механизм выполнения поняты и запомнены мозгом, хватку внимания можно ослабить.