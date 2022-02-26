Как полезные привычки могут изменить жизнь? 5 историй от девушек из мира спорта

Привычки могут сильно менять жизнь. Часто мы этого не замечаем, но даже рутинные дела играют не последнюю роль. Это может быть всё что угодно, например, стакан воды после пробуждения, зарядка, растяжка. Рассказываем, каких полезных ритуалов придерживаются известные девушки из мира спорта.

Олеся Серёгина

Олеся Серёгина телеведущая, автор книги «Как мы развлекали страну» Люди, которые пребывают в контакте со своим сознанием, умеют принимать решения и управлять собственной жизнью, а не жаловаться на обстоятельства. Могут улыбаться, когда сложно и больно, умеют, в конце концов, во всём находить плюсы и пользу.

В подростковом возрасте у меня было жуткое расстройство пищевого поведения — приступы булимии, которые привели практически к анорексии. Затем к этому добавились две дичайшие фобии, доходило до панических атак и обмороков: я боялась подземки (из-за давки казалось, что нечем дышать и меня могут затоптать) и врачей.

Выглядело это так: в висках стучит, в глазах темнеет, бросает в жар. А если понимала, что посещение белых кабинетов неизбежно, начинались слёзы, истерики, накануне я могла не спать несколько ночей. Сдавала кровь только лёжа, с нашатырём у носа, грозилась упасть в обморок, но не падала, конечно. Поговорить об этом с кем-то не хватало смелости.

Но я встретила человека, который, посмотрев на меня, сказал: «Ты не управляешь своим сознанием, а значит, не управляешь собой, тебе нужно медитировать». Я не знала об этом ничего.

Практики казались сложными и скучными, но человек мне нравился, и я старалась заниматься хотя бы несколько минут в день. Садилась, закрывала глаза, дышала, думала ни о чём и обо всём одновременно. В один момент стало казаться, что я схожу с ума, но ежедневно, в течение 90 дней (такой период мне дали на выработку привычки) училась быть в контакте со своим сознанием.

И знаете что? Через несколько месяцев справляться с диким, бессознательным страхом стало проще. Вообще стало проще жить — нервы окрепли, вывести меня из себя стало ещё труднее. Постепенно ушли проблемы с едой.

Поэтому всем – «ом»!

Мария Бурова

Мария Бурова тренер по физической подготовке, реабилитолог ФК «Зенит» Конечно, я могла бы назвать самой полезной своей привычкой почти полный отказ от сахара. Но выберу, пожалуй, другую.

Привычка доверять людям и видеть в первую очередь положительные качества каждого. Я стала лучше взаимодействовать с людьми.

Предпочитаю вдохновлять и вдохновляться, а не конфликтовать. Получаю больше знаний от окружающих и уважаю мнение каждого. И самая главная моя перемена — я вышла замуж и у меня родилась прекрасная дочь.

Полина Лысенко

Полина Лысенко ведущая «Динамо ТВ», распорядитель «Что? Где? Когда?» С раннего детства мама и бабушка прививали мне любовь к литературе. Благодаря им чтение вошло в привычку, которая сыграла и продолжает играть определяющую роль в моём профессиональном становлении.

Чтение — это труд, и по-настоящему полюбить литературу (особенно классическую!) можно, только если привыкнешь к процессу её познания. Поэтому почти каждый вечер то бабушка, то мама читали мне вслух разные произведения. Я выросла, а привычка читать осталась, и я уже начала изучать литературу самостоятельно. Так я определилась с профильным предметом в школе, благодаря привычке много читать сдала ЕГЭ по литературе на 100 баллов, а потом и получила красный диплом журфака МГУ.

Любовь к литературе и привела меня в журналистику, а в профессии помогает и по сей день. С книгами мир становится намного красочнее и разнообразнее, а замечать всё это — очень важно, когда работаешь в творческих профессиях.

Для тех, кто не может выбрать, что почитать, могу посоветовать две замечательные книги из «небанального». «Пути небесные» Ивана Шмелёва — о сложности жизни и стремлении к свету. И «Лебединую песнь» Ирины Головкиной — о людях и жизни в переломный момент в истории.

Дарья Карпина

Дарья Карпина певица, первая леди сборной России по футболу У меня появилось сразу несколько привычек, которые действительно качественно поменяли мою жизнь.

Вот некоторые из них.

Всегда перед сном тщательно очищаю кожу, наношу все уходовые средства. Даже если вернулась уставшая и очень поздно. То же самое утром, как бы ни торопилась.

Слежу за питанием — в итоге очень похудела и стала лучше себя чувствовать.

Начала заниматься спортом, опять же сбросила вес, перестала болеть спина.

С некоторых пор читаю только бумажные книги, чтобы отдыхать от девайсов.

Стала слушать аудиокниги вместо музыки, чтобы «читать», даже когда времени нет.

Наталья Сафонова

Наталья Сафонова мастер спорта международного класса по художественной гимнастике Моя полезная привычка — я стала бегать по утрам.

На меня это оказывает огромное положительное влияние. Бег — вид медитации, благодаря которому я чувствую себя намного бодрее, сразу прихожу во «включённое» состояние.

Раньше я очень часто чувствовала себя, будто непроснувшейся, даже соблюдая нормальный режим сна, из-за чего была раздражительна и не всегда могла совладать со своими эмоциями.

Такие разные истории, но все — про привычки. У кого-то их много, у кого-то одна, но поменявшая жизнь в корне. Любое полезное действие — отдельный вклад в вашу жизнь. Не бойтесь пробовать новое и выходить из зоны комфорта.